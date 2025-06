Cayó nuevamente “El Polaquito”, el delincuente conocido por confesar al aire que mató a un hombre cuando tenía 12

La esquina de Tagle y Olazabal, en Lanús, donde “El Polaquito” cometió un robo por el cual quedó detenido (Captura Google Maps)

Este martes, las autoridades policiales de Lanús detuvieron a un joven de 19 años que era buscado por un robo cometido el pasado 2 de junio contra un hombre que esperaba en la parada de colectivo. Al capturarlo, pudieron confirmar que se trataba de “El Polaquito”, un delincuente que en 2017 había confesado en un programa de televisión, haber asesinado a un “tranza” —como se conoce a quienes se dedican al narcomenudeo— “porque sí”.

De acuerdo con sus iniciales, T.R. quedó a disposición de las autoridades judiciales, en el marco de una investigación por robo e intento de homicidio en Lanús. La detención se produjo a solicitud de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6, que interviene en el violento hecho ocurrido a comienzo del mes, en Villa Caraza.

La víctima se encontraba en una parada de colectivo ubicada en Tagle y Olazábal, en la mencionada localidad al sur del Conurbano bonaerense, cuando fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en moto. Mientras forcejeaban con el hombre para robarle sus pertenencias, le produjeron varias heridas. El incidente fue reportado a través de una llamada al 911 y motivó la rápida presencia de efectivos del Comando de Patrullas en el lugar.

La víctima recibió asistencia psicológica y fue acompañado en las primeras diligencias ante la Justicia, mientras se iniciaban las tareas de búsqueda de los responsables. “El Polaquito” quedó detenido días después del asalto por resistencia a la autoridad durante un operativo policial, según indicó Diario Conurbano.

El actual expediente es tramitado por la UFI N° 6, que recopila pruebas y testimonios para avanzar con la investigación y procedimientos. Actualmente, Rivas enfrenta una investigación judicial formal por los hechos recientes, mientras permanece detenido y a disposición del fiscal que entiende en la causa.

"El Polaquito", durante el programa Periodismo Para Todos

¿Quién es ‘El Polaquito’?

A mediados de julio de 2017, la figura de “El Polaquito” salió en una trasmisión del programa Periodismo Para Todos, que conducía Jorge Lanata por El Trece. Con tan solo 12 años confesaba: “Yo fumo porro con merca, nevado. Al primero que se regala lo achuro”.

En aquel entonces, ya era conocido por los constantes delitos que cometía en Villa Caraza. En ese entonces, lo acusaban de haber entrado a robar el jardín de Infantes N°14 de Lanús, junto a un grupo de delincuentes. El episodio dejó graves daños materiales, ya que los atacantes desvalijaron las instalaciones y causaron destrozos generalizados.

Durante ese lapso, su padre estaba en prisión, había perdido a dos hermanos y compartía vivienda con 23 personas a una cuadra del jardín. Había incurrido en hechos como el robo de una moto, en la que se lo vio circulando por Puente Alsina; el robo de una camioneta y consumiendo estupefacientes en la vía pública.

Su testimonio durante el móvil fue impactante, cuando señaló que había matado a un vendedor de droga. “Yo maté a un transa porque sí”, admitió. Y reafirmó: “No me hicieron la denuncia porque era una transa. Lo maté porque no me quiso regalar una bolsita de droga”. “Yo tengo más años de lo que entrenaron ellos, no saben ni agarrar una pistola los pitufos“, fue otra de las oraciones que dejó.

En 2019 lo apresaron por circular en una moto robada con un amigo de 14 años. La Policía de la Ciudad lo aprehendió en el barrio de Caballito, pero al tratarse de un menor de edad, fue derivado al Instituto Inchausti y su madre acudió a retirarlo al día siguiente.

Pilar Molina, integrante del Organismo de la niñez y adolescencia de la provincia de Buenos Aires, explicó el caso y contó que se intentó trabajar en conjunto con la familia. Según detalló, también se dispuso su ingreso a una comunidad terapéutica, destinada a un tratamiento por consumo de sustancias.

Molina puntualizó que, además del consumo, estos adolescentes exhiben una sensación de vacío vinculada a la percepción de inexistencia social: “Si yo no tengo, no existo”.