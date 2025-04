“Seño, no quiero volver a mi casa”, la frase de una nena que destapó un caso de abuso

“Lo hice porque ella se tiraba arriba mío”, dijo el prófugo del caso donde se investiga el abuso de una nena (Crédito: SMNoticias)

“Seño, no quiero volver a mi casa”. Palabras más, palabras menos, así comenzó a desarrollarse la trama de un caso espantoso. Una nena de una escuela primaria de Lomas de Zamora le contó a su maestra el calvario que vivía cuando estaba con la pareja de su abuela, un hombre de 56 años. La docente hizo la denuncia, la madre de la víctima lo confrontó y el sospechoso aceptó su culpa. Luego, se escapó corriendo cuando la Policía Bonaerense fue a detenerlo.

Todo sucedió en la localidad de Villa Albertina y el sospechoso es intensamente buscado en una causa que investiga la UFI N°9, especializada en Violencia de Género, a cargo de la fiscal Claudia Sánchez, que investiga lo sucedido como “abuso sexual agravado”.

La causa se inició luego de que la maestra, al escuchar el testimonio de la menor, realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y Familia de Lomas de Zamora.

Cuando la madre de la menor se entera de lo sucedido, decidió enfrentar al hombre acusado por la menor. Llevó el celular y sin que el sospechoso lo notara, lo grabó. El audio de esa conversación encabeza esta nota y fue difundido por el portal SMNoticias.

“Yo te confié a mis hijos Freddy”, le dijo la mujer. El hombre, habló.

“Lo hice porque me hacía jugar, me agarraba y me tiraba”, llegó a decirle el hombre cuando la mujer lo increpaba. Y siguió: “Me tiraba arriba de ella porque ella se me tiraba a mí. No la violé ni nada. Te digo la verdad, yo ya no quería saber nada. Ella un montón de veces me decía para jugar y yo no quería“. Luego, el hombre negó haber abusado de otra menor, una hija de su pareja de 11 años.

El pasado 15 de abril, la familia de la víctima se enteró de que el acusado se encontraba escondido en la casa de su madre, ubicada a unas cuatro cuadras de la vivienda de la niña. Por eso, por la tarde, un patrullero llegó al domicilio para detenerlo.

Sin embargo, el sospechoso logró escapar por los fondos de la vivienda. Cámaras de seguridad del barrio captaron el momento en que el hombre huía corriendo por la vereda. Desde entonces, permanece prófugo.

“La fiscal le había pedido a la madre que no hiciera nada porque restaba producir prueba y si no se iba a escapar, que fue lo que pasó. Ahora, pidió la detención, pero todavía no le hicieron la Cámara Gesell a la nena”, confió una fuente que tiene acceso al expediente a Infobae. Sí la niña fue sometida a un reconocimiento médico.

Por lo pronto, la madre de la nena recibió un botón antipánico y el acusado tiene una orden de prohibición de acercamiento a la niña. Mientras que la menor se encuentra bajo atención psicológica.

En declaraciones a TN, la madre de la víctima expresó su desesperación y exigió que el acusado sea detenido: “Quiero que lo encuentren”.