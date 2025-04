Manejaba alcoholizado y chocó contra dos vehículos estacionados en el barrio porteño de Caballito: las imágenes de los autos destrozados

Choque múltiple en Caballito: manejaba alcoholizado e impactó contra dos autos estacionados

Un accidente múltiple en el barrio porteño de Caballito terminó con tres vehículos destrozados. El siniestro se produjo esta mañana en la intersección de la avenida Ángel Gallardo y Olaya, en donde un conductor alcoholizado perdió el control y chocó contra dos autos estacionados. Resultó ileso.

De acuerdo con la reconstrucción del hombre, estaba intentando estacionar su Ford EcoSport esta mañana, cuando un vehículo blanco -del que se desconocen datos- se cruzó a gran velocidad, provocándole la pérdida del control. Esto, según el relato del conductor, lo llevó a chocar primero contra una Volkswagen Surán y luego contra un Chevrolet Cruze.

La Surán sufrió un fuerte impacto en su costado izquierdo. El Cruze, por su parte, fue arrastrado varios metros por la EcoSport, terminando con la parte trasera abollada. El vehículo que protagonizó el siniestro activó sus airbags debido al impacto y terminó con la parte delantera destruida.

El Magistrado dispuso alcohotest para el conductor.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que los resultados del test de alcoholemia del conductor arrojaron un nivel de 1,24 gramos por litro de sangre, lo que representa aproximadamente 2,5 veces el límite permitido en CABA -0,50 gramos-.

“Amigo, no, disculpa. Fue un auto que me interceptó, perdí el control... No ha pasado nada. Me siento un poquito mal porque estoy con un dolor de cabeza ahora”, alcanzó a decir el hombre de 34 años, ciudadano venezolano, en diálogo con Todo Noticias (TN). Evitó hacer mayores declaraciones.

Los dos autos estacionados no tenían ocupantes, por lo que no se registraron lesionados. En tanto, la cámara más cercana en la zona no captó la secuencia, por lo que no habrían imágenes respecto a cómo sucedió.

La Unidad Fiscal de Flagrancia Oeste, bajo la dirección de Pablo López, ordenó la inmovilización del vehículo y el registro del acta contravencional por infracción al artículo 131 del Código Contravencional de la ciudad, además de la realización del test de alcoholemia.