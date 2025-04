Detuvieron a un jubilado por intentar matar al ex novio de su pareja en Mar del Plata

La víctima fue rescatada y trasladada a un centro médico, en donde permanece internado (Gentileza: 0223)

Un hombre de 85 años fue detenido el martes por la tarde en Mar del Plata por estar acusado de balear al ex novio de su actual pareja. La víctima logró ser asistida por los servicios de emergencias, tras un llamado al número de emergencias 911, que alertaba sobre la presencia de una persona herida por un disparo de arma de fuego.

La detención se produjo en una vivienda ubicada en el barrio San Jacinto, al sur de la ciudad costera, cuando los efectivos llegaron al lugar y encontraron a un hombre de 62 años con una herida en la cabeza. Allí también se encontraba el sospechoso de haberle disparado, quien fue inmediatamente aprehendido.

Pese a que se confirmó que la víctima se trataba de la ex pareja del hombre detenido, las autoridades no determinaron el motivo que desencadenó el ataque. Asimismo, señalaron que la propiedad pertenecía a la mujer, más no indicaron si se encontraba presente cuando ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la información publicada por 0223, el hombre baleado fue trasladado de urgencia a un centro de salud. Incluso, afirmaron que su estado de salud no sería de gravedad, ya que las fuentes oficiales del caso indicaron que, al momento de ser encontrado por las autoridades policiales, “estaba lúcido y consciente porque sufrió solo un roce en el lado derecho”.

Se prevé que el detenido declare sobre lo ocurrido este miércoles a la mañana (Fotos: Gentileza 0223)

El caso será investigado por la fiscal Romina Díaz, quien abrió una causa en contra del adulto mayor por homicidio en grado de tentativa. De la misma manera, ordenó que el acusado fuera trasladado y alojado en la comisaría de Playa Serena.

Durante el operativo en el que detuvieron al sospechoso, los policías secuestraron una pistola Browning de calibre nueve milímetros, junto con municiones intactas y dos vainas servidas. Los elementos serán enviados a peritar, con el fin de establecer si se trataría del arma utilizada durante el ataque.

Por otro lado, se espera que el detenido sea trasladado este miércoles a primera hora a Tribunales, con la intención de que preste declaración y responda a las preguntas formuladas por los investigadores. Asimismo, el acusado sería imputado formalmente.

El arma y las municiones que fueron secuestradas en la vivienda

Buscan a un hombre acusado de balear a un joven en Mar del Plata

Un hombre de 47 años se dio a la fuga en Mar del Plata, tras haber sido señalado como el presunto responsable de haber baleado a un joven de 27 años el domingo pasado en el barrio Florentino Ameghino, en el norte de la ciudad. Luego de que el fiscal Alejandro Pelegrinelli ordenara un allanamiento en su vivienda, se encontraron dos balas que coincidirían con las heridas presentadas por la víctima.

A partir de las investigaciones realizadas por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Sexta y otras dependencias, se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda de la calle French al 10.000, es decir, a unos 200 metros del lugar del ataque.

Como producto del operativo, los agentes encontraron dos municiones del mismo calibre utilizado en el tiroteo. Sin embargo, no lograron dar con el paradero del sospechoso, ya que no se encontraba en el domicilio.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas, cuando un hombre de 27 años fue hallado con heridas de arma de fuego en ambas piernas, las cuales presentaban orificio de entrada y salida. Después de que los efectivos se desplazaron hasta la calle Ciudad del Rosario al 200 y constataran lo sucedido, una ambulancia trasladó al herido al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió la atención correspondiente.

Luego de que el joven fuera sometido a las curaciones necesarias, el personal policial intentó tomarle declaración, pero ya había dejado el hospital para cuando los agentes llegaron. A pesar de esto, el fiscal a cargo de la investigación abrió una causa por lesiones leves y abuso de arma agravado.