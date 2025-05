“Te paso algo por Mercado”: quiso coimear a un policía en un control de tránsito en Liniers y lo detuvieron

Lo detuvieron en un control, ofreció un soborno y lo detuvieron en Liniers

Una insólita escena se registró en el barrio porteño de Liniers, donde un hombre de 36 años, de nacionalidad boliviana, fue detenido luego de intentar sobornar a un Policía de la Ciudad durante un control de tránsito en el que descubrieron que tenía la licencia vencida. “Te paso algo por Mercado (pago) porque mi nena está mal”, le dijo el conductor al agente.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el operativo fue llevado a cabo por agentes de la División Anillo Digital, que interceptaron una Renault Duster gris cuya matrícula estaba visiblemente obstaculizada.

Tras detener la marcha del vehículo, los oficiales constataron efectivamente que la chapa patente presentaba adulteraciones. Cuando continuaron con la identificación del conductor, verificaron que el hombre no solo carecía de documentación en regla, sino que también poseía una licencia de conducir vencida.

En un intento por eludir la responsabilidad de manejar sin el registro vigente, el conductor le ofreció dinero a los efectivos para que le permitieran continuar su camino.

La secuencia fue filmada por una cámara que llevaba el policía. “Usted me quiere pasar plata para que yo lo deje seguir”, le preguntó el oficial al infractor para ratificar el intento de soborno. “¿Puede ser por favor?“, le insistió el hombre.

“A ver dígame que no lo entiendo”, le insistió al agente para saber si seguía en su intento de darle dinero. Fue ahí que el conductor le dijo: “¿Puedo reconocerle algo, por favor, papá? Es que mi nena está enferma“, le dijo nuevamente el hombre.

“Usted está en falta y me está ofreciendo dinero para que yo deje de hacer lo que tengo que hacer, que es mi labor policial. ¿Eso me quiere decir? Usted a partir de este momento está preso", le comunicó el policía. El hombre apenas pudo pedirle que no lo hiciera. “Oficial, por favor”, le suplicó. No tuvo éxito y quedó detenido.

La camioneta en la que circulaba el sospechoso

Ante este intento de cohecho, fue demorado y se realizó una requisa del vehículo, donde se encontraron más de un millón de pesos, una cédula de identidad boliviana a nombre de un tercero y una cédula automotor que no correspondía al rodado inspeccionado.

En la investigación intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 53, conducida por Matías Dilello, que resolvió no adoptar flagrancia en ese momento. Posteriormente, se dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 53, a cargo de la jueza María Fabiana Galleti, quien ordenó iniciar actuaciones por “averiguación de ilícito” y dispuso la detención del implicado.

Además, la magistrada solicitó que se notificara a Migraciones, Interpol y al Consulado de Bolivia, y ordenó el secuestro del vehículo, la documentación y la patente, cuya autenticidad será evaluada por peritos.

El operativo finalizó con el traslado del detenido y todos los elementos incautados a la Comisaría Vecinal 9 B, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

El hombre quedó detenido

Antecedente

En enero de este año, un hombre y una mujer fueron detenidos por cohecho luego de ofrecerle dinero a una oficial de la Policía de la Ciudad durante un control vehicular en Villa Lugano, debido a que no contaban con la documentación de la camioneta en la que se trasladaban.

El hecho ocurrió en la intersección de la autopista Ricardo Balbín, en la bajada Ingeniero Huergo, cuando personal de la División Anillo Digital detuvo la marcha de una camioneta Toyota Corolla Cross blanca.

Sucede que los efectivos habían reforzado los controles debido a una alerta por una Toyota SW4 del mismo color que había sido robada en Costa del Este.

El conductor de la Corolla, de nacionalidad peruana, bajó del vehículo y balbuceó algunas excusas ante la agente de la fuerza de seguridad porteña, hasta que, directamente, le ofreció “arreglar de otra manera” para poder seguir su camino a un bautismo sin que la camioneta sea retenida en el lugar.

“¿Podemos conversar? ¿Me puede ayudar, por favor?“, le suplicó el hombre, identificado como A.T.H. a una agente apostada en el control. ”¿Qué le pasó?“, le respondió la policía. ”No encuentro la tarjeta. ¿Me puede ayudar usted para que no me retengan?“, le pidió A.T.H.

“¿En qué lo puedo ayudar yo? Yo soy personal policial y le solicité la documentación que necesito. Necesito la documentación del vehículo, que es la cédula del vehículo", insistió la uniformada.

“Es que... Mira, si le soy sincero, hemos tenido familia”, volvió a intentar el conductor. Sin embargo, la oficial permaneció imperturbable e insistió con el pedido de la documentación.

El momento en el que le ofrecen plata a la policía

En ese momento, A.T.H. fue más directo: “No la quiero ofender, pero, ¿no podemos arreglar? Yo tengo dinero en efectivo”. Ante la negativa de la mujer policía, el hombre siguió con otra excusa mientras le mostraba el celular, con el que se comunicaba, presuntamente, con la dueña de la camioneta.

“Ahí me mandó el DNI y ahí lo está buscando. Ella quedó en casa porque yo venía acá a un bautismo. Acá tengo la invitación, todo. Y ella quedó en casa porque tenemos seis nenes. Mire, y ahí me está mandando, ahí me mandó su DNI”, le dijo e insistió con el ofrecimiento de dinero.

“No, señor, yo estoy trabajando”, respondió la agente. En ese momento, otra camioneta, una Toyota Yaris, detuvo su marcha. De la misma, se bajó una mujer, J.S.M., quien le ofreció 200 mil pesos a la policía.

En este caso, la intención fue más evidente. No solo lo explicitó la suma, sino que, además, mostró los billetes e intentó dárselos a la policía que volvió a declinar la oferta. Esa secuencia también quedó registrada.

Ante esta situación y tras consultar con la Unidad de Flagrancia Este a cargo de Mariano Camblong, se dispuso la detención de las dos personas, el secuestro de ambas camionetas y sus celulares.