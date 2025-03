Atropelló, mató y lo atraparon: se escondía en la casa de la mamá y a metros de donde vivía la víctima

Atropelló y mató a una jubilada: el asesino escapó en su moto

Fue el 21 de diciembre pasado. Ana María Liberotti (74) salió de su casa de Villa Centenario, en el partido de Lomas de Zamora, y a las dos cuadras fue atropellada por un motociclista que no se quedó asistirla. La jubilada murió. Sus vecinos siempre reclamaron que el homicida se escondía en la zona. Le allanaron en su casa y no lo encontraron. Tendrían que pasar más de dos meses para la captura. No estaba tan lejos.

El hijo de la víctima, personal de Comando de Patrullas de la Bonaerense, sólo pedía Justicia mientras tanto y temía que todo quedara en la nada. Pasaron 73 días del crimen y este martes capturaron al sospechoso, un hombre del mismo barrio que la jubilada que estaba escondido en la casa de su mamá, a 700 metros de donde embistió a la Ana María, según pudo saber Infobae de fuentes de la investigación.

La captura de L.E.T., de 30 años, ocurrió en las últimas horas en el marco de la investigación del fiscal Patricio Persico de la UFI N°10 de Lomas de Zamora. Este miércoles será indagado por los delitos de homicidio culposo, agravado por la fuga y la ausencia de socorro a la víctima.

Los agentes de la DDI de Lomas de Zamora lo encontraron en la casa de su madre de Pío Baroja al 500, a 7 cuadras de Falleres y Virgen de Itatí, en Villa Centenario, donde fue embestida Ana María ese 21 de diciembre pasado.

Atraparon al motociclista que atropelló y mató a una jubilada y pasó más de dos meses prófugo

La propiedad donde atraparon al motociclista, que desde un principio estuvo identificado, quedaba muy cerca de la casa de la víctima, que en los registros figuraba con dos domicilios: uno en Nápoles y Gabriel Miró, a 400 metros de donde este martes L.E.T. tendido en una cama les suplicó clemencia a los policías; y otro en Fallares y Amberes, a cinco cuadras del lugar del arresto y donde escuchó de uno de los oficiales: “Ya está, perdiste”.

Según las fuentes del caso, llegaron hasta él por tareas investigativas, que incluyeron análisis fílmicos y de redes sociales, y escuchas telefónicas. Era obvio que la casa de la madre estaba bajo vigilancia y también es sabido que los prófugos suelen regresar a sus orígenes, a sus lazos familiares: L.E.T. no fue la excepción.

Incluso, su domicilio fue allanado como parte de la investigación. Es que, desde un primer momento, la Policía Bonaerense tuvo identificado al ahora detenido porque vivía cerca de donde ocurrió el choque fatal, que quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

El detenido por el crimen de Ana María

¿Le quiso robar?

Tras el crimen de Ana María y cuando aún el sospechoso estaba prófugo, vecinos de la zona informaron que lo vieron en el mismo barrio donde ocurrió el hecho. Al respecto, Roberto, el policía hijo de la víctima, había dicho a diario Conurbano: “Nos llegaron comentarios de que lo vieron en el barrio, y de que se alardea de que le quería robar a mi madre, y que se le fue la moto”.

Para el hijo de la jubilada, siempre la intención primaria del sospechoso fue robarle a su madre y que en ese contexto la embistió y la mató.

Ese 21 de diciembre pasado, el trágico accidente tuvo lugar en Falleres, cerca de la intersección con Virgen de Itatí, cuando la mujer cruzaba la calle. En ese momento, una motocicleta de baja cilindrada la embistió.

El impacto fue tan fuerte que ambos, tanto la víctima como el conductor, cayeron al pavimento. La mujer sufrió un golpe severo en la cabeza que la dejó inmóvil, mientras que el motociclista, tras levantarse, optó por recoger su vehículo y abandonar la escena sin ofrecer ayuda.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad instalada en la vivienda de un vecino muestran el momento exacto del accidente. En el video, se observa cómo el conductor, antes de huir, dirige una mirada hacia la víctima que yacía en el suelo. Luego, sube nuevamente a su moto y se marcha.

Al menos tres personas presenciaron el hecho y se encargaron de alertar a las autoridades llamando al 911. Una ambulancia llegó al lugar y trasladó a la mujer al Hospital Gandulfo, donde ingresó con graves politraumatismos. A pesar de los esfuerzos médicos, la víctima falleció horas después en la unidad de terapia intensiva.