La Corte Suprema de Mendoza deberá resolver el recurso de apelación contra el sobreseimiento de los rugbiers franceses

Oscar Jegou y Hugo Auradou, junto al abogado defensor Rafael Cúneo Libarona

El caso de los rugbiers franceses sobreseídos por un Tribunal de Mendoza, en un caso de abuso sexual, incorporó un nuevo capítulo tras conocerse que la abogada de la denunciante presentó un recurso de casación para apelar dicha decisión. En este sentido, la Corte Suprema provincial determinó quiénes serán los magistrados que deberán tratar la solicitud.

A mediados de marzo, Natacha Romano —abogada de la querella— apeló el sobreseimiento que el Tribunal Penal Colegiado N° 1 otorgó, a través de un fallo, a los jugadores de la Selección de rugby de Francia, Hugo Auradou y Oscar Jegou señalando la inexistencia del delito. Ambos habían sido acusados de violar a una mujer en un hotel de la capital de la provincia en julio 2024. A partir de la presentación realizada por la letrada, en la que indicó la presencia de sesgos en la resolución, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza definió que Dalmiro Garay, José Valerio y Norma Llaster tendrán la responsabilidad de evaluar si corresponde reabrir el proceso, tal como pudo saber el portal Los Andes.

El expediente había sido cerrado el 10 de diciembre de 2024 por la jueza Eleonora Arenas quien dictaminó que el hecho denunciado “nunca existió”. Esta decisión fue posteriormente confirmada por el Tribunal Penal Colegiado N.º 1, conformado por los jueces Carolina Colucci, Mateo Bermejo y Eduardo Martearena, y avalada tanto por la Fiscalía de Género como por la de Investigación, a cargo de Daniela Chaler y Darío Nora. En ese momento, los fiscales remarcaron la inexistencia del delito y señalaron que las pruebas incorporadas al proceso no sostenían la acusación inicial.

Por considerarla una sentencia errónea, Romano recurrió al recurso de casación penal para impugnar la resolución. En diálogo con Radio Mitre de Mendoza, la abogada sostuvo: “No vamos a permitir un fallo con este sesgo con el cual han resuelto de forma repetitiva y que entendemos que es una bajada de línea triste para la justicia”. Y añadió: “Estamos solicitando que mediante recurso de casación se deje sin efecto esta sentencia de sobreseimiento”.

Natacha Romano, la abogada querellante (REUTERS/Ramiro Gómez)

“Sostenemos que no se valoró el consumo de alcohol, no se han analizado ni se han investigado como corresponden las lesiones que fueron constatadas, consideramos que justamente por eso era propicio que comparezcan en el tribunal peritos más especializados, que puedan relacionar las lesiones constatadas”, reclamó Romano, quien durante el proceso judicial fue acusada por la defensa de los rugbiers de presuntas irregularidades en el tratamiento del caso.

La pericia psicológica realizada a la denunciante señaló que su relato tenía “inconsistencias” y “datos contradictorios” en relación con la secuencia de hechos. El informe pericial —al que accedió Infobae— concluyó que “presenta un relato lineal y estructurado en contraposición a uno espontáneo y fluido, rígido en cuanto a la cronología de los hechos y que resulta deficitario en cuanto a la construcción lógica del mismo”.

El caso se había iniciado en julio de 2024, cuando una mujer mendocina denunció a los jugadores por un presunto abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas, figura penal que contempla penas de entre 8 y 20 años de prisión. Según el relato, los hechos habían ocurrido en un hotel de la ciudad, al que accedió tras haber conocido a los deportistas en una discoteca.

De acuerdo con la versión inicial, la agresión habría tenido lugar apenas ingresó a la habitación. Sin embargo, en el transcurso de la investigación se incorporaron audios enviados por la denunciante a una amiga, que contradijeron su relato y fueron valorados como prueba de contexto relevante.

Los jugadores de la Selección de Rugby de Francia fueron sobreseídos en febrero de 2025

En uno de ellos se escucha: “Me fui con un rugbier de afuera, estoy en su hotel, así que no cuentes conmigo, ¿sí?”. En otro mensaje posterior, la mujer agregó: “Conocí a un rugbier francés altísimo el chabón, re lindo y llegué a mi casa a las 9 AM. O sea, te debo la vida”.

En paralelo, la defensa argumentó que los hematomas presentados por la denunciante podrían explicarse por su condición médica: la enfermedad de von Willebrand, un trastorno que dificulta la coagulación de la sangre. Al respecto, Romano pidió que “dejen de insistir con una enfermedad que nuestra representada no padecía y que apliquen el deber de inocencia reforzada que merece”.

Ante la reciente presentación, los jueces mendocinos que deberán analizar el nuevo recurso tendrán la misión de revisar si los fundamentos del sobreseimiento resultan suficientes o si corresponde que el caso avance hacia una nueva instancia.