Audiencia clave por la muerte de Liam Payne: USD 100, el rol de Nores y los chats del ex camarero

Liam Payne tenía 31 años

Durante tres horas, este martes los abogados de los cinco acusados por la muerte del ex cantante de One Direction Liam Payne presentaron ante la Sala VI de la Cámara Nacional Criminal y Correccional de la Capital Federal argentina sus argumentos sobre las apelaciones a los procesamientos y las prisiones preventivas, por ejemplo, en el caso de Braian Paiz y Ezequiel Pereyra. Mientras que Rafael Cúneo Libarona pidió el sobreseimiento del empresario Rogelio Nores, imputado de homicidio culposo.

Según pudo reconstruir Infobae de fuentes de la investigación, algunos de los abogados se retiraron de la audiencia más contentos que otros. Los USD 100 que habría recibido Pereyra a cambio de las drogas para el cantante, el vínculo de Nores con el músico y los chats con el ex camarero fueron las aristas sobre la que versó la presentación, detallaron las fuentes del caso a este medio.

Liam Payne el pasado 16 de octubre cayó desde el balcón de su habitación del tercer piso del Hotel CasaSur, ubicado en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Ante esto, la titular del Juzgado Criminal y Correccional N°34, la jueza Laura Graciela Bruniard, procesó a cinco sospechosos por la muerte del músico.

Se trata del empresario Nores, alias “Roger”, y de la gerenta y un empleado del hotel, Gilda Martín y Esteban Grassi; acusados de homicidio culposo; y de los detenidos por el suministro de estupefacientes a título oneroso, el ex camarero Paiz y Pereyra, otro trabajador de CasaSur.

El abogado Rafael Cúneo Libarona -con paraguas- junto al representante de la querella (Fotos: Maximiliano Luna)

Justamente, los abogados de Paiz y Pereyra salieron de la audiencia con sensaciones contrapuestas. Fernando Madeo Facente, representante del ex camarero, iba con una premisa: demostrar que su cliente no le había vendido la cocaína al cantante y reducir así el cargo a suministro gratuito de estupefacientes, que es excarcelable.

Los chats entre Payne y Paiz fue una de las claves. Hay un pedido de cocaína la madrugada del 14 de octubre pasado y esa misma mañana, otro.

En base a las fuentes del caso, mientras que “la querella insistió en la charla entre el ex One Direction y Paiz, donde el músico le pidió que le consiga la droga y le dijo que le pagaba el doble; Madeo Facente sugirió ver el resto de los chats, donde su cliente le dice que su intención es regalársela.

La audiencia duró 3 horas

Infobae accedió a ese extracto de intercambio de mensajes, donde de madrugada el ex camarero le dice: “La voy a comprar y si la aceptas, es un regalo. Pero por ahora, nada. Vi el mensaje tarde y estaba trabajando, mañana te la compro”.

La situación de Pereyra, en cambio, es más complicada. Le endilgan haberle suministrado cocaína los días 15 de octubre a las 7.25 AM y 16 de octubre a las 15.47. “Recibió 100 dólares y en el chat del día de la muerte, el fallecido le pidió: ‘7 gramos más de lo que me diste ayer’. Luego, le hace entrega trabando la puerta del ascensor en el subsuelo y eso está en video”, apuntaron las fuentes de la causa.

El video de Liam Payne horas antes de su muerte

El vínculo de Nores

Nores representado por el abogado Rafael Cúneo Libarona y acusado del delito de homicidio culposo, está en libertad, pero la magistrada le trabó un embargo por 50 millones de pesos y le prohibió salir del país.

El planteo de Cúneo Libarona para defenderlo se basó en una cuestión de responsabilidad objetiva. En su procesamiento, la jueza Bruniard señaló al empresario como un “garante” de Liam en el país, en sintonía con lo planteado con el fiscal Andrés Madrea, a través de pericias telefónicas y el testimonio de Geoff Payne.

El hotel donde murió el músico

Nores, en cambio, negó ser su manager en su presentación de la Justicia y contraatacó con una demanda de difamación contra Payne padre.

Este martes, Cúneo Libarona le dijo a Infobae: “Roger Nores era amigo de Liam. Siempre quiso lo mejor para él, lo cuido mucho como amigo. No es terapeuta, psicólogo ni psiquiatra ni guardaespaldas. Tampoco es su empleado ni cobraba un sueldo. Por ello no es ‘garante’”.

Y continuó: “La triste tarde del día 16 de octubre, Roger no estaba en el Hotel, no sabía lo que estaba sucediendo, no fue notificado, ni informado. Solo dos mensajes del hotel a las 16.27 y 16.30, donde no se informa la grave situación. Nores se había retirado a las 16:12 y Liam habría caído del balcón a las 17:10″.

Rafael Cuneo Libarona (REUTERS/Pedro Lázaro Fernández)

En ese contexto, concluyó para explicar el planteo que hizo para pedir el sobreseimiento de su cliente: “Cuando Nores se retiró del Hotel, las cámaras muestran que Liam estaba en perfectas condiciones. Nores no podía evitar lo desconocido. En un empresario muy serio que merece continuar su vida con su honor intachable. Soy optimista”.

La situación de la gerenta y el empleado del hotel es más compleja. Hay videos del día en que Payne sufrió la crisis. Ahí se ve a empleados del hotel llevándolo por un pasillo. “Eso fue una discusión bastante larga, ya que en lugar de tranquilizar al cantante lo mandaron al cuarto, desde donde se lanzó del tercer piso y las imágenes son elocuentes”, explicaron fuentes del caso.

El caso

Liam Payne

Payne se hospedó en el Hotel CasaSur la medianoche del 13 de octubre pasado y tres días después murió tras caer desde el balcón de su habitación del tercer piso. Los resultados de la autopsia concluyeron que falleció debido a politraumatismos y hemorragias internas y externas. Los exámenes toxicológicos sobre muestras de orina, sangre y humor vítreo fueron clave: se halló alcohol, cocaína y un antidepresivo.

“Los resultados de los estudios toxicológicos revelaron que, en los momentos previos a su muerte, y en el lapso de, al menos, sus últimas 72 horas; Payne solo presentaba en su cuerpo rastros de un policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado”, reza la información oficial.

Liam Payne, la víctima

Los peritos descartaron cualquier tipo de autolesión o intervención de terceros, abriendo la posibilidad de que Payne cayera ya desmayado: “La víctima no llegó a adoptar una postura refleja para protegerse en la caída, por lo que, de momento, se puede inferir que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia”.

Y dijeron: “El fenómeno de la falta de defensa o reflejo de conservación en la caída, junto a otros datos relevantes por su consumo, permiten concluir que Liam Payne no estaba plenamente consciente o atravesaba un estado de disminución notoria o abolición de la consciencia al momento de la caída”.

Para los investigadores, esa situación también descartaría la posibilidad de un acto consciente o voluntario por parte de la víctima, ya que, en el estado en el que atravesaba, no sabía lo que hacía ni podía entenderlo.