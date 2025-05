Será juzgada por asesinar, mutilar y quemar a un joven pero postea videos en TikTok desde la cárcel

El video de TikTok de Eliana Maciel, acusada por el crimen de Santiago Alcocer

Eliana Maciel se hace llamar “Barby” en redes sociales. Con ese apodo, subió contenido a Facebook y TikTok desde la cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense donde espera el juicio por el homicidio de Santiago Nicolás Alcocer, un joven de 18 años que fue apuñalado, mutilado y quemado en un descampado de Trasradio, en Esteban Echeverría. Su pareja, Sebastián “Melli” Sudán, es considerado coautor del crimen.

Micaela Alcocer, hermana de la víctima, denunció las publicaciones en medios locales y “Barby” cerró sus cuentas, pero no pudo eliminar capturas que hicieron antes de que bloqueara el acceso a sus cuentas y a las que tuvo acceso Infobae.

La publicación en Facebook de Maciel

En el video de TikTok que acompaña esta nota, se la puede ver bailando al ritmo de Barbie girl de Aqua, mientras muestra su celda y saca la lengua a la cámara. En su biografía de Facebook, había colocado: “Esta parte de mi vida se llama privada de mi libertad”. “No olvides sus caras ni sus nombres”, agregaba. Aclaraba, a la vez, que estaba “soltera”.

“Eso es el éxito, pararse y dar pelea”, escribió días atrás, mientras pasaba con un conjunto amarillo con vivos blancos y negros y una bandana rosa, junto a sus compañeras de encierro. “Acá andamos, re ganadas”, acompañó a una de las fotos.

En octubre del año pasado había posteado de forma enigmática: “Yo como una boluda no entendía nada, al griar me dijiste, no grites si no querés terminar igual. El poderoso sigue afuera y cerca, nunca se fue, como si fuera que no pasó nada”.

El posteo en el que reclama su inocencia

“Ya mucho me juzgaron y ni siquiera lo toqué en ningún momento. Huellas mías no hubo, de los demás sí”, publicó para reclamar su inocencia.

“No me amenazó pero lo sentí más como una burla porque ella está en el penal, tiene celular y tranquilamente puede estar hablando con el otro asesino. De ellos ahora no sé nada porque me bloquearon”, dijo Micaela a Diario Conurbano.

Este medio pudo saber que, el usuario de TikTok de “La Barby” aparecía en las vistas de las publicaciones de la familia de Alcocer.

“Yo hacía videos pidiendo justicia y que el caso se haga más visible y me cerraron mi cuenta”, indicó Micaela.

El caso

Santiago Nicolas Alcócer, apuñalado y calcinado en Lomas de Zamora

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 8 de Lomas de Zamora fijó para el 7 de agosto el inicio del juicio por el asesinato deNicolás Alcocer, el joven de 18 años cuyo cuerpo fue hallado calcinado y descuartizado en un descampado de Esteban Echeverría.

La familia de la víctima había rechazadoun juicio abreviado que se realizaría en noviembre último, optando por el proceso oral y público que se llevará a cabo en los próximos meses.

El caso, que conmocionó a la comunidad deLomas de Zamora, tendrá en el banquillo de los acusados a Sebastián “Melli” Saudán y Eliana “Barby” Maciel, ambos de 33 años. La fiscalía los señala como responsables del brutal homicidio ocurrido en abril de 2023.

La víctima vivía en la zona de Parque Barón, Lomas de Zamora y el 15 de abril de 2023 salió de su casa y nunca regresó.

Según la reconstrucción, luego de salir de su domicilio, el joven fue hasta la casa de su ex novia, donde tuvo una fuerte discusión. Durante varios días no se supo nada de él, aunque una amiga aseguró haberlo visto en la calle en la localidad de Budge.

El 19 de abril, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo en un basural ubicado en la intersección de Sócrates y Platón, en Transradio, partido de Esteban Echeverría. Al llegar al lugar, la policía encontró el cadáver del joven calcinado y con las extremidades cercenadas.

Las cámaras de seguridad de la zona fueron clave en la investigación. En las grabaciones se observó a un hombre y una mujer transportando el cuerpo en un carrito tirado por una motocicleta. Según el material registrado, ambos prendieron fuego el cadáver en el basural. Mientras esto sucedía, la familia de Nicolás continuaba buscándolo desesperadamente.

La investigación quedó en manos de la fiscal María Paula Segade Sánchez, de la UFI N° 2 descentralizada de Esteban Echeverría. La fiscal reunió pruebas y testimonios que llevaron a la detención de Saudán y Maciel.