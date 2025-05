Robaron una casa en un barrio cerrado de La Plata y usaron una tabla para saltar el paredón

El robo ocurrió en el barrio cerrado ubicado en la calle 44 entre 162 y 164 de Lisandro Olmos, La Plata (Google Maps)

Un robo dejó consternados a los residentes de Nuevos Aires, un barrio cerrado de la ciudad de La Plata, donde dos delincuentes, con total sigilo, ingresaron a una vivienda mientras sus moradores dormían.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana. En medio de la tranquilidad del domingo, los ladrones sorprendieron a una pareja que se encontraba en su casa en el barrio ubicado entre 44 y 162, en Lisandro Olmos.

La precisión con la que los ladrones actuaron dejó en evidencia un nivel de planificación y organización sin precedentes en la zona. Los autores del robo no solo lograron entrar sin despertar a los ocupantes, sino que también lograron escapar sin ser detectados durante su huida, según informó el portal 0221.

La alarma de los residentes se encendió solo cuando uno de ellos comenzó a notar movimientos extraños dentro de la propiedad, lo que lo llevó a revisar las cámaras de seguridad.

Al ver las grabaciones, los propietarios pudieron comprobar cómo los delincuentes salían con el botín minutos después de haber ingresado. Las imágenes registraron la fuga, pero los criminales ya se habían perdido de vista.

En total, los ladrones se llevaron dos celulares, una PlayStation 5, dos notebooks, y una billetera con 50.000 pesos y 500 dólares en efectivo.

Lo más destacado fue la forma en que lograron escapar: los ladrones utilizaron un tablón de madera como puente para atravesar el paredón perimetral de dos metros de altura que rodea la propiedad. Esta improvisada solución permitió a los delincuentes huir rápidamente sin dejar rastro visible, lo que dificultó aún más su localización.

El hecho de que los criminales utilizaran un tablón para escapar muestra un nivel de planeación meticulosa. A través de las cámaras de seguridad, se pudo ver cómo los ladrones, al llegar al muro perimetral, localizaron el tablón en el jardín de la vivienda. Lo colocaron estratégicamente sobre el paredón y, en cuestión de segundos, cruzaron el muro y se disolvieron en la zona sin que nadie en el barrio llegara a verlos.

Las autoridades de la UFI N° 9 de La Plata, a cargo de la investigación, ordenaron el análisis detallado de las grabaciones para intentar identificar a los autores del robo. Sin embargo, hasta el momento, los delincuentes continúan en libertad, y la causa ha sido caratulada como “Robo”.

Luego del robo, los ladrones huyeron utilizando un tablón de madera como puente y son buscados por la Policía

Delincuentes volvieron a robar a metros de una comisaría en La Plata

Otro robo tuvo lugar a metros de una comisaría en La Plata. En esta oportunidad, delincuentes rompieron los vidrios de una carnicería durante la madrugada para asaltar el local.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, en un comercio situado en la intersección de 14 y 502, a pocos metros de la Comisaría Décimotercera. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, que captó el ingreso de los ladrones al local tras forzar una abertura, así como su salida minutos después con parte del botín.

El dueño del comercio confirmó que los delincuentes se llevaron un teléfono celular y una suma no precisada de dinero en efectivo. Pero lo que más indignación generó entre los comerciantes fue un detalle revelado por el propio damnificado: “Lo peor es que, mientras venían caminando los que entraron, pasó el patrullero de frente y no los paró”. Sin embargo, las autoridades no pudieron confirmar esta información.

Según informó el portal El Bonaerense, el propietario de la carnicería advirtió que el suyo no fue el único local víctima de la delincuencia en los últimos días. Según explicó, al menos tres comercios fueron robados en la última semana y media, todos en un radio de pocas cuadras.