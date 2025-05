Comenzó el juicio contra un hombre que mató a su mejor amigo tras encontrarlo con su esposa

La escena del crimen fue cerca de un algarrobo blanco, en junio del 2022 (Foto: sgodelesteronet)

El proceso judicial contra un hombre acusado de haber asesinado a un amigo a puñaladas, al encontrarlo manteniendo relaciones con su esposa, podría comenzar en los próximos días. Se trata de Esteban Raúl Ybarra, quien enfrenta cargos por homicidio simple.

El hecho sucedió el 27 de junio de 2022, en la localidad santiagueña de Monte Quemado, cuando el imputado regresaba a su casa después de pasar la tarde con amigos. Era cerca de la madrugada y de camino Ybarra se cruzó con su esposa, Flavia Díaz y a Luis Alejandro Abregú —el hombre asesinado—, teniendo sexo en una zona conocida como “la pista de aviación”, cerca de un algarrobo blanco.

Según establece la causa, al presenciar la escena, Ybarra arremetió violentamente contra Díaz golpeándola en el rostro. Posteriormente, se dirigió a Abregú a quien atacó con un cuchillo tipo carnicero, ocasionándole varias heridas cortantes. Una de las puñaladas, de cinco centímetros de profundidad, perforó la zona del tórax y le provocó la muerte, tal como determinó el informe forense.

De acuerdo a lo informado por el portal El Liberal, tras el ataque el agresor tomó a la mujer y la cargó hasta la casa que compartían. “Esteban me llevó en hombros a casa. Me puso en la cama y limpió la sangre”, había señalado Díaz ante la Justicia. La pareja tenía cinco hijos en común y estaban juntos desde hacía diez años.

Mientras transcurre la etapa intermedia de la audiencia los defensores del acusado, Malena Bustos y Pedro Orieta, solicitaron una pericia psiquiátrica para demostrar que su cliente actuó bajo una emoción violenta. Pero el fiscal Gabriel Gómez consideró que no hay soporte legal suficiente bajo el Código Penal para atenuar la pena basándose en esa figura jurídica. Por el asesinato, Ybarra podría recibir una pena que va de 8 a 25 años de prisión.

La denuncia se hizo en la Comisaría 22 de Monte Quemado

En la misma localidad del sur provincial, un hombre denunció a su pareja fines del mes pasado debido a un violento incidente del que fue víctima. La víctima, de 44 años, recibió agresiones físicas y amenazas de su novia taekwondista.

Según la denuncia presentada en la Comisaría Comunitaria Nº 22, los hechos ocurrieron en el domicilio del denunciante, situado en el barrio Belgrano. La mujer llegó al lugar con el pretexto de devolver un buzo y, tras provocar una escena de celos, cerró la puerta con llave, impidiendo la salida de su pareja.

Durante el altercado, el hombre relató haber recibido trompadas, patadas y rodillazos, sufriendo lesiones visibles, especialmente en el rostro. “Las heridas más visibles las tiene en sus labios”, remarcaron. Según la víctima, la agresora también destruyó parte del mobiliario de su hogar, a pesar de que él intentó calmarla.

Al mismo tiempo, manifestó haber enfrentado episodios similares durante los cuatro años de relación, aunque nunca habían alcanzado tal nivel de violencia. En los detalles brindados a los agentes policiales les confesó: “Continuamente me hacía escenas de celos”, al mismo tiempo que resaltó que las agresiones verbales se habían vuelto más frecuentes.

El denunciante mencionó que, además de la agresión física, la mujer lo amenazó de muerte. Según las declaraciones recogidas por Nuevo Diario Web, la taekwondista le advirtió que lo prendería fuego y que, si no continuaban la relación, lo mataría y luego se quitaría la vida. “Si no estás conmigo, no estás con nadie” y “Si no estamos juntos, te voy a matar y después me mato yo”, fueron algunas de las frases lanzadas por la agresora.

El fiscal Daniel Ábalos, a cargo de la Unidad Fiscal para la Circunscripción Copo, recibió la denuncia y dispuso la inmediata aprehensión de la acusada por el delito de lesiones calificadas por el vínculo.