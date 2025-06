Condenaron al policía que mató a su ex pareja en un centro de estética en Formosa

Teresita Luciana López (34) y Sergio Patricio Galván

Dos años después del femicidio de Teresita Luciana López en un local de Formosa, la Justicia provincial condenó a prisión perpetua a su ex pareja y policía, Sergio Patricio Galván. El día que la mató, la mujer tenía previsto denunciarlo debido al acoso que padecía desde el momento en que se habían separado.

El acusado se desempeñaba como cabo primero de la Policía de Formosa. El femicidio ocurrió el 18 de septiembre de 2023 en la calle Yrigoyen al 400, en pleno centro de la ciudad. Allí, se presentó Galván cerca de las 9 de la mañana, amenazó a una clienta y, acto seguido, le disparó a López, de 34 años, en la cabeza. Luego se dirigió al baño y se efectuó dos disparos, uno en el abdomen y otro en la cabeza, lo que lo dejó gravemente herido. Debido a las heridas, que sufrió estuvo internado varios días en el Hospital Central, hasta su recuperación.

Según informó el sitio de noticias La Mañana, el tribunal, compuesto por los jueces Ricardo Rojas, María de los Ángeles Nicora Buryaile y Ramón Sala, sentenció por unanimidad al agente que prestaba servicios en la Asesoría Letrada de Policía de Formosa. Lo declararon único autor responsable de la muerte de su ex pareja. El delito que se le atribuyó fue homicidio triplemente agravado. Es decir, por el vínculo que mantenían, por mediar violencia de género y utilizar un arma para cometer el femicidio.

Los testigos que contaron cómo fue la mañana del crimen señalaron que hubo una discusión previa, luego él la tomó del cuello y la alzó, colocándole el arma en el mentón. Fue en ese momento que se efectuó el disparo.

La chica era constantemente acosada por su ex pareja, a quien pensaba denunciar

La titular de la Dirección General de Violencia Intrafamiliar de esa fuerza de seguridad, comisaria general Silvia Van Dyk, informó que recibieron la denuncia poco después de las 9 de la mañana y que al presentarse en el lugar, constataron que la mujer ya había fallecido.

Según la información brindada por la funcionaria policial a un portal de noticias, la víctima y Galván, de 31 años, habían mantenido una relación sentimental que había finalizado un mes antes del crimen. Tal como manifestaron los allegados de la víctima, el hombre no estaba de acuerdo con la ruptura y comenzó a acosarla de manera persistente. Tanto familiares como amigos señalaron que la secretaria del centro de estética tenía decidido radicar una denuncia formal contra su ex pareja al finalizar su turno laboral, pero no llegó a hacerlo.

La propietaria del establecimiento donde trabajaba Teresita, Mariana Barbetti, relató a radio FM Digital local que la víctima solía comentar con su entorno más cercano la frecuencia con la que el acusado la controlaba. Según detalló Barbetti, la chica le informaba al policía que ingresaba a su empleo a las 9 de la mañana y, minutos después, él pasaba por la vereda para observarla y controlarla. Ante este tipo de comportamientos que las preocupaba, tanto ella como el equipo de trabajo insistían con que lo dejara. “Nosotros le aconsejábamos a Tere que ese individuo no era para ella y hoy, después de salir de trabajar, iba a ir a denunciarlo”, relató horas después del femicidio.

Sobre aquella fatídica mañana, la dueña recordó haber percibido gritos provenientes del interior del local, especialmente el pedido de auxilio de una trabajadora, solicitando que dieran aviso a la Comisaría. ‘Llamá a la Policía, llamá a la Policía’, llegó a gritar Teresita.

Al advertir la gravedad de la situación, buscó ayuda saliendo por una ventana. El personal policial arribó minutos después y realizó las primeras tareas en la escena. En ese momento, añadió: “Cuando llega la Policía, ingreso y veo esta escena terrible”.