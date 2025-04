“Lo fue a saludar, sacó un cuchillo y lo apuñaló“: un chico de 13 años mató a otro de 16

Dylan Gaetano, tenía 16 años (Facebook)

“Te seguimos esperando Dylan. Tu hermana te está esperando para que le saques a pasear”, posteó Brenda Zelaya en Facebook, con un dolor inconmensurable. Ella era la tía de Dylan Gaetano, un chico de 16 años al que otro de 13, inimputable, lo mató sin decirle ni una palabra en la ciudad de Resistencia, Chaco.

Según la mujer, el homicida fue a saludar a su hijo y a su sobrino y, cuando se acercó a la víctima, sacó el cuchillo y lo apuñaló.

La tragedia comenzó el domingo en una plaza frente a una cancha de fútbol del barrio Villa Luzuriaga ubicada en Dodero y Calle 18, de la capital chaqueña.

La tía de la víctima relató al Diario TAG que su hijo y Dylan no estaban jugando al fútbol sino que estaban sentados. “Cuando el agresor aparece, empieza a saludar a todos los presentes, pero, al momento de saludar a mi sobrino, saca el cuchillo y lo apuñala”.

De inmediato, Dylan fue trasladado por sus familiares al Hospital Perrando. Llegó en gravísimo estado con una herida de arma blanca a la altura de la clavícula izquierda, por lo que de inmediato fue sometido a una cirugía para frenar la hemorragia, explicaron fuentes del caso a este medio.

Mientras esto sucedía, el Gabinete Científico del Poder Judicial y a la División Homicidios de Investigaciones Complejas, bajo las directivas de la Fiscalía en turno, comenzaron a buscar al chico de 13 años.

Y lo encontraron cerca de la medianoche. En la casa del sospechoso inimputable los policías incautaron un cuchillo tipo Tramontina. Los investigadores creen que esa fue el arma del crimen y ahora será sometida a pericias.

Este lunes, Dylan no sobrevivió a las heridas. A las 14.45, desde el Hospital Perrando se informó que el adolescente falleció luego de sufrir una muerte cerebral a causa de un shock hipovolémico (se desangró) que le provocó la puñalada.

“Mi sobrino no conocía al agresor, no tenía celular, nada”, dijo Brenda tras las versiones sobre un problema previo entre los menores. Y agregó en una nota con el Diario TAG: “No salía a ningún lado, sólo a hacer mandados y andaba siempre junto con su hermana chiquita”.

El dolor de la familia

Según publicó el portal chaqueño, una de las tías de Dilan, Mariela Aguirre, escribió el siguiente mensaje de despedida en su cuenta de Facebook: “Dilan Gaetano era hijo, hermano, nieto, sobrino y primo. Tenía apenas 16 años cuando su vida fue arrebatada luego de ser apuñalado por un chico de 13 años. Hoy su familia lo despide con el corazón roto, no existe palabra ni gesto que pueda aliviar este dolor, especialmente para sus padres, que jamás imaginaron tener que enfrentar la partida tan temprana de su hijo amado“.

En dicho posteo, la familiar del fallecido reveló que los padres decidieron donar los órganos de su hijo “para que su vida siga iluminando otras, aún en su ausencia”.

Por otra parte, Aguirre realizó un pedido de justicia y le reclamó al Gobierno y al sistema judicial: “Lamentablemente, su asesino se encuentra ya en su casa, rodeado de su familia. No buscamos venganza ni queremos más dolor, solo pedimos justicia, porque no queríamos que pasara todo esto y no deseamos que se repita. Pedimos que reflexionen y revisen las decisiones que dejan a la sociedad desprotegida. Queremos vivir en un país y en una provincia donde los niños puedan ser niños y donde la violencia no sea parte de su infancia”.