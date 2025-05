Habló la argentina que estuvo 12 días desaparecida en la selva de Cancún: “Estoy viva y sana, es un milagro”

María Belén Zerda

María Belén Zerda, la mujer argentina que fue hallada con vida tras permanecer 12 días desaparecida en la selva de Cancún, en México, publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram para agradecer por el apoyo que recibió después de la experiencia que le tocó vivir y cuestionar a aquellos que juzgaron su salud mental. Además, afirmó que su recuperación física y emocional continúa en proceso.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a quienes me apoyaron en este momento tan especial que me tocó vivir. A quienes rezaron por mí, enviaron buenas vibras y me brindaron su apoyo, gracias de todo”, escribió al comienzo de su mensaje. Se trata de la primera vez que habla tras el episodio.

En su declaración, Zerda aclaró que no sufre ningún tipo de enfermedad psiquiátrica, como había trascendido tras sus primeras horas desaparecida. “Soy una persona con una trayectoria laboral y personal sólida, con experiencia en empresas reconocidas donde he superado diversas entrevistas y tests psicológicos, demostrando mi capacidad y estabilidad. No tengo ninguna enfermedad ni patología como esquizofrenia”, señaló, en respuesta a versiones que circularon.

Sobre lo ocurrido durante los días en que estuvo desaparecida, eligió no brindar detalles.

“No entraré en detalles sobre mi experiencia, ya que prefiero enfocarme en el presente y seguir adelante. Estoy viva y sana, lo cual es un milagro. Mi salud física y mental está en proceso de recuperación, y estoy enfocada en reconstruir mi vida y superar los desafíos que conlleva”, añadió.

María Belén Zerda fue encontrada tras 12 días desaparecida en México

También hizo una mención especial al esfuerzo de su familia. “Agradezco profundamente a mi familia por cubrir los gastos de mi rescate, entendiendo que algunas personas puedan tener preocupaciones al respecto”, expresó.

Zerda, además, pidió empatía frente a quienes emitieron juicios sin conocer su situación. “A aquellos que juzgaron sin conocer la historia, les pido con humildad que consideren la importancia de la empatía y la comprensión. No todos los caminos son iguales, y cada persona vive experiencias únicas. Ojalá aprendamos algún día la importancia de la compasión y el apoyo mutuo, ya que el apoyo puede hacer una gran diferencia en momentos críticos”, afirmó.

Finalmente, expresó un agradecimiento particular a la Cancillería argentina, la embajada, la Confederación Argentina de Cestoball, y a personas que colaboraron directamente con su rescate.

“Quiero agradecer especialmente a mi familia, amigos, medios de comunicación, Cancillería, Embajada, Confederación Argentina de Cestoball y a todas las personas que ayudaron, incluyendo a María Fernanda Vizan, Ana la policía mexicana. Su apoyo fue fundamental para facilitarme la situación y me siento agradecida por su ayuda en este proceso de recuperación. Gracias a todos por estar allí para mí. Que la empatía y la compasión nos guíen siempre", concluyó.

María Belén Zerda fue encontrada sana y salva en las inmediaciones de una selva. Su paradero se desconocía desde el 6 de abril, cuando se hizo la denuncia que encendió las alertas de las autoridades locales y se desplegó un gran operativo para hallarla.

A una semana de su aparición con vida, la mujer de 38 años volvió Argentina: voló tras hacerse los chequeos médicos de rigor que establecieron que estaba fuera de peligro y apta para volver para el reencuentro con sus familiares, que tuvieron contacto con ella por videollamada apenas la identificaron.

La supervivencia de la mujer

Las casi dos semanas que pasó a la intemperie para resguardarse de una persona que le enviaba mensajes en tonos amenazantes, le dejaron secuelas de las que aún se recupera. Entre ellas, deshidratación, falta de algunos nutrientes y lastimaduras superficiales.

La argentina está bien de salud, aunque recuperándose de algunas lastimaduras

Según relataron desde el entorno cercano de la mujer, Belén sobrevivió en la selva como pudo: andaba descalza, estuvo muchos días sin comer, tomaba agua de la lluvia y lavaba su ropa en lagos cercanos.

“Estaba re deshidratada. Cuando llegó la llevamos al médico y le pusieron tres sueros, le dieron potasio. Estuvo una semana sin comer y tomaba agua de algún laguito, de la lluvia que quedaba. También encontró una botella, no sabe de qué, y la tomó”, contó uno de sus hermanos a Infobae.

Sobre su alimentación agregó: “Comía lo que podía, había un árbol de moras y se comía eso, comía hojas, cualquier cosa para sobrevivir”.

Sus días en la selva fueron reconstruidos por sus familiares a partir de breves relatos de la mujer, que ya se está recuperando de la situación a la que estuvo expuesta las últimas semanas.

“Está muy lastimada de piel porque estuvo dos semanas en la selva. Andaba descalza, se sacaba la ropa, la lavaba en el lago y se ponía eso de vuelta. Dormía durante la tarde y a la noche salía a caminar”, detallaron a este medio.

María Belén Zerda

Desde su entorno remarcan que Belén ya está bien y acompañada de su familia. “La vio un grupo de psicólogos, la vio un grupo de psiquiatras, le hicieron estudios de todo tipo, le hicieron una homografía, le miraron los pulmones, le hicieron radiografías, está bárbara. Lo único es que bajó como 15 kilos y tenía un poquito bajo el potasio, pero después todo lo otro estaba bárbara”, aseguraron.

Cómo encontraron a Belén

Al momento del hallazgo, vestía la misma ropa que se había detallado en la denuncia: una musculosa tipo top color negra, un short claro y unas crocs verdes y blancas.

“Estaba asustada porque la habían hostigado, amenazado. Se escondió en la selva dos semanas. No sé cómo hizo para sobrevivir”, dijo Guillermo Zerda en diálogo con este medio.

Tras ser identificada por las autoridades, Belén fue trasladada a un centro médico para que le realizaran los chequeos de salud pertinentes. Su hermano dio detalles de cómo la vio durante la videollamada que hizo con ella poco después: “Estaba como tranquila, estaba muy bien”, contó. Y agregó: "Está bárbara, no está lastimada, nada. Solo tiene algunos raspones, pero bueno, de estar dos semanas en la selva. Por suerte está bien".

Belén estaba desaparecida desde el pasado 6 de abril. Su intensa búsqueda había iniciado días después, el 10, cuando reportaron el hecho. En consecuencia, se activó el protocolo Alba para dar con ella, que tuvo resultado positivo horas después.