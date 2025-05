Postergaron el inicio del juicio contra una mujer acusada de matar a su hija de 10 años y acusar a su ex pareja

El Tribunal de Lomas de Zamora postergó otro juicio por el crimen de una menor

La primera jornada del juicio por el brutal asesinato de una nena de 10 años en 2019, ocurrido en Longchamps, debería haber comenzado este martes; sin embargo, el Tribunal a cargo del proceso retrasó el inicio un mes y medio. La víctima fue Joselin Mamani y su madre es la única acusada.

Tal como pudo conocer el medio local Diairo Conurbano, el TOC N° 4 de Lomas de Zamora alegó que existen cuestiones administrativas detrás de la decisión. De esta manera, el procedimiento judicial contra la mujer de 43 años, imputada por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía” en perjuicio de su hija, se trasladará para el próximo 7 y 8 de julio.

Joselin fue hallada ensangrentada en su casa del barrio 14 de Febrero, por su madre, quien había regresado del banco. La menor yacía de costado en el suelo de la cocina, con su ropa, rostro y extremidades manchados. En la escena del crimen, los investigadores no encontraron signos de un robo violento: no había desorden ni faltaban objetos de valor, solo un juego de llaves que la mujer señaló haber dejado en la mesa para su hija y que ya no estaban. Personal de la Comisaría N° 4 de Almirante Brown llegó al lugar e identificó como sospechoso a Carlos Correa, ex pareja de Zaida. Incluso, la mujer intentó inculparlo.

Correa, de 45 años, albañil y trabajador industrial, con domicilios en Salta y en el sur del Conurbano bonaerense, había mantenido una larga relación con la acusada. Sin embargo, la investigación dio un giro y la Fiscalía planteó que la mujer apuñaló en reiteradas oportunidades a su hija tras salir y volver del banco.

A través de un peritaje realizado e incorporado recientemente al expediente, se confirmó que la progenitora oriunda de Bolivia es imputable y tiene la capacidad de comprender los hechos que se le atribuyen.

Postergaron el juicio por la muerte de Umma Aguilera

Umma Aguilera, asesinada durante un robo (Foto: Ciro Ezequiel Magali)

Este es el segundo caso, en menos de un mes, que el TOC cambia la fecha de un juicio por cuestiones ajenas a la causa. El 15 de mayo se esperaba que comiencen a ser juzgados los acusados por el crimen de la hija de un custodio de Patricia Bullrich. Pero, ante la falta de espacio adecuado, los jueces postergaron el inicio. Resultó ser que la Sala de Juicios Orales, donde se desarrollaría el proceso, continuaría ocupado durante un tiempo por cuestiones del proceso.

Por el homicidio de Umma Aguilera —ocurrido en enero de 2024—, están acusados Axel Emiliano Rojas, conocido como “Pelusa”, de 20 años; Miguel Pastor Romero Molinas, apodado “Patoto”, también de 20 años; y Ariel Acuña Vega, de 21 años, todos acusados de homicidio durante un robo. Por su parte, Guillermo Romero Molinas, alias “Paraguayo”, de 18 años, será juzgado por la Justicia de Menores, ya que tenía 17 años cuando ocurrió el hecho. Se le imputa el delito de robo agravado por el uso de arma y homicidio criminis causa.

La niña de 9 años falleció tras ser alcanzada por un disparo en la parte posterior de la cabeza durante un intento de robo del auto en el que estaba con su familia, en horas de la mañana. Su padre, Eduardo Aguilera, se encontraba en el asiento del conductor vestido de civil, mientras su madre trataba de cerrar el portón de la casa. En ese instante, fueron sorprendidos por cuatro individuos que llegaron en un Toyota Corolla negro. Dos de ellos descendieron del coche, armados y con la clara intención de robar el automóvil de la familia.

Ante esta situación, el padre de Uma intentó escapar acelerando el auto, lo que provocó una reacción violenta por parte de los delincuentes, que abrieron fuego contra el vehículo ya en movimiento. El Ford Ka avanzó solo unos metros antes de detenerse en la mitad de la cuadra. No obstante, un disparo alcanzó a la pequeña. Los asaltantes huyeron rápidamente en el mismo vehículo en el que habían llegado. La niña falleció poco después en el Hospital Churruca.