La muerte de Liam Payne: elevaron a juicio la causa contra los dos imputados

Liam Payne (REUTERS/Isabel Infantes)

La Justicia argentina decidió elevar a juicio en las últimas horas la causa por la muerte de Liam Payne en la que están imputados el camarero Braian Nahuel Paiz y Ezequiel Pereyra, el ex empleado del Hotel CasaSur del barrio de Palermo, en Buenos Aires, por haberle vendido cocaína al cantante.

En ese hotel porteño, el pasado 16 de octubre, el ex One Direction falleció al caer del balcón de su habitación ubicada en el tercer piso, en una supuesta crisis de salud mental provocada por el consumo de grandes cantidades de cocaína -inhalada y fumada- y alcohol, combinados con sertralina, un potente antidepresivo.

“Encontrándose firme la resolución de incompetencia del 20 de mayo de 2025, cúmplase con la remisión de la presente causa a la Sala de Sorteos de la Excma. Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que sortee el Juzgado de ese fuero que va a intervenir en la presente causa", reza la resolución a la que accedió Infobae.

Paiz y Pereyra están detenidos con prisión preventiva, acusado de haberle provisto al ex One Direction drogas en dos oportunidades: estaban procesados por el delito de suministro de estupefacientes a título oneroso, que prevé de 4 a 15 años de prisión.

Así se llevaban a Liam del hall del hotel el día que murió

Paiz conoció al cantante fallecido cuando era camarero de un restaurante del barrio porteño de Puerto Madero, una de las zonas más lujosas de Buenos Aires. Pereyra, en cambio, era empleado del hotel CasaSur donde murió Payne.

Para la justicia, los chats entre Paiz y Payne fueron la llave de la acusación contra el camarero que ha sido despedido del restaurante de Puerto Madero donde trabajaba tras ser acusado de la muerte del músico. Las cámaras de seguridad secundan las conversaciones.

“En el chat entre Paiz y Payne del pedido de la madrugada del 14 de octubre hay una foto de la bolsita de cocaína de 5 gramos que le ofrece. En el de la mañana de ese mismo día, le dice al cantante que tiene de 3 gramos y de 7. Payne se toma un taxi y va a buscar la droga”, contaron fuentes con acceso al expediente a este medio.

Braian Nahuel Paiz junto a Liam Payne

El abogado de Paiz, Fernando Madeo Facente, intentó probar que su defendido no le vendió los estupefacientes al cantante. Incluso, el detenido declaró que le regaló la cocaína, algo que le bajaría la pena y lo dejaba en libertad. Pero la jueza Laura Bruniard, del Juzgado Criminal y Correccional N°34, no consideró que fuera así.

En el caso de Pereyra, de 21 años y empleado del hotel CasaSur que el día de la tragedia “fue suspendido de su trabajo por 30 días por haberle dado drogas a un huésped”, le endilgan haberle suministrado cocaína los días 15 de octubre a las 7.25 AM y 16 de octubre a las 15.47.

“Recibió 100 dólares y en el chat del día de la muerte, el fallecido le pidió: ‘7 gramos más de lo que me diste ayer’. Luego, le hace entrega trabando la puerta del ascensor en el subsuelo y eso está en video”, apuntaron las fuentes de la causa.

Un agente de policía vigila el exterior del hotel donde Liam Payne fue encontrado muerto (REUTERS/Agustín Marcarian)

El pasado 3 de abril se conoció que el empresario Rogelio Nortes, quien fue acusado de la muerte de Payne, había sido sobreseído en la causa en la que había sido imputado del homicidio culposo del ex cantante de One Direction por el fiscal del caso, Andrés Madrea.

La defensa de Nores, a cargo de Rafael Cúneo Libarona, apuntó que el empresario no tenía un vínculo comercial comprobado con el cantante -como, por ejemplo, ser su manager-, a pesar de que era el principal contacto del ex One Direction en Argentina tras acompañarlo en su tratamiento de desintoxicación en Miami.

El sobreseimiento también alcanzó a Esteban Grassi y Gilda Martín, los gerentes del CasaSur también acusados de la muerte del cantante.