Condenaron al “Rey del Río” por haber facilitado el abuso sexual de sus alumnas

El referente del canotaje había sido denunciado en 2020, casi cinco años más tarde, la Justicia dictó su veredicto (Pablo Leguizamon)

A una semana de que terminara el juicio contra Néstor “Piri” Pinta, el máximo campeón de la Regata de Río Negro acusado de haber entregado a sus ex alumnas para que su padre abusara sexualmente de ellas, el Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca condenó al deportista de élite a cumplir una condena de 4 años y 6 meses en prisión. Los jueces lo consideraron responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en carácter de partícipe necesario en dos hechos en concurso real.

La querella, que fue representada por la abogada María Fernanda Petersen, había solicitado una pena de 15 años de cárcel en contra del referente deportivo, aunque los jueces Daniela Castaño, Eduardo D’Empaire y Julián Saldías consideraron que correspondía reducir la cantidad de años, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

De la misma manera, el tribunal descartó el pedido de absolución esbozado por la defensa del “Rey del Río”, a cargo del abogado Maximiliano De Mira, tras haber planteado que no había pruebas suficientes para poder condenarlo respecto de los cargos que le atribuyeron.

A lo largo del juicio, el patrocinador de Pinta había intentado frenar el proceso en dos ocasiones, bajo el argumento de que los elementos que fueron anexados al expediente no eran contundentes como para acusarlo de haber sido responsable de los abusos en calidad de partícipe necesario.

El tribunal resolvió condenar al deportista de élite por haber facilitado los abusos contra sus ex alumnas (CIJur)

No obstante, la versión de la defensa fue desechada, después de que los magistrados consideraron que sí había facilitado y permitido que sus ex alumnas de la Escuela Municipal de Carmen de Patagones fueran sometidas por su padre, Aldo Pinta.

El presunto autor no llegó a ser juzgado: se suicidó poco después de que se radicara la primera denuncia en su contra.

Uno de los últimos recursos que planteó la defensa durante la declaración espontánea que brindó en la jornada del miércoles 12 de febrero afirmaba que era imposible continuar con la instancia oral porque Pinta había sido sobreseído. Sin embargo, los jueces rechazaron todas sus objeciones y permitieron que el juicio siguiera su curso natural.

De esta manera, en el alegato la querella remarcó que era imposible que el deportista desconociera sobre los abusos sexuales a los que habían sido sometidas sus ex alumnas a manos de su padre, ya que ambas víctimas relataron haber sido violentadas cuando su ex entrenador llevaba al equipo de canotaje a merendar en su domicilio.

Allí se encontraba Aldo que, bajo la excusa de realizarle masajes deportivos a las atletas, las abusaba en su dormitorio matrimonial. Según constó en el expediente judicial, la habitación y el comedor eran ambientes contiguos, al punto de que era posible ver con total facilidad cómo el hombre se llevaba a las alumnas y cerraba la puerta detrás de sí.

Hasta el último tiempo, Pinta continuó participando en competencias de canotaje (Municipalidad de Carmen de Patagones)

Al exponer el contexto en el que ocurrieron los innumerables abusos, la letrada denunció que el padre de “Piri” Pinta no contaba con ninguna habilitación ni preparación para oficiar de masajista de atletas de alto rendimiento. Por este motivo, remarcó que el entrenador “no debería haber permitido que se le hicieran masajes a las niñas deportistas antes de ir al gimnasio porque no es lo recomendable”.

“El Señor Néstor Pinta no llegó a esta instancia meramente por ser ‘hijo del abusador’, sino por su cooperación dolosa en la perpetración de los abusos sexuales ocurridos”, acusó Petersen al remarcar que el entrenador de la Escuela Municipal de Carmen de Patagones tenía la responsabilidad de haber velado por la seguridad de los menores que tenía a su cargo.

En línea con el planteo, la querella planteó que el campeón de la Regata de Río Negro había permitido que se concretaran los abusos sexuales por el simple hecho de no haber actuado y/o ignorado las situaciones que ocurrieron en la propiedad. “Sin esta cooperación, el no velar por el cuidado de las víctimas, las omisiones deliberadas, el delito no habría podido cometerse, ni sostenerse en el tiempo”.

Para la abogada de las denunciantes, otro de los elementos que fueron claves para que se perpetuaran los abusos fue el status de ídolo de Pinta. Y es que las víctimas aseguraron haberse sumado al club municipal, luego de haber sido invitadas por el deportista. Una propuesta que, en su momento, les generó orgullo a ambas.

A lo largo de las audiencias, las denunciantes fueron acompañadas por agrupaciones feministas y deportistas que avalaron sus casos

“Mis padres y yo aceptamos por la historia familiar compartida, el respeto, la confianza que teníamos hacia él y su familia”, reconoció Victoria Carrión, una de las denunciantes que reveló a este medio que el factor de que hubiera una relación de amistad entre el multicampeón y sus padres -que también practicaban el canotaje- fue vital para que decidiera cambiarse de equipo.

Por su parte, Pinta había admitido la posibilidad de que “algo hubiera pasado”, cuando fue llamado a declarar por el Tribunal. Sin embargo, mantuvo firme su versión sobre que desconocía de los abusos que había cometido su padre a lo largo de los años y negó los casos presentados por las denunciantes.

A pesar de las estrategias planteadas por la defensa, los jueces ratificaron la culpabilidad del “Rey del Río” por los abusos sexuales que sufrieron sus ex alumnas de la escuela de canotaje. Un veredicto que todavía podría ser apelado por parte de la defensa y que implicaría una dilatación temporal para que se dicte la prisión efectiva para el palista.

Aunque todavía resta que la condena quede firme, la querella consideró que representa “un paso hacia la justicia, no solo para las víctimas, sino también como un mensaje claro sobre la importancia de la responsabilidad y el deber de protección que tienen los adultos en posiciones de confianza”.