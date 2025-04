“Si no estás conmigo, no estás con nadie”, buscan a una taekwondista por golpear y amenazar a su pareja

La denuncia se hizo en la Comisaría 22 de Monte Quemado

Una taekwondista de la localidad de Monte Quemado es intensamente buscada por la Policía de Santiago del Estero, luego de haber sido denunciada por su pareja, un empleado de comercio de 44 años, tras un violento episodio en donde el hombre relató que lo agredió físicamente y le realizó una serie de amenazas de muerte.

El ataque ocurrió el último viernes en el domicilio del denunciante, ubicado en el barrio Belgrano de esa localidad santiagueña. De acuerdo con la denuncia presentada en la Comisaría Comunitaria Nº22 de Monte Quemado, la mujer se presentó en la vivienda pasadas las 14:30, bajo el pretexto de devolverle un buzo, según indicaron fuentes del caso a Infobae.

Una vez en la vivienda, y luego de realizarle una “escena de celos”, en base a sus dichos, la mujer cerró la puerta con llave para impedir que la víctima se retire, comenzó a insultarlo y posteriormente lo golpeó: le dio trompadas, patadas y rodillazos en diferentes partes del cuerpo, causándole lesiones, especialmente en el rostro, ampliaron las fuentes del caso.

Siempre según la denuncia, el hombre de 44 años intentó controlarla, sujetándola de las manos, pero la agresora no se detuvo y también rompió el mobiliario de su casa, los cuales terminaron destruidos. “Las heridas más visibles las tiene en sus labios”, comentaron.

La víctima les explicó a los policías que no era la primera vez que sufría situaciones de violencia de parte de su pareja, aunque los episodios o discusiones nunca habían llegado hasta este punto.

Indicó, también, que durante los cuatro años de relación existieron antecedentes de este estilo, con planteos por parte de la mujer, pero que en los últimos meses las agresiones verbales se habían vuelto más frecuentes. “Continuamente me hacía escenas de celos”, expresó el hombre a la Policía.

Según la denuncia, durante el ataque, la mujer también comenzó a amenazarlo con matarlo si se negaba a continuar con la relación. De acuerdo a las declaraciones que el hombre le dio al medio local Nuevo Diario Web, la taekwondista le habría dicho: “Te voy a prender fuego; si vos no estás conmigo, no vas a estar con nadie". Y posteriormente sentenció: “Si no estamos juntos, te voy a matar y después me mato yo”.

La denuncia fue recibida por el fiscal de turno de Santiago del Estero Daniel Ábalos, a cargo de la Unidad Fiscal para la Circunscripción Copo, quien ordenó de inmediato la aprehensión de la acusada por el delito de lesiones calificadas por el vínculo en perjuicio de su novio.

Sin embargo, hasta el momento, la mujer no ha podido ser localizada y permanece prófuga de la Justicia, siendo buscada intensamente por las fuerzas de seguridad de la provincia.