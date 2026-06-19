Radiografía del empleo en Argentina: el desafío de integrar a los trabajadores en un país con distintas realidades productivas

El país necesita pensar el desarrollo, el empleo y las regulaciones laborales desde una perspectiva estrictamente regionalizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño de las políticas públicas en la Argentina transita un cambio de paradigma histórico. Bajo la premisa de que el territorio nacional presenta vocaciones productivas distintas que deben potenciarse mediante políticas a medida, este esquema de un Plan para el Desarrollo Regional y el Empleo Genuino propone una lógica de Regionalización Productiva. El gran objetivo es superar los modelos de desarrollo centralizados y enfrentar, de manera directa e innovadora, los desafíos sistémicos del mercado laboral: el desempleo estructural y el friccional.

En un país con la extensión y la diversidad geográfica de la Argentina, la idea de un mercado laboral uniforme es, cada vez más, una ficción estadística. La difusión de este mapa estructurado por regiones socio productivas —que divide el territorio en NOA, NEA, Cuyo, Centro-Pampeana, Patagonia y el denso núcleo de AMBA/CABA— pone sobre la mesa un debate urgente: la necesidad de pensar el desarrollo, el empleo y las regulaciones laborales desde una perspectiva estrictamente regionalizada. Lejos de ser una mera división cartográfica, este esquema representa realidades laborales diametralmente opuestas que exigen análisis diferenciados.

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Seis regiones, seis realidades

NOA

El litio convive con la informalidad Con 5,4 millones de habitantes y apenas 4,2% de desempleo, el Noroeste parece un caso de éxito. Pero más del 40% de su fuerza laboral trabaja en negro —el nivel más alto del país junto al NEA.

Una mina de litio en Salta (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

La minería de litio, oro y plata bajo convenio AOMA paga los mejores salarios de la zona y genera entre 3 y 5 empleos indirectos por cada puesto directo, pero es una isla formal rodeada de precariedad agrícola. El gran obstáculo sigue siendo logístico: el flete al puerto consume entre el 30% y el 40% del valor del producto regional.

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NEA

Frontera productiva y empleo juvenil en crisis El Noreste (Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa) registra entre 7,2% y 7,8% de desocupación, con el Gran Resistencia llegando al 8,2 por ciento.

El retroceso del empleo público provincial empujó a miles de trabajadores a la informalidad (38% del total regional). El dato más alarmante: el desempleo en mujeres jóvenes de 14 a 29 años duplica el promedio regional. La modernización de la Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal apuesta para reducir los sobrecostos logísticos, que son un 25% más altos que en la zona núcleo.

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Cuyo

Contrastes extremos en un mismo mapa San Luis (1,5%) lidera el empleo formal gracias a su zona logística en Villa Mercedes. San Juan (2,7%) apuesta a la megaminería de cobre bajo el RIGI. Pero en la misma región, La Rioja atraviesa una crisis textil con más de 4.700 despidos, y Mendoza suma 6,7% de desocupación con informalidad en construcción (73%) y servicio doméstico (78%). En abril de 2026 las tres provincias firmaron un convenio para coordinar inspecciones laborales limítrofes.

Pampeana, AMBA y Patagonia

Los espejos del país La Región Pampeana (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa) registra 8,8% de desocupación, con la caída industrial golpeando fuerte en Rosario y Córdoba. El Conurbano Bonaerense cierra el cuadro con 9,5%, el mayor del país, producto del desajuste entre la automatización creciente y una fuerza laboral formada para industrias en retroceso. En el extremo opuesto, la Patagonia (4,8%) ofrece los salarios privados más altos del interior, aunque los altos costos de vida erosionan ese diferencial y dificultan el arraigo de trabajadores calificados.

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La clave estructural: los sobrecostos logísticos

Ninguna política de empleo regional funciona sin infraestructura. Los sobrecostos logísticos son un impuesto silencioso al trabajo y a la inversión: pueden representar hasta el 35% del valor del producto en el NOA o el 25% en el NEA, comparado con la zona núcleo pampeana.

Ninguna política de empleo regional funciona sin infraestructura

Perspectivas del modelo regionalizado Analizar el empleo bajo esta lupa permite identificar tres grandes vectores que definirán la agenda económica y social en el corto y mediano plazo:

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Especialización Productiva y Matriz de Empleo: Cada región posee un motor económico propio que dicta la naturaleza de su fuerza de trabajo. Mientras que la Patagonia se consolida en torno a la energía (hidrocarburos y renovables) y el turismo, demandando perfiles técnicos de alta remuneración, el Noroeste (NOA) y el Nordeste (NEA) entrelazan su actividad con las economías regionales, la agroindustria y los nuevos esquemas de inversión (como el RIGI en minería e infraestructura). Por su parte, la Región Pampeana y el AMBA concentran el grueso de los servicios, las finanzas y la actividad industrial diversificada. Pretender aplicar las mismas lógicas de contratación o incentivos fiscales a realidades tan dispares suele profundizar las asimetrías existentes.

Federalismo Fiscal y Convenios Colectivos: Una de las perspectivas más complejas de este debate gira en torno a las normativas. Históricamente, Argentina ha funcionado con convenios colectivos de trabajo fuertemente centralizados. Sin embargo, la discusión actual tiende a evaluar cómo los acuerdos sectoriales o los incentivos fiscales regionales pueden dinamizar la contratación en zonas de menor densidad o menor desarrollo relativo, sin que esto signifique una precarización de los derechos vigentes.

Para que Argentina logre revertir sus desequilibrios históricos, la planificación estatal y la inversión privada deben sintonizar con la identidad de cada región. Diseñar políticas de empleo que entiendan que el norte requiere infraestructura de conectividad y valor agregado en origen, que el sur necesita sostenibilidad y arraigo, y que el centro de producción agroindustrial demanda modernización y eficiencia, es el único camino para transformar este mapa de divisiones en una red integrada de desarrollo federal. La conclusión es ineludible: el futuro del crecimiento económico sostenible dependería de la descentralización de las estrategias de desarrollo.

El autor es analista laboral