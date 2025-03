Encontraron con vida al joven que había desaparecido durante el temporal en Bahía Blanca

Inundaciones en Bahía Blanca. Crédito: Gustavo Gavotti

Joel Alfredo Meza, el joven correntino que había desaparecido durante el temporal en Bahía Blanca y era intensamente buscado por su familia, fue encontrado con vida este viernes, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

La familia de Joel había pedido ayuda en las últimas horas en un grupo de Facebook creado por vecinos de la ciudad que sufrió la trágica inundación. En este contexto, fuentes de la Fiscalía General confirmaron a este medio que se relevaron todos los llamados que reportaron personas sin localizar mediante llamados al 911 y fue así como finalmente lograron dar con él

Oficialmente, solo quedan dos desaparecidas. Se trata de las hermanitas Delfina y Pilar Hecker, de 1 y 5 años, quienes son buscadas intensamente en rastrillajes realizados en la zona en las que fueron vistas por última vez.

Joel Alfredo Meza (DNI 43.205.463) mide 183 cm, tiene 24 años, cabello castaño y piel trigeña

Además de Joel, otra publicación sobre un hombre incomunicado circula en el mismo grupo donde se había pedido colaboración para encontrar al joven.

“Lo estamos buscando. Es mi tío, su nombre es Germán Villegas. No teníamos contacto con él porque no tenía celular, y ahora su familia quiere saber su paradero y si está bien”, relata una usuaria. La imagen de Germán está adjunta en la nota y, según la publicación, el hombre se encontraba en situación de calle al momento de la tragedia, por lo que no tienen información sobre dónde podría encontrarse.

Guillermo fue visto por última vez el jueves pasado, un día antes del temporal, en la intersección de las calles Chacabuco y Misioneros.

La familia de Guillermo Sandro Allegue también realizó un posteo. El hombre, de 54 años, es de contextura delgada y tiene dificultad para caminar debido a un pie rengo. Fue visto por última vez el jueves pasado, un día antes del temporal, en la intersección de las calles Chacabuco y Misioneros. Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse al 291 642-7966.

Sus allegados todavía no habían hecho la denuncia en comisaría. “Me llamaron del municipio para ayudar en la tarea de buscarlo”, indicaron. Creen que Guillermo podría encontrarse en situación de calle.

El intendente solicitó ayer que quienes tengan información sobre personas no localizadas “hagan la denuncia a la Justicia o llamen al 911″. “Si por temor no quieren hacer la denuncia, que se comuniquen con este intendente que va a ir a hacer la denuncia en nombre del vecino”, recomendó; y añadió: “Me parece muy complejo especular con este tipo de situaciones en un momento de tanto dolor y de tanta sensibilidad”, sostuvo el funcionario.

Noticia en desarrollo