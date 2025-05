Terror en un colectivo en Tigre: un chofer discutió con un pasajero e intentó apuñalarlo

El violento episodio ocurrió en Rincón de Milberg, partido de Tigre (Video: X @Cronos_Noticias)

Un conductor de la Línea 60 de la Empresa Monza en Rincón de Milberg, partido de Tigre, atacó con un cuchillo a uno de los pasajeros, luego de ser confrontado. La secuencia aterrorizó a los usuarios de la unidad.

El altercado comenzó con una discusión que rápidamente escaló cuando el conductor detuvo el vehículo y amenazó con apuñalar al hombre. Una mujer que se encontraba a bordo grabó el momento en que el chofer lanzaba puntadas con el arma blanca, mientras otro hombre retrocedía y lograba golpear al agresor en la cara.

El video muestra cómo, a pesar de los intentos de los otros pasajeros por calmar la situación, el enfrentamiento continuó en el pasillo del colectivo.

La discusión inició porque Rodrigo, la víctima, le recriminó que no hizo una parada

“Una pasajera le tocó el timbre para bajar en una parada que está cerca del Puente Guazú Nambí, y no frenó, le frenó arriba del puente. Yo le digo ‘no escuchás el timbre que te están tocando para bajar’. Él me responde ‘acá mando yo y acá manejo yo’, de mala manera. ‘Cerrá el orto, gil’, me dice. No me aguanté y fui adelante”, relató Rodrigo, la víctima, en un móvil con TN.

“Le pregunté qué problema tenía conmigo, porque no era la primera vez que pasaba un conflicto. Y él me dice ‘si ya sé que no es la primera vez’. Me vuelve a decir ‘cerrá el orto, gil’ (sic) y ahí fue cuando yo le pegué”, continuó.

Además, agregó: “Me defendí porque ya sabía que él tenía algo escondido. Él amagó a agarrar algo de ahí abajo donde abre la puerta. Pasó toda la desgracia que pasó arriba del puente”.

“Yo caí del colectivo, mi señora quedó arriba. Me levanto y vuelvo al colectivo. Me tira las dos puñaladas. Llego a agarrar el matafuegos para defenderme. Así pasó”, detalló.

El chofer lo intentó apuñalar (Captura de pantalla)

Todo sucedió ante la presencia de un niño. Incluso, la mujer que filmaba intentó disuadir al chofer al advertirle que estaba siendo grabado.

A medida que el conflicto se desarrollaba, algunos pasajeros aprovecharon para escapar cuando el conductor se dirigió al fondo del vehículo.

La última en bajar fue la persona que grabó el incidente. Enfrentándose al conductor, le preguntó si también intentaría apuñalarla, mientras él intentaba tomarla del brazo y le exigía que se bajara.

“Está todo grabado. ¡No me toques porque no te estoy tocando!”, exclamó la pasajera en el video que filmó.

“Seguimos el recorrido con mi esposa, todos habían quedado abajo, y le apago el colectivo llegando a la terminal de la línea 60 para entrar corriendo y pedir ayuda. Justo venía el patrullero de frente y lo freno. Fui a hacer la denuncia al destacamento”, concluyó Rodrigo.

Los oficiales habían llegado al lugar luego de que uno de los testigos se comunicara con el 911. De esta manera, los agentes tomaron las declaraciones de los pasajeros, quienes revelaron que no era la primera vez que el conductor mostraba comportamientos violentos.

No es la primera vez que esta pareja tiene problemas con este conductor de la Línea 60 (Captura de pantalla)

Existen al menos dos denuncias previas en su contra por peleas con pasajeros. Este incidente ha generado preocupación entre los usuarios de la línea, quienes ahora temen por su seguridad al utilizar el servicio.

Anteriormente, Rodrigo y Micaela, su pareja, habían tenido otros dos encontronazos con este chofer. Según contó ella, la primera gran discusión fue porque el conductor le hizo un comentario desubicado sobre su cuerpo delante de su pareja y este reaccionó. Hace pocos días, volvieron a cruzarse y el conflicto se desarrolló luego de que la mujer le mostró una credencial de discapacidad para que le haga el descuento correspondiente y él le pidió de mala manera que le muestre el documento. Sin embargo, desde la empresa aún no emitieron una comunicación oficial al respecto.