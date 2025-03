Comienza el juicio por el femicidio de Catalina Gutiérrez, la influencer cordobesa asesinada por su amigo

Néstor Soto, el acusado, y Catalina Gutiérrez, la víctima

Durante la mañana de hoy comienza el juicio contra Néstor Soto (22), acusado del crimen de su amiga Catalina Gutiérrez (21), la estudiante de arquitectura que fue asesinada el 17 de julio de 2024 en Córdoba. El presunto femicida llega al debate bajo la imputación de homicidio agravado por alevosía y por violencia de género, un delito que podría derivar en una condena de prisión perpetua.

El proceso se llevará a cabo en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 11º de la Ciudad de Córdoba y se extenderá por dos semanas, con audiencias hasta el 19 de marzo.

Soto fue internado la semana pasada luego de una evaluación interdisciplinaria que determinó que presentaba síntomas de “ansiedad, angustia, irritabilidad, llanto espontáneo, ideación tanática y planificación suicida”.

A su vez, identificaron la presencia de “factores psicopatológico que determinan un estado de riesgo cierto e inminente grave de daño para sí”, por lo que dispusieron que sea internado para que reciba el acompañamiento correspondiente. En consecuencia, fue ingresado en el Centro Psico-Asistencial (CPA).

Debido a esto, el inicio del juicio, previsto para el 27 de febrero, se postergó. Sin embargo, tras recibir un nuevo informe médico, el tribunal resolvió que el acusado estaba en condiciones de enfrentar el proceso judicial.

En el informe de la pericia, los especialistas que lo evaluaron mencionaron que el acusado refirió que, “desde su detención, ha mantenido escasas entrevistas con una psicóloga en su lugar de alojamiento”. Además, se quejó por no haber recibido “medicación psicofarmacológica alguna”.

Frente a esto, el tribunal, conformado por los camaristas Horacio Augusto Carranza, Susana Frascaroli y María Gabriela Rojas Moresi, resolvió postergar el juicio hasta que el acusado “se encuentre psíquicamente estabilizado”, ya que consideraron que “es una condición indispensable para desarrollar esta parte del proceso penal en su contra”.

La reacción de la familia Gutiérrez no se hizo esperar. Así, la hermana de Catalina, Lucía, manifestó su angustia e impotencia por la decisión de la Justicia. “Ahora no querés enfrentar lo que hiciste, no te da la cara”, escribió en sus redes sociales.

La joven tenía 21 años

El crimen de Catalina Gutiérrez

El femicidio ocurrió la noche del 17 de julio, cuando Catalina se dirigió a la casa del imputado antes de juntarse con unos amigos. Allí, Soto habría cometido el crimen y luego intentó deshacerse del cuerpo.

Los investigadores creen que en el domicilio del acusado se produjo una discusión y un forcejeo, en el que Soto la habría estrangulado. A las 22.20, una cámara de seguridad registró el paso del Renault Clio del acusado por avenida Valparaíso y José Guardado, momento en el que, según la fiscalía, el cuerpo de la joven ya estaba inconsciente o sin vida.

Más tarde, Soto abandonó el vehículo en la calle Pedro Echagüe, en el barrio Ampliación Kennedy, e intentó incendiarlo para eliminar evidencia.

El lugar en el que hallaron el vehículo con el cadáver

Horas antes, su familia había denunciado su desaparición alrededor de las 21, preocupada por la falta de noticias de Catalina. Durante la madrugada, allegados a la víctima rastrearon la señal del celular de Catalina y encontraron su cuerpo en el asiento trasero del auto.

En un primer momento, el detenido colaboró con la búsqueda de la víctima. Al día siguiente, el joven, de 21 años y oriundo de Bariloche, se presentó ante la Justicia para declarar como testigo, pero terminó confesando el crimen. “Era el amor de mi vida”, afirmó. Semanas después, Soto ratificó su confesión en los Tribunales de Córdoba.

En una pericia psicológica y psiquiátrica -según dijo el padre de la víctima, Marcelo Gutiérrez hace algunos días- Soto admitió haber apretado el cuello de la víctima con sus manos hasta asegurarse de que estuviera muerta. El hombre dijo que los especialistas concluyeron que el acusado “actuó sabiendo perfectamente lo que hacía”.

El informe preliminar de la autopsia determinó que Catalina murió por asfixia debido a estrangulamiento, tras haber sido brutalmente golpeada.