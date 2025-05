Encontraron culpables a los policías que torturaron hasta matar a un preso en Río Negro

Jorge Gatica apareció muerto en su celda con múltiples golpes

Un jurado popular de Río Negro determinó la culpabilidad de cuatro policías por la muerte de un recluso ocurrida en 2023, cuando lo trasladaron una seccional de Cipolletti para corroborar sus antecedentes y, poco después, confirmaron su deceso ocasionado por una hemorragia interna. Se trataba de Jorge Gatica, de 36 años.

La sentencia se conoció este jueves contra los cabos Jorge Sosa y Walter Carrizo, y el sargento Vilmar Quintrel por la tortura seguida de muerte de Gatica, tras ser detenido el 9 de enero de 2023 en el barrio Anai Mapu. A su vez, la oficial Andrea Henríquez fue encontrada culpable de omisión funcional, al no evitar los ataques que resultaron en el fallecimiento.

De acuerdo con lo mencionado por el portal El Cordillerano, con el veredicto terminó la etapa del proceso donde participan ciudadanos comunes, dando lugar a un período de cinco días para presentar nuevas pruebas durante el juicio de cesura, donde el juez Marcelo Gómez determinará las penas correspondientes para los acusados. Podrían enfrentar una condena a prisión perpetua.

La audiencia contó con extensos alegatos y la presentación de diversas pruebas, como registros de cámaras de seguridad, testimonios de peritos y del personal médico involucrado en el caso. El análisis realizado por el Cuerpo de Investigación Forense de General Roca determinó en aquel entonces que el hombre sufrió una “hemorragia hepática interna provocada por múltiples fracturas costales”.

La comisaria donde encontraron a Gatica sin vida

El portal Agencia Digital detalló parte de lo indicado por la autopsia. El médico forense Marcelo Uzal describió que el cuerpo presentaba más de 180 lesiones repartidas en el rostro, cuello, brazos, pecho y piernas. Se identificaron golpes con objetos contundentes, marcas de pisadas y claros indicios de asfixia. Muchas de las heridas parecían haber sido provocadas por un elemento punzante que no perforó la piel, lo que llevó a estimar que estas fueron el resultado de golpes o presiones repetidas. Un dato significativo fue la ausencia de lesiones en los nudillos, lo que sugirió que Gatica no pudo defenderse ni protegerse durante la agresión.

Los familiares de la víctima también se pronunciaron respecto a lo ocurrido y contaron cómo fueron los minutos previos a la notificación. “Cuando a él lo detuvieron, antes de llevarlo a la comisaria, lo revisaron en el hospital. Estaba golpeado. En ese momento, no me permitieron ir a verlo. Yo sabía que él no estaba bien. A las 4 de mañana apreció la Policía en mi casa para avisarme que mi hijo estaba muerto”, relató la madre a un canal local.

Durante la madrugada del martes 10 de enero, el Ministerio Público Fiscal recibió el aviso e inició una investigación que incluyó la inspección ocular en la comisaría y la participación de la unidad operativa de investigación fiscal de Cipolletti. A raíz de este procedimiento, se ejecutó la detención de cinco policías implicados en la custodia de Gatica.

El abogado Rubén Antiguala contó a una agencia de noticias que, tras el ataque, el padre de la víctima tomó fotografías del cuerpo que mostraban golpes en varias partes. “Tenía hematomas en los brazos, piernas, abdomen, testículos, etcétera. Lo que hicieron fue una aberración, lo torturaron hasta matarlo”, indicó el letrado. Todo había comenzado el fin de semana anterior, previo a que se llevara a cabo la segunda detención. En línea con el abogado, la esposa y otro testigo confirmaron que antes de ser detenido, el hombre no tenía lesiones visibles.

El relato de los policías sostenía que la víctima se había golpeado intencionalmente contra la pared, lo que, según Antiguala, no podría causar las múltiples lesiones observadas. Los policías alegaron que intentaron realizarle RCP y llamaron a una ambulancia cuando comenzó a sentirse mal, pero finalmente lo trasladaron al hospital en un patrullero, donde llegó sin vida. “Creo que cuando lo llevaron ya estaba muerto”, afirmó el letrado.