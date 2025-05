Video: golpearon brutalmente a un joven a la salida de una fiesta de 15 en Entre Ríos

Brutal golpiza a un joven a la salida de una fiesta en Entre Ríos

Un joven de 21 años fue salvajemente golpeado a la salida de un cumpleaños de 15 en la provincia de Entre Ríos. La agresión, que fue registrada en un video, incluyó patadas en la cabeza mientras la víctima yacía en el suelo.

El hecho ocurrió el pasado domingo a las 5 de la mañana, en las inmediaciones de un salón de eventos de la localidad de Chajarí. Según reconstruyeron medios locales, el joven habría intentado intervenir en una pelea, lo que derivó en un ataque en “patota”.

En las imágenes se observa cómo varios agresores lo atacan mientras está en el piso, dándole patadas en la cabeza y golpes en distintas partes del cuerpo.

El ataque fue registrado por un testigo.

La familia de la víctima confirmó al medio local Ahora que el joven tuvo que ser atendido en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, su ciudad de origen. Sufrió contusiones y escoriaciones en el cuerpo y la cabeza, aunque se encuentra fuera de peligro. Se radicó una denuncia en la Comisaría 2° de la ciudad.

La golpiza ya está bajo análisis judicial y habría al menos cuatro personas identificadas. La madre del joven, cuya identidad no trascendió, sostuvo en declaraciones a la prensa que participaron “seis o más individuos” en el ataque.

En el video —que encabeza esta nota— se escucha el momento previo a la golpiza: “¿Quién pegó? ¿Vos?”, dice una voz, mientras otras repiten una y otra vez: “¡Tiene 13 años!”. El contexto de la pelea no está claro, entre gritos, insultos y bocinazos.

El joven argentino fue agredido por tres colombianos, tras pedirles que bajen la música.

Un caso similar en CABA

A fin del año pasado, las cámaras de seguridad de un edificio ubicado sobre la calle Mansilla al 3000, en el barrio porteño de Palermo, captaron un grave episodio. Ocurrió en la noche del pasado 25 de diciembre.

Tres invitados de uno de los inquilinos que estaban en una fiesta en el Salón de Uso Múltiples (SUM) le dieron una paliza a uno de los propietarios cuando les pidió si podían bajar la música, según lo que denunció la víctima.

“Cuando estoy en el edificio, miro para todos lados por miedo, estoy con miedo”, contó Lucas F., la víctima de 29 años, tras la golpiza.

El joven es contador y propietario de uno de los departamentos del edificio donde, en base a su relato, el pasado 25 de diciembre había una fiesta en el SUM. Él vive justo en el piso que está debajo del salón.

En diálogo con A24, Lucas relató que llegó ese miércoles de Navidad a su casa cerca de las 19 y que desde la planta baja se escuchaba la música alta que había en el SUM, que está en el último piso: “Era temprano y me la banqué”.

Pidió que bajen la música y lo desfiguraron.

Cerca de las 22, decidió sacar a su perro a pasear. La fiesta en el SUM seguía y el volumen de la música no había bajado. En el ascensor dijo que se encontró con tres invitados con latas de bebidas alcohólicas en sus manos, dos hombres y una mujer, todos de nacionalidad colombiana. Aprovechó y les pidió si podían bajar la música.

“Me dijeron: ‘Sos un amargado, es Navidad y hay que festejar’. Estamos hablando del 25 a la noche, no de Nochebuena. Me empezaron a molestar e intenté no engarchame. Pero cuando salí seguían los insultos cada vez más violentos. Les pedí bien, pero me seguían y uno me pegó por la espalda, yo reaccioné y se vinieron los tres encima“, recordó Lucas.

“Cuando caí al piso no me paraban de pegarme. Me dieron puntinazos en la nuca, pensé que no iban a parar y me iban a matar“, explicó la víctima y especuló con que el que estaba vestido de blanco era médico.

Lucas fue hasta el Hospital Italiano tras el ataque, donde le constataron lesiones en rostro y cabeza y le dieron un antibiótico y resposo por un sangrado maxilar.