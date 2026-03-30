Economía

Mercados: vuelven a subir las acciones argentinas impulsadas por las ganancias en el exterior

Los indicadores de Wall Street mejoran entre 0,2% y 0,4%. La suba del petróleo empuja al alza de las acciones de YPF y Vista. El riesgo país sube a 620 puntos

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El Dow Jones de Industriales cayó 7% en el mes del conflicto bélico.
El Dow Jones de Industriales cayó 7% en el mes del conflicto bélico.

La plaza financiera argentina opera este lunes con selectivas mejoras, en otra semana corta por los feriados de Semana Santa y la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Los negocios estaban alentados por la tendencia externa y, en el caso de YPF, impulsada por un fallo favorable para el país, que anuló una sentencia de 16.100 millones de dólares por la toma de control de la petrolera estatal en 2012.

A las 11:30 horas, los principales indicadores de Wall Street avanzaban en un rango de 0,2% a 0,4%, mientras que el ADR de YPF subía 2,6% a USD 46,29, un máximo desde enero de 2025. Las acciones de Vista Energy progresan un firme 4,7 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube un 1,3%, a 2.830.000 puntos. El Merval subió un 2,5% la semana pasada.

Los bonos soberanos en dólares operaban con selectivas bajas de 0,1% en promedio, en momentos en que el riesgo país argentino subía ocho unidades a los 620 puntos básicos.

La tendencia del mercado acompaña la volatilidad de las plazas globales en momentos en que se intensifica la cautela luego de que Irán calificó el lunes de “poco realistas, ilógicas y excesivas” las propuestas estadounidenses para poner fin a un mes de guerra en Oriente Medio.

El precio del petróleo Brent del Mar del Norte asciende 1,9%, a USD 114,70 el barril para los contratos con entrega en mayo.

“La atención de la semana en Estados Unidos estará en los datos de empleo de marzo, proyectándose la creación de 60 mil nuevos puestos de trabajo y la tasa de desempleo en 4,4%. Asimismo, se conocerá la evolución de las ventas minoristas -indicador proxy de actividad- de febrero, mientras que en el frente geopolítico se aguarda una resolución al conflicto en Medio Oriente”, reportó Puente.

“La volatilidad y el riesgo siguen elevados, afectando la tendencia y el humor de los inversores”, indicó Delphos Investment.

La guerra se extendió por toda la región, con la dura consecuencia de miles de muertos, y provocó la mayor interrupción jamás vista en el suministro energético, fenómeno que está afectando a la economía mundial.

“La interpretación de la jerarquía entre la ley argentina y los estatutos corporativos (de YPF) fue clave para la revocación del fallo de primera instancia”, señaló el agente de compensación y liquidación Facimex.

En la plaza cambiaria, el dólar subía ligeramente a $1.395, aún lejos de los $1.653,70 establecido para la fecha como límite superior de la banda de flotación dispuesta por el Banco Central.

“La paz cambiaria junto con la perspectiva que por unos meses va a seguir así por la liquidación del agro permite al BCRA relajar las condiciones monetarias”, dijo a Reuters Roberto Geretto, economista de Adcap Grupo Financiero.

Añadió que “así, la baja de encajes se suma a todos los instrumentos cortos del mercado rindiendo negativo en términos reales. Sin dudas apuntalar el crédito es buena noticia para el nivel de actividad, quedará por verse si afecta el sendero de desinflación”.

El BCRA confirmó que dispuso no prorrogar una norma que había establecido un incremento transitorio de cinco puntos porcentuales de encajes en bonos que vence el 31 de marzo.

“En la segunda licitación de marzo, el Gobierno colocó USD 150 millones del nuevo bono soberano en dólares con vencimiento en octubre 2028 (AO28) y cupón del 6% con un rendimiento efectivo anual (TIREA) de 8,86%. En el mismo sentido, colocó USD 150 millones del bono soberano en dólares A027 a un rendimiento efectivo anual (TIREA) de 5,12%”, agregó Puente.

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