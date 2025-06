El hijo del médico que murió en un accidente en Pinamar reclamó justicia: “Me apuñalan el corazón todo el tiempo”

Diego Quirós fue un médico de 57 años que murió en un accidente en la Ruta 88

Luego de que Diego Quirós y su hijastro de 9 años, Iñaki, murieran en un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 88 en Pinamar, Francisco Quirós, el hijo mayor del reconocido médico, exigió justicia tras denunciar que el camionero imputado por las muertes presentará un pedido de excarcelación. “Siento que me apuñalan todo el tiempo el corazón”, aseguró.

A menos de una semana del fatídico incidente, en el que el hombre, su pareja, Yanina, y el niño chocaron contra un acoplado que se había desprendido en medio del camino, Francisco reveló cómo continúa la causa.

“Ahora está pidiendo la excarcelación, que la pida, pero carga con dos muertes, mató a mi papá y mató a Iñaki”, cuestionó el familiar de las víctimas al remarcar que el hombre “no tenía registro —de conducir— y tenía antecedentes penales”. Asimismo, indicó que el vehículo tampoco habría contado con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente.

Durante una entrevista que brindó al medio local 0223, Quirós apuntó que “es una irresponsabilidad del chofer trabajar sin licencia de conducir, y el dueño del camión es una locura que lo haga trabajar sin carnet y sin VTV”. Incluso, remarcó que este tipo de irregularidades representaban un riesgo para todos.

La pareja de Quirós todavía se encuentra en terapia intensiva

En el testimonio que brindó ante la justicia, el camionero aseguró que el acoplado se desprendió por la fuerza del choque que, según él, se produjo por la velocidad del auto.

“Se está tratando de defender como puede, que diga lo que quiera, yo perdí a mi hermanito y a mi papá”, consideró Quirós al manifestar: “A mí nadie me va a sacar el dolor, yo quiero justicia en honor a él”. Asimismo, reiteró que irá hasta las últimas consecuencias para que “el chofer pague lo que tenga que pagar” y cuestionó al dueño del camión por no involucrarse en la causa.

Día a día, Francisco afirmó que busca mantenerse firme por su familia, tras manifestar: “Estuve llorando, hubo tres días que no me pude levantar y lo hago porque tengo a mi mamá, que era la ex esposa, pero lo amaba con todo su corazón, y tengo a mi hermano que era su hijo del corazón”.

“Me dicen que es un delito culposo, un tipo con antecedentes penales, es una locura, ojalá la justicia y la fiscal estén a la altura”, planteó Francisco al recriminar que “nadie me va a quitar que tuve que revisar los bolsos llenos de sangre”.

Por otro lado, el joven recordó cómo fue el momento en el que se enteró de la tragedia familiar al relatar que lo llamó uno de los mejores amigos de su padre. “Me dijo que se había accidentado, pero no me querían decir cómo estaban. Ya habían fallecido”, contó al indicar que los esperaba en la casa para cenar en familia.

El hijo mayor del médico exigió justicia por su familia

Luego de ver en primera persona cómo quedó el vehículo en el que viajaban sus familiares, Quirós reconoció que tampoco es sencillo afrontar el proceso de recuperación de la pareja de su padre. “Está Yani internada, la fui a ver a terapia intensiva y no es fácil verla así, está en manos de los médicos de la Clínica Colón”, señaló y precisó que deberán practicarle una operación de columna que le dejaría secuelas post operatorias.

“Mi papá era mi guía, mi amigo, hablaba todo el tiempo con él. Estoy muy orgulloso del papá que tuve”, afirmó Francisco, tras admitir que no se había percatado de la importancia de su padre para la comunidad hasta que vio la cantidad de gente que asistió a su velorio.

Por este motivo, consideró que “el verdadero legado que deja mi papá es la amabilidad y la generosidad”. Así, destacó que “desde Japón, Estados Unidos, todos lo recuerdan por su ayuda y generosidad”. “El médico de la Selección fue a despedirlo antes de un partido. Las ONG a las que ayudaba, los pacientes, los colegas, todos tenían historias con mi papá”, resaltó.

Incluso, el joven aseguró que desea seguir los pasos de su padre, ya que no solo se dedicaría a la medicina como él, sino que buscaría brindar ayuda a las personas como él lo hizo en vida. “Yo a las ONG les dije que cuenten conmigo”, señaló Francisco al concluir: “El legado es ser generoso y tener bondad. Eso me enseñó mi papá”.