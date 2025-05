El abogado de la familia Maradona apuntó contra la jueza Makintach: “Es el escándalo judicial más grande de la historia de la provincia”

El abogado de la familia Maradona apuntó directamente contra la jueza Julieta Makintach

La controversia en torno al juicio de la familia Maradona ha alcanzado un nuevo nivel de complejidad tras la revelación de un posible documental grabado en secreto que involucra a Julieta Makintach, una de los jueces del caso. “Es el escándalo judicial más grande que tuvo la provincia de Buenos Aires lejos”, afirmó Mario Baudry, representante legal de Verónica Ojeda y del hijo menor de Diego Armando Maradona.

En declaraciones a Radio Continental, Baudry calificó al hecho como “un escándalo” y reveló que “hay mucha tristeza” a nivel familiar. También expresó que la revelación de las imágenes “vuelve a dejar a la familia Maradona sin justicia” y criticó que, como abogado de la causa, no tuvo acceso a las pruebas que ya circulan en los medios de comunicación.

Juicio maradona Julieta Makintach

Sobre el papel de la jueza, el abogado cuestionó directamente: “Yo le pregunté, y está grabado, si había participado en un documental y me dijo ‘de ninguna manera’ y que no era verdad. Hoy cuando veo las imágenes, ¿Qué me va a contestar mañana?”.

Respecto al juicio, el representante de la familia Maradona señaló que el juicio podría continuar si se corre a Makintach de la causa, o, en su defecto, podría reiniciarse. “Lo sano sería que se vuelva a foja cero, pero depende de la mayoría porque cualquiera el día de mañana puede pedir la nulidad del proceso porque no le gusta la condena”, argumentó.

A su vez, el también denunciante contra la magistrada fundamentó: “Lo que pasa es que, cuando uno ve las imágenes que salen en TV, es muy difícil pensar porque están los otros jueces y los camarógrafos que siguen a la jueza, hacen uso del espacio público-privado de los jueces. Es muy difícil pensar que no supieran que eso estuviera pasando”.

En caso de que se separen a los jueces del caso, Baudry indicó que deberán empezar de nuevo con las declaraciones testimoniales, salvo que se haga un acuerdo probatorio con algunas de ellas. Sin embargo, también puntualizó en la dificultad de que esto ocurra, ya que cualquiera de las partes de la defensa podría impugnar “y se acabó”.

Además, la posibilidad de un juicio político contra Makintach también está sobre la mesa. “Si no se aparta, la vamos a apartar. Esto no merece discusión”, afirmó el denunciante, luego de subrayar la importancia de proteger a la familia. Entre las acusaciones, el abogado incluyó el incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho.

Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda.

Por último, Baudry puso en duda la presencia de la magistrada. Y concluyó: “Cuando la gente se equivoca, es gente de bien dar un paso al costado y acá se lo está pidiendo la familia para evitar dilaciones. Es una situación tan insólita y le genera un desprestigio tan grande al poder judicial”.

En forma exclusiva, Infobae accedió a los videos del documental que iba a protagonizar la jueza del escándalo, Julieta Makintach. Las imágenes fueron encontradas durante los allanamientos realizados el pasado jueves en el marco de la causa que llevan adelante los fiscales de San Isidro, Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes investigan el vínculo de la magistrada con productores audiovisuales que realizaban un film del caso sin autorización de las partes.

Las filmaciones de esta nota fueron tomadas, tanto en la primera audiencia del juicio como el fin de semana previo a su comienzo, cuando un grupo de camarógrafos fue a hacerle tomas personales a Makintach para una producción audiovisual que iba a salir a la luz luego de que finalizar el proceso.

Al registro también se le suman las recientes declaraciones de uno de los camarógrafos, Jorge H., que lo allanaron el jueves pasado y él mismo entregó todo el material audiovisual que había recolectado. Dijo que lo habían contratado para hacerle un documental a la jueza y que su tarea era grabarla el primer día del debate, cuando hiciera buenas intervenciones. Y admitió haber grabado al abogado Fernando Burlando y las hijas de Diego, Dalma y Gianinna Maradona.