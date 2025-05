Balearon el frente de una casa en las afueras de Rosario e investigan si se trató de un ataque mafioso

Balearon la casa de una mujer en la localidad santafesina de Santa Teresa (Google Maps)

La tranquilidad de Santa Teresa, una pequeña localidad del sur santafesino, se vio alterada la noche del sábado por una balacera que dejó a los vecinos conmocionados.

El incidente, que se registró en Rivadavia al 600 cerca de las 21 horas, tuvo como objetivo una vivienda que, según las primeras investigaciones, está vinculada a una mujer oriunda de Rosario, según informó el portal Rosario3.

Testigos del hecho relataron haber oído al menos once disparos provenientes de un vehículo en movimiento. El ataque, ejecutado con una pistola calibre 9 milímetros, dejó claro que el objetivo no era solo intimidar, sino enviar un mensaje directo.

La Policía local y las fuerzas de investigación ahora se encuentran abocadas a esclarecer los motivos de este ataque y, principalmente, a identificar a los responsables de un hecho, poco común en la historia de la ciudad.

Según los informes preliminares, el inmueble que recibió los disparos se encontraba deshabitado desde hace algunos meses, lo que sugiere que la balacera no estuvo dirigido directamente a los ocupantes de la casa.

Sin embargo, el hecho de que la vivienda esté asociada a una mujer de Rosario, cuyo nombre aún no ha sido revelado por las autoridades, desató diversas especulaciones.

Inmediatamente después de lo ocurrido, personal de la Comisaría 4ª y la Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia comenzaron a recolectar testimonios y evidencias.

Horas atrás, un adolescente de 15 años ingresó armado por la mañana del lunes a la Escuela N° 364 “Soldado Aguirre” de Villa Gobernador Gálvez, y, tras ser confrontado por la directora del establecimiento, escapó efectuando un disparo al aire con un arma de fuego en la calle. Horas después, fue aprehendido por la Policía, luego de ser denunciado por su madre. Ya había ocurrido algo similar.

Minutos antes de las 10, un llamado al 911 proveniente del colegio ubicado en calle Bordabehere al 2200, alertó sobre lo sucedido.

Tras llegar al lugar, el personal policial fue recibido por la directora, quien relató que minutos antes había abordado al adolescente de 15 años, para consultarle si portaba un arma. A raíz de una sospecha, el alumno negó tenerla, se puso nervioso y escapó con rapidez. Al salir del edificio, efectuó un disparo al aire.

Durante su huida, el estudiante dejó su mochila en la dirección de la escuela, lo que también fue documentado por los efectivos.

Tras el incidente, se dio intervención al Juzgado de Menores de la 4ª Nominación, que ordenó realizar entrevistas a miembros del personal docente y a la madre del menor, además de continuar las actuaciones en la Subcomisaría 26°.

El alumno fue aprehendido a las 12:25 de ayer en la zona de Mosconi al 2500, luego de ser denunciado por su madre, según informaron fuentes policiales y quedó a disposición de la Justicia.

Pese a que las fuentes oficiales no detallaron qué tipo de arma fue utilizada ni si fue secuestrada, la detonación al aire fue confirmada por distintos testigos y por los efectivos que tomaron intervención.

Una madre de una alumna de 5° grado contó que su hija la llamó por teléfono desde el interior de la escuela para advertirle que un compañero había ingresado armado.

“Cuando la vine a buscar, le conté a la preceptora y me dijo que podía ser una ‘joda’ de los chicos. Me dejó media hora esperando y, cuando entré, vi a la portera forcejeando con el chico. Él venía corriendo por atrás mío y en la puerta de entrada de la escuela sacó el arma y tiró para afuera”, relató.

La mujer afirmó que, al advertir la situación, sufrió un ataque de nervios y se desesperó por encontrar a su hija. “Yo les avisé lo que pasaba y no me dieron ni bola, la directora me pedía que me vaya”, señaló.