Parricidio adolescente en un country de Berazategui: todavía no hay una hipótesis y la madre es la testigo clave

Un nene de 14 años mató a su papá e hirió a su hermana y a su mamá

La historia del feroz parricidio adolescente cometido este domingo por la mañana en el country Fincas de Hudson de Berazategui se debate entre la vida y la muerte. El chico de 14 años acusado de matar a tiros a su padre, Ramiro Sotelo, para luego balear a su madre y a su hermana menor continúa internado en el hospital Evita Pueblo de Berazategui. El fiscal de menores Federico Weinstein, que investiga el caso, recibió su último parte de salud. El chico se disparó en el cráneo luego del ataque; continúa internado, con serias complicaciones y riesgo de perder su vida. Los médicos incluso desalientan practicarle una cirugía, dada la complejidad de su herida.

En cambio, su madre, Ruth Semeszczuk, se recupera favorablemente en el mismo centro médico, fuertemente sedada luego de recibir una cirugía por la herida que sufrió, un tiro en el abdomen. Por lo pronto, no se presentaron familiares o vecinos del country que puedan explicar lo que pasó, todavía el fiscal Weinstein no cuenta con los testigos necesarios para construir una hipótesis; Weinstein buscará que se presenten tíos o abuelos que puedan ofrecer una explicación. Se sospecha que el menor podría sufrir un trastorno psiquiátrico, diagnosticado o no, pero todavía no hay documentación o relatos que lo confirmen. La Policía Bonaerense descubrió que no hay cámaras de monitoreo dentro de la casa.

Así, la madre del chico se convierte en una testigo de altísimo valor para la causa; si su evolución continúa de manera favorable, en “dos o tres días podría declarar”, afirma una fuente clave del caso a Infobae. La hermana herida, por su parte, solo sufrió un roce de bala.

Ramiro Damián Rotelo, el padre asesinado

Ramiro Rotelo, el padre del chico, empresario, socio de una firma dedicada a los desarrollos inmobiliarios, fue encontrado muerto de un tiro en el pecho en el piso del comedor de la casa. El arma empleada, hallada en el baño, le correspondía según los registros de la ANMAC, donde figura como legítimo usuario. La madre fue encontrada herida en la vereda.

El pánico se apoderó de los vecinos que oyeron las balas y los mensajes comenzaron a acumularse en el grupo vecinal de WhatsApp. “¿Por favor, vecinos, qué pasó? Están todos a los gritos, escuché tiros, ¿alguien sabe algo? Estoy acá en el K21″, dice una mujer en uno de los audios a los que accedió Infobae. “Por favor, llamen a la Policía, hay una persona armada, y mató a la familia”, dijo otra propietaria.

“Es enfrente de casa, yo estoy enfrente de los K, creo que es el K13. Hay un chico que se volvió loco y empezó a los tiros, mató a la familia, la madre está con heridas de bala en el medio de la calle, métanse todos adentro y llamen a la Policía”, dijo la testigo.

El caso fue investigado en un primer momento por el fiscal Christian Granados, que tras descubrir que el presunto autor era un menor inimputable, envió la causa al fuero de menores.