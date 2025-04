Condenaron a 13 años de prisión a un payaso abusador de niños en Quilmes: aprovechaba eventos benéficos para atacarlos

Ramón Estigarribia, el condenado

El Tribunal Oral Nº5 de Quilmes condenó a 13 años de prisión a Ramón Estigarribia, un hombre que trabajaba como payaso y estaba acusado de abusar al menos tres chicos en la localidad bonaerense de Ezpeleta, partido de Quilmes.

El abusador, conocido como “El Paya Moncho”, está detenido desde hace dos años. De acuerdo con la investigación, organizaba eventos solidarios para atacar chicos en situación de vulnerabilidad, con la excusa de recaudar dinero para una ONG.

Durante el juicio, se acreditaron tres casos específicos de abuso, aunque no se descarta que el número de víctimas sea mayor. La fiscal del caso, Mariel Calviño, había solicitado una pena de 20 años de prisión, pero finalmente el tribunal impuso una condena menor.

“El Paya Moncho” utilizaba las redes sociales, como Facebook e Instagram, para promocionar sus eventos solidarios. Organizaba espectáculos artísticos que atraían a niños y familias, para recolectar donaciones de ropa, alimentos y útiles escolares, que luego eran entregados a quien los necesitara. Sin embargo, detrás de esta fachada, Estigarribia cometía los abusos que lo llevaron a la cárcel.

Uno de los relatos más impactantes fue el de un joven, quien narró los abusos que sufrió desde los seis años. El acusado era un amigo cercano de su familia, lo que facilitó que ganara la confianza de sus padres y tuviera acceso a él. “Era un amigo de la familia, le teníamos mucha confianza”, expresó la víctima durante el juicio.

“Me llevó a su habitación, puso Bob Esponja en la tele y me hizo acostar. Luego me pidió que jugara un juego con él y comenzó a tocarme”, contó. Los abusos se extendieron por varios años. "No podía dejar que este cínico siguiera cerca de niños vulnerables”, aseguró. Por eso, cuando cumplió los 18 años se animó a hacer la denuncia.

El acusado fue sentenciado a 13 años de cárcel

“Me hace acostar en la cama él, se acuesta al lado y ahí se insinúa. Yo siento algo atrás en mi espalda y cuando me doy vuelta le digo ‘¿qué estaba haciendo? no sé qué hacer’. Y ahí veo que saca su sus partes íntimas", recordó una de las víctimas en una entrevista concedida a TN luego del arresto de Estigarribia.

“En ese momento quedé en shock y digo ‘¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué quieres hacer? Después, al momento, me levanto y me dice ‘por favor, no vayas a contar a nadie’. En ese momento quede en shock y después de años lo puede contar. Pero nadie me creyó“, agregó.

Fue gracias a una mujer, quien había ayudado a otro chico víctima de abusos, la que ayudó al joven a hacer la denuncia ante la DDI de Quilmes, de acuerdo con lo que contó al canal de noticias. “Yo hice la denuncia en marzo pero ellos ya se estaban moviendo porque había una denuncia anteriormente”, reveló la víctima.

“Me siento angustiado y apenado por los chicos, las víctimas que a lo largo del tiempo hubo, por momentos me siento un poco culpable porque en ese momento si yo hablaba, no iba a pasar, no iba a haber tantos abusos con tantas víctimas”, lamentó el joven, quien durante años tuvo que convivir en el barrio con el abusador.

Durante el juicio, la fiscal Mariel Calviño presentó pruebas basadas en los testimonios de las víctimas, que fueron fundamentales para acreditar los hechos.

"El Paya Moncho" está acusado de al menos tres abusos

Cayó un policía pedófilo

Personal del Grupo Halcón de la Policía bonaerense detuvo ayer martes a un oficial de la Policía de la Ciudad acusado de pedofilia y distribución de pornografía infantil, en una causa que lleva adelante la UFI N° 7 del Departamento Judicial General Rodríguez-Moreno. De acuerdo a la investigación, el imputado abusaba de un menor, filmaba las violaciones y las subía a páginas en la dark web, situación que podría haberse repetido con otras víctimas.

Según consigna el portal Semanario Actualidad, la detención del sospechoso, de 41 años y oficial mayor de la fuerza de seguridad porteña, se concretó cerca de las 7 de la mañana, cuando la Policía llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Rififí de Moreno Sur.

Luego de que la unidad de élite irrumpiera en su casa, el acusado se entregó sin oponer resistencia y fue esposado por oficiales del destacamento “Santa Brígida” de General Rodríguez, quienes también participaron del operativo.

La investigación, de acuerdo al citado medio de noticias, comenzó por un alerta emitido por Interpol, en el marco de una operación internacional denominada “Esperanza Renovada”, liderada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

En este contexto, los expertos utilizaron material existente sobre abuso sexual infantil como base de análisis, para examinar y buscar a menores, agresores y ubicaciones no identificados.

Así, intervino la división Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, encargada de identificar personas a partir de rasgos faciales y fisonómicos. Tras los trabajos de rigor, el personal identificó a un sospechoso y, además, determinó que el las imágenes provenían de una vivienda ubicada en el barrio Rififí de Moreno Sur.

En simultáneo, desde la fiscalía ubicaron a la víctima -ya mayor de edad, pero que sufrió abusos por parte de este sujeto, familiar directo, desde los 10 años aproximadamente) y ya se encuentra bajo asistencia psicológica.

Durante el allanamiento, los uniformados, además del arma reglamentaria de este oficial mayor, hallaron una pistola 9 mm. ilegal, notebooks, pendrives y discos rígidos. Asimismo, los investigadores corroboraron que una de las habitaciones de la vivienda fue escenario de varios de los abusos que perpetró el sospechoso.

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que el imputado fue trasladado en las últimas horas a la comisaría 5a de Berazategui, donde continúa detenido.