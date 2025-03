Liberaron al cantante Perro Primo tras haber sido detenido con drogas y un arma

Detuvieron a Perro Primo: tenía un arma y marihuana

Apenas unas horas después de haber sido detenido con drogas y un arma, liberaron a Joel Rivas (31), conocido artísticamente como Perro Primo, uno de los fundadores de la cumbia 420 y figura de este explosivo fenómeno musical.

El músico había quedado aprehendido por portación ilegal de arma de guerra e infracción a la ley de drogas tras un control vehicular por alta velocidad en el partido de Presidente Perón, ubicado al sur del conurbano bonaerense.

“¿No saben quién soy? Soy Perro Primo”, le dijo el artista a los agentes de la Policía Bonaerense que lo detuvieron en el marco del operativo denominado “Prevención a la infracción de drogas”. En el auto tenía una bolsa 4,4 gramos de marihuana que fue incautada.

Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, ahora el cantante -que había sido trasladado a la Comisaría 2ª de la localidad junto a una mujer de 27 años- deberá presentar ante la Justicia los papeles que justifiquen la tenencia de su pistola calibre .380, que por el momento quedó retenida. Además, será indagado por el fiscal de la causa.

Perro Primo, detenido

La detención de Perro Primo

Joel Rivas fue detenido junto a una mujer mientras circulaban a bordo de un Fiat 500 por el kilómetro 10 de la ruta 58 a alta velocidad. El arresto fue en el marco de un operativo de rutina de “Prevención a la infracción de drogas” realizado por agentes bonaerenses.

En este contexto, los policías de la Comisaría 2ª de Presidente Perón le pidieron al cantante que detenga la marcha con señas al conductor del Fiat y que se orille en la banquina.

No obstante, el conductor se mostró indignado por la situación. Según las fuentes del caso, Perro Primo bajó la ventanilla del coche y, de manera ofuscada, les dijo: “Por qué me paran. Me estoy yendo a mi casa”.

Al acercarse al vehículo, los policías percibieron un fuerte aroma a marihuana, por lo cual le pidieron al cantante que descendiera del auto y procedieron a identificar a ambos ocupantes del coche.

El arma y las municiones que le secuestraron

Visiblemente enojado, Rivas les preguntó a los agentes: “¿No saben quién soy? Soy Perro Primo”. Sin embargo, los policías comenzaron a revisarlo y fue en ese contexto que, entre sus pertenencias, hallaron una pistola calibre .380 marca Bersa Thunder sin impedimento legal y ocho municiones intactas.

Además, se le incautó una bolsa con marihuana. Pesaba 4,4 gramos, detallaron las fuentes del caso. Seguidamente, se le ordenó a la mujer que estaba con el cantante, identificada como S.L.S., a que baje del auto y se le secuestraron de entre sus prendas dos cigarrillos de marihuana.

La marihuana incautada

La otra causa penal de Perro Primo

A fines de enero, Perro Primo quedó involucrado en un operativo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires cuando un helicóptero aterrizó sin autorización en medio de una playa en Pinamar, en donde se encontraba una gran cantidad de gente. Si bien nadie resultó herido, por la maniobra el piloto fue inhabilitado por 60 días y se le abrió una causa penal en la Justicia.

El hecho ocurrió en la zona conocida como “La Olla”, en el sector de La Frontera, donde cientos de turistas se encontraban en el lugar. De acuerdo con fuentes del caso, el helicóptero, conducido por el empresario y ex piloto de TC Luciano Ventricelli, fue utilizado para llevar al artista “Perro Primo” a la playa, donde daría un show.

Al acercarse al lugar, desde el helicóptero comenzaron a arrojar papeles, lo que hizo que decenas de personas corrieran a lo largo de la playa para hacerse que lo que caía del cielo. Incluso, en uno de los videos difundidos en las redes sociales, se escucha a los testigos decir: “Están tirando billetes, dólares”.

En cuestión de minutos, el piloto aterrizó sin ningún tipo de autorización. Perro Primo, por su parte, compartió una serie de videos en sus redes sociales antes de aterrizar. “Así llega un verdadero rockstar a su show”, dijo el cantante.