Cómo operaba la red narco liderada por un exboxeador desde una cárcel de La Pampa que fue desarticulada tras una larga investigación

Purreta durante el juicio por el crimen de su ex

Tras una serie de varios allanamientos en la provincia de La Pampa y en la Ciudad de Buenos Aires, fue detenido un integrante clave de la red narco que manejaba desde la cárcel el exboxeador Víctor Purreta, condenado a 18 años de prisión por el femicidio de Andrea López, su ex pareja.

Se trata de un hombre -cuya identidad no fue informada- que cumplía el rol de proveedor de la droga dentro de la organización que lideraba el expugilista, actualmente recluido en la Unidad Penal N°4 del Servicio Penitenciario Federal.

El expediente comenzó a tramitarse en 2023 y está a cargo de la fiscal Federal Iara Jésica Silvestre y el Juzgado Federal de Santa Rosa dirigido por el juez Juan José Baric, a partir del trabajo investigativo llevado adelante por la Oficina de Análisis de las Comunicaciones e Inteligencia Criminal.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el operativo en el asentamiento situado en el barrio de Barracas, donde se identificó y allanó el domicilio del proveedor de la red de Purreta, fue posible también gracias al trabajo en conjunto con la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales y el Departamento de Fuerzas Especiales de la Policía de la Ciudad, quienes incautaron teléfonos móviles y evidencias de valor que vinculan al detenido con la operación narco.

En ese sentido, señalaron que en el procedimiento se inspeccionaron también los vehículos utilizados por el sospechoso, un Volkswagen modelo Bora de color azul y Volkswagen Golf. En los autos no encontraron nada.

El juez Baric avaló las actuaciones llevadas a cabo y dispuso formalmente la detención del imputado, así como que se continúe con la investigación.

Según comunicaron desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de La Pampa, en simultáneo, se desarrollaron operativos en distintas localidades pampeanas. Por ejemplo, en Uriburu, los investigadores detectaron uno de los centros de distribución de la droga que ingresaba a la provincia de La Pampa.

Allí se incautaron drogas, elementos de fraccionamiento, dinero en efectivo y otros elementos de relevancia para la causa. En la ciudad de Santa Rosa se allanó otro punto clave, que era utilizado para almacenamiento y comercialización de marihuana.

En el lugar se secuestró droga acondicionada para la venta, dinero, dispositivos móviles, una motocicleta y un automóvil, que fueron trasladados para ser peritados. Además de la captura del proveedor, el operativo incluyó la inspección de una celda en el Penal Federal ocupada por un intermediario de Purreta.

El proveedor de la red narco de Purreta

Allí se hallaron anotaciones y documentos pertinentes para la causa. Como consecuencia del operativo, varios individuos fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia, alojados en diversas instalaciones policiales y penitenciarias.

Según publicaron medios locales pampeanos en febrero pasado, parte de la red que comandaba el ex boxeador femicida recibió un duro golpe.

De acuerdo con lo que informó en aquel entonces el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, personal de la Oficina de Análisis de las Comunicaciones del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía pampeana llevó adelante la investigación que determinó que el propio Purreta coordinaba actividades vinculadas con el transporte y comercialización de sustancias ilícitas desde el interior del penal.

Ya en ese entonces se había identificado a otra persona encargada de proveer y trasladar la droga desde Buenos Aires hasta La Pampa. La distribución era realizada por personas de confianza de Purreta, quienes recibían directivas precisas para la venta en distintos puntos del territorio pampeano, señaló el diario de esa provincia.

Se trata de una mujer, que también operaba desde la villa Zavaleta y que era pareja de un narco que compartía pabellón con el femicida, en la cárcel. En ese operativo se secuestró un kilo y medio de cocaína de alta pureza en estado compacto.

Fueron arrestadas dos personas oriundas de Santa Rosa, además de la mujer y del propio ex boxeador, quien ya estaba preso.

Femicidio de Andrea López

El 7 de octubre de 2014, los Jueces de la Cámara del Crimen 1 de Santa Rosa condenaron a 18 años de prisión a Purreta por el crimen de su pareja, Andrea Noemí López, cometido en 2004. Según informó el Ministerio Público Fiscal de esa provincia, la pena se unificó con otra y quedó establecida en 25 años de cárcel.

El hombre fue condenado por el delito de homicidio simple y según el Tribunal, no hubo dudas de que golpeó y mató a la víctima.

Los magistrados dijeron, en base a informes psiquiátricos, que el acusado era un psicópata y sostuvieron que no hubo dudas de que la mató, pese a que nunca se encontró el cuerpo.

La Unidad Penal Nº4 donde está preso el ex boxeador

“En Purreta y su calidad de golpeador, cada puño era un arma y con esas armas destruyó la vida de Andrea López”, remarcaron los jueces. “Siempre Purreta atentó contra la dignidad de su pareja”, añadieron.

“Aparecen claramente definidas las cuestiones planteadas: la desaparición de la señora Andrea López y su muerte”, sostuvieron.

“Sus características psicopáticas y su intención de manejar la vida de Andrea López lo llevaron a establecer mecanismos enfermizos consistentes en separarla de su familia y amedrentarla permanentemente para tenerla bajo su férula y poderla dominar sin intervención de personas cercanas a ella. Utilizó también la relación con su hijo Carlitos para lograr sus desviados objetivos”.

Paral condena fue clave el testimonio del hijo de la víctima, quien contó cómo fue el episodio. De acuerdo con el MPF, el chico dijo que vio cómo su padre golpeó a su madre, a trompadas, patadas y con un rebenque, y cómo la ahorcó. Posteriormente, según su testimonio, la metió abajo de la ducha del baño.

“El le pegaba con un rebenque contra una punta (rincón), le daba piñas, patadas y después la vi en la bañera que estaba toda morada. Vi que estaba acostada en la bañera y mi papá le estaba echando agua...”, contó, según consta en la sentencia.

“Mi papá me mandó a dormir a la cocina, yo dormía en la pieza con ellos, pero esta vez me mandó a la cocina porque venía a dormir mi hermana..., llegó después...; me dormí enseguida. A la mañana, mi hermana ya se había ido, le pregunté a mi papá dónde estaba mamá y me dijo que se había ido... él estaba cambiadito, con un jean y una camisa... a la noche había estado con una musculosa y un short...”, relató.

“Me fui a la casa de mi abuela (abuela paterna) y después se fue él a no se donde, vino a la noche y me dijo que al otro día lo llevaban a la cárcel... siempre le venía pegando, siempre con un rebenque, siempre lo usaba. Mi mamá lloraba del dolor. Mi papá la quiso despertar, no la vi despierta. La llevó a la bañera, abrió la canilla, estaba como si estuviera desmayada.... mi papá la llevó y la acostó en la cama, me dijo que me fuera a dormir, él también se acostó...”, reveló.