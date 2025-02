Insólito: le robaron el auto mientras entregaba unas flores por San Valentín y salió en vivo por televisión

Un hombre sufrió el robo de su auto en la localidad de El Palomar, mientras un móvil de televisión realizaba una transmisión en vivo sobre la inseguridad en el conurbano bonaerense. Crédito: LN

Un hombre sufrió el robo de su vehículo mientras realizaba una entrega de flores por el Día de San Valentín en El Palomar, partido de Morón, en el conurbano bonaerense. Lo insólito del hecho, además de la curiosidad de las circunstancias del asalto, fue que ocurrió mientras un móvil de un canal transmitía en vivo sobre otro episodio de inseguridad que ocurrió en la zona.

El robo sucedió en la intersección de Bulnes 2595, a la altura de esquina L. de Guerriero, cerca de una parada de colectivo, en el horario de la mañana.

Todo comenzó cuando el canal La Nación+ realizaba una cobertura sobre otro asalto que ocurrió en la semana, cuando un grupo de seis delincuentes, que ya había cometido otros asaltos en la jornada, interceptó a un vecino y le robaron su automóvil.

La secuencia se precipitó poco después de que José, un vecino de la zona, contaba ante la TV sobre la situación de inseguridad. Llamativamente, mientras el hombre brindaba su testimonio, la cámara del móvil del canal captó el momento en el que un vehículo arrancó a toda velocidad, derrapando en su huida. Había sucedido otro robo, en vivo, a tan solo 40 metros.

Primero se escuchó el ruido del motor acelerando bruscamente, y luego se vio cómo el auto avanzaba por la esquina, dándose a la fuga.

Desde el estudio, el conductor Horacio Cabak y sus compañeros reaccionaron con sorpresa al ver la escena en vivo. “Acaban de robar, chicos”, exclamó el movilero Tomás Díaz Cueto, mientras la víctima confirmaba lo sucedido.

“Sí, se me acercaron y me robaron. Recién venía a entregar unas flores acá y me robaron el auto”, explicó el damnificado, aún en estado de shock, que informó que el vehículo es un Toyota Etios gris, con patente NTF 441.

El hombre que sufrió el robo

El robo tuvo un giro con condimentos absurdos cuando, a pesar del asalto, la víctima decidió completar su encargo. Mientras sostenía el ramo de flores que debía entregar, una mujer salió desde el umbral de su casa para recibirlo.

“Tuviste suerte. Gonzalo te lo manda. Me robaron el auto recién“, le dijo la víctima, que acababa de sufrir el atraco. La destinataria, sorprendida por la situación, recibió el obsequio por el Día de los Enamorados.

Luego, la mujer relató que los hechos de inseguridad son frecuentes en la zona. “Tenía entendido que anteayer habían robado acá a la vuelta”, comentó durante la transmisión.

“Esto es insólito”, reaccionó Cabak ante el robo.

En los últimos meses, los residentes de la localidad han denunciado un incremento en la cantidad de robos, muchos de ellos cometidos por bandas armadas que operan en grupo. “Si, últimamente pasa siempre. Es un desastre. Te lo tenés que aguantar, no queda otra”, contó un verdulero en la zona.

Otra vecina de un comercio vio de cerca lo ocurrido con el hombre que fue a entregar flores. “Lo único que vi es que mi marido me dijo que estaban robando el auto a un hombre. Venían caminando de allá, lo estaban apuntando. Estaban armados”, relató.

En la zona, una banda de asaltantes robó otro en un raid delictivo esta semana

Casi 20 minutos después, llegó el primer móvil policial.

“Es imposible que no los puedan encontrar. Ayer robaron tres autos en la misma cuadra en la que robaron hace dos meses. Es la misma banda. La gente, cuando el otro día reclamaba en la plaza por la inseguridad, el intendente Lucas Ghi puso un show para tratar de opacar el reclamo de los vecinos. Los mismos vecinos le juntaron las sillas y le desarmaron el escenario. Es un cínico, un caradura", denunció un integrante de “Vecinos en Alerta”, que es habitante de la zona. “El nuevo secretario de Seguridad le pide más tiempo a la gente”, lamentó.

“Esto es un desastre. No hay decisión política para ir contra la inseguridad de todos los estados: nacional, provincial y municipal. Es una joda”, fustigó.