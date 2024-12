El hermano del Fernando Cáceres defendió su inocencia: “No puede levantarse de la cama”

El ex futbolista se había mudado al departamento de su pareja el sábado pasado y ahora volvió a vivir con su madre

El hermano de Fernando “Negro” Cáceres, Ramón Cáceres, brindó detalles sobre el momento en el que se produjo la muerte de su cuñada, Raquel Candia (45), luego de que cayera desde el balcón de su departamento ubicado en el séptimo piso de la localidad bonaerense de Ramos Mejía. En ese momento, la mujer se encontraba solo con su pareja en el domicilio, por lo que la Justicia buscará determinar si se habría tratado de un femicidio, un suicidio o un accidente. “Yo sé que es todo mentira porque es imposible”, aseguró el hombre.

Mientras que la familia de la víctima apuntó contra el ex futbolista como presunto responsable de haberla empujado, su hermano aseguró que éste no estaba enterado de lo que había ocurrido, incluso, hasta que la Policía allanó el domicilio. “Eso pasó como a las seis de la tarde, yo llegue como a las ocho de la noche, hablé con una oficial y me dijo que mi hermano estaba lucido, pero no sabía qué había pasado”, recordó al señalar que ninguno de los agentes le habían comunicado que habían irrumpido en la propiedad porque habían encontrado muerta a su esposa en la vía pública.

De hecho, el hombre contó que el sospechoso se encontraba acostado en la cama cuando la mujer le habría dicho que iba a salir. “Él estaba en la cama, no puede levantarse de la cama, solamente para comer en silla de ruedas, para bañarse en silla de ruedas”, describió sobre la condición en la que vive el ex deportista después de haber sufrido un accidente. Asimismo, remarcó que suele pasar sus días acostado, le falta un ojo y tiene las extremidades del costado izquierdo paralizadas.

“Él no se puede levantar, es imposible que mi hermano la empuje a ella porque no tiene estabilidad para quedarse parado”, aseguró el hermano de Cáceres durante una entrevista con Cristina Pérez por Radio Rivadavia. Por este motivo, consideró que se dijeron “barbaridades” sobre el ex jugador de Argentinos Juniors y ratificó: “Yo sé que es todo mentira porque es imposible”. Incluso, reconoció que la víctima había sido un gran apoyo para él porque “lo ayudaba, lo levantaba, lo acostaba, lo llevaba a la mesa a comer, le hacía el desayuno y lo bañaba”.

Los familiares de la víctima aseguraron que era incapaz de haberse suicidado y apuntaron que habría sido asesinada

Por otro lado, reveló que la pareja había comenzado a convivir desde el viernes pasado, ya que previo a esto Cáceres vivía en la casa de su madre. “Hace seis meses que estaba viviendo en la casa de mi mamá, él siempre quiso independizarse y como tenía a esta chica que lo ayudaba, entonces se quiso ir con ella”, contó al agregar que apenas había terminado la mudanza el domingo, es decir, un día antes de que ocurriera la tragedia. Asimismo, apuntó contra la ex pareja de Candia, ya que aparentemente habrían tenido una relación violenta. Sin embargo, no pudo afirmar si había alguna manera de que éste hombre pudiera ingresar al departamento.

Hasta el momento, el fiscal a cargo de la investigación, Carlos Adrián Arribas, decidió dejar al ex deportista en libertad. Aunque tanto su teléfono celular, como el de la víctima, fueron secuestrados para ser sometidos a pericias, no está previsto que el sospechoso sea llamado a una indagatoria. Sin embargo, se confirmó que le había relatado a los policías que ingresaron al domicilio que habían discutido, se quedó dormido y que se enteró de la muerte al despertar.

Según planteó una alta fuente del expediente a Infobae, el estado en el que se encuentra Cáceres podría ser un dato que lo favorecería, debido a que plantearon que “no se puede desplazar por sus propios medios” y que “si hace algo con el lado derecho sin apoyarse, se cae”. Además, los resultados preliminares de la autopsia revelaron que no contaba con lesiones previas que indicaran que habría sido atacada o que hubiera intentado defenderse de una tercera persona. De hecho, las únicas heridas que sufrió fueron producto de la misma caída, debido a que se estableció que cayó, literalmente, de pie.