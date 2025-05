Encontraron droga en el despacho de un comisario en Chubut: dos oficiales fueron apartados

Comisaría cuarta Chubut (Captura Google Maps)

El hallazgo de drogas en una comisaría de Comodoro Rivadavia ha sacudido a la Policía del Chubut, luego de que se encontraran estupefacientes en la Comisaría Cuarta y en la vivienda de uno de los oficiales implicados. Este descubrimiento se produjo cuando una oficial, al iniciar su turno, revisó los cajones de la dependencia y encontró envoltorios con marihuana.

La oficial notificó de inmediato al jefe de la comisaría y al Ministerio Público Fiscal, lo que desencadenó una serie de investigaciones y allanamientos.

De acuerdo a lo informado por la Policía de Chubut a Infobae, personal de Drogas Peligrosas del Chubut llevó a cabo allanamientos en el domicilio del oficial que había dejado el turno, donde se incautaron marihuana, cocaína y un arma de fuego sin registrar. El jefe de la Policía, Andrés García, expresó su preocupación por la situación, destacando que “el hallazgo fue dentro de la dependencia policial y lamentablemente el jefe en funciones no realizó la denuncia en el momento. Esa omisión es gravísima”.

García elogió la actuación de la oficial que tomó el turno, ya que gracias a ella se pudo iniciar la investigación. Ambos efectivos policiales fueron apartados de sus funciones de manera inmediata, aunque aún no se ha llevado a cabo la primera audiencia judicial. Andrés García enfatizó que “a nosotros no nos gusta que ensucien el uniforme. Esta situación nos tiene muy preocupados, pero también firmes en la decisión de no tolerar conductas delictivas dentro de la fuerza”, afirmó.

Walter Cornelio es el nuevo jefe de la Comisaría 4 ta

En respuesta a estos eventos, se ha designado al comisario Walter Cornelio como nuevo jefe de la Seccional Cuarta, quien proviene de la Seccional Séptima y, según la Jefatura, no tendría relación con los hechos investigados ni con causas anteriores.

En un intento por prevenir futuros incidentes, García anunció que se está trabajando en un proyecto de ley para implementar controles sorpresivos y obligatorios de consumo de sustancias en el personal vinculado a áreas sensibles como Antinarcóticos. “Queremos que la ley nos dé herramientas para actuar. Lo estamos trabajando con asesores legales”, explicó García.

Aunque el proyecto aún no ha sido ingresado a la Legislatura, la intención es que tenga estado parlamentario pronto, similar a lo que ocurre en otros ámbitos laborales. La iniciativa requerirá modificaciones a la legislación actual para poder ser aplicada de forma efectiva.

García subrayó la importancia de que la Policía dé el ejemplo, afirmando que “queremos una fuerza limpia, confiable, y al servicio de la comunidad. Estos casos deben ser investigados a fondo y sancionados con todo el peso de la ley”.

En ese marco, sostuvo que dicho enfoque busca restaurar la confianza pública en la institución y asegurar que los oficiales actúen de acuerdo con los estándares éticos y legales esperados. El caso generó un debate sobre la necesidad de controles más estrictos dentro de las fuerzas policiales, especialmente en áreas críticas como el manejo de drogas.

La implementación de controles de consumo de sustancias podría ser un paso significativo hacia la transparencia y la integridad dentro de la Policía del Chubut.

Ándres García y su equipo esperan concretar las reformas, con el objetivo de prevenir futuros incidentes y garantizar que la fuerza policial opere de manera efectiva y ética.