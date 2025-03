Habló el motociclista baleado durante la persecución que terminó con el asesinato de una bebé: “Sentía cómo me cruzaban los tiros”

La persecución en Pablo Nogués

Lucas Valor volvía de la casa de su mamá en Garín cuando quedó envuelto en medio de la violenta persecución a los tres ladrones que en la tarde de este viernes atropellaron y asesinaron a una beba de 11 meses cuando escapaban de una entradera en la localidad de Pablo Nogués.

Él estaba junto a su novia y ambos se dirigían hacia San Fernando a bordo de su moto. Sin embargo, a mitad de camino, Lucas sintió que su vehículo no funcionaba bien y tomó una decisión que, sin saberlo, terminó poniendo en resguardo a su pareja de una feroz balacera.

“Yo sentía que el rulemán de adelante estaba flojo y que hacía ruido la moto. Para no forzarla tanto, le dije a mi novia que mejor fuera en colectivo y que yo la seguía de atrás despacito”, dijo el joven en diálogo con Infobae mientras aún se recupera de la herida de arma de fuego que sufrió minutos después de ese trasbordo.

Lucas continuó su camino durante algunas cuadras hasta que comenzó a escuchar un intenso tiroteo que cada vez sentía más cerca. “Ahí se cruzó el COP con dos autos en persecución y empiezo a escuchar una balacera. Sentía cómo se me cruzaban los tiros por todos lados y el ruido de las balas. Después sentí todo un calor en la pierna y dije ’me dieron a mí, me dieron a la pierna’”, relató.

Así quedó el vehículo en el que se movían los delincuentes

“La bala entró y salió, pero fue impresionante el dolor. Me estaba desangrando. Mientras yo estaba ahí con el tiro en la pierna pasaban patrulleros del COP, que usaban una patrulla común y también de la policía. Yo los intentaba frenar, pero nadie me quería llevar. Hasta que me asistió un señor que frenó un Renault 19. Yo dejé la moto ahí tirada y me llevó hasta el hospital de El Talar”, señaló, agradecido con el vecino que lo auxilió.

El motociclista no supo lo que había pasado después de su accidente hasta que fue trasladado a una dependencia policial para declarar como testigo. “Yo no alcancé a ver el choque porque eso fue varias cuadras más adelante, lo mío fue mucho antes. En la comisaría le pregunté al comisario y me dijo que una bebé había fallecido. Y ahí como que se me partió el alma. Dije, ‘mira qué loco, pude haber sido yo, pudo haber sido mi pareja también que venía conmigo’. Me puse a pensar muchas cosas. Fue algo terrible”, recordó.

Lucas ya fue dado de alta y se recupera de la lesión en su casa. Pero la suerte no fue la misma para Sofía Soledad Hildebrandt y su madre, Natalia Heizenrreder, atropelladas metros más adelante en el marco de esa misma persecución en la zona norte del Conurbano.

Sofía, de 11 meses, fue asesinada cuando los ladrones, que venían escapando de una entradera, perdieron el control de su vehículo y chocaron. La menor estaba junto a su mamá, quien resultó gravemente herida y todavía se recupera de las graves lesiones que sufrió.

La madre de la beba asesinada

“Corre riesgo de infección. Hay que esperar a que se estabilice para volver a operarla. Y después hay que ver si no forma el hematoma, que por eso la operaron. Tiene fractura también en la parte de atrás (del cráneo); si el cuerpo lo recupera o va a necesitar intervención. Hay que ver cómo avanza”, dijo Gabriel, su pareja y el padre de la víctima.

En diálogo con la prensa, el hombre agregó que Natalia aún no sabe que la beba murió en el acto: “La vimos antes de que entren a operarla y no le comentamos nada, no le dijimos nada. Ella está despierta, consciente, pero no le dijimos nada”.

Un detenido y dos prófugos por el crimen de Sofía

Por el hecho, al menos uno de los delincuentes fue capturado. Lo identificaron como Rodrigo Lucas Moreyra, de 35 años, quien salió de prisión hace cinco meses. Fuentes del caso indicaron a Infobae que el sospechoso cumplió una condena por robo en el penal de Campana, de donde salió tras recibir beneficios judiciales en noviembre pasado. Esta condena no sería su único antecedente penal, aseguran investigadores.

Rodrigo Moreyra, acusado de matar a una bebé de 11 meses en Pablo Nogués

Asimismo, la Superintendencia Región Norte AMBA I de la Policía Bonaerense, a cargo del comisario mayor Lucas Borge, ya identificó a un segundo sospechoso y realizó dos allanamientos para encontrarlo.

Mientras tanto, la investigación continúa a cargo del fiscal José Amallo, con un expediente por los delitos de robo, atentado y resistencia a la autoridad, abuso de arma, lesiones y, finalmente, homicidio. Trabajan para identificar y aprehender al tercer involucrado.