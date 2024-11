Identificaron a la mujer que condujo con el capot levantado por Panamericana

Inhabilitaron para conducir a la mujer que circuló con el capot abierto por Panamericana

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó a la mujer que había sido grabada cuando manejaba por la Autopista Panamericana con el capot del auto levantado. El hecho fue grabado por otro automovilista que circulaba por la autovía, quien logró captar que la acusada viajaba con la cabeza gacha. Afortunadamente, no hubo incidentes ni heridos.

La insólita situación se conoció este jueves luego de que comenzara a circular por las redes sociales un video, en el que se veía a un vehículo marca Renault Kwid, color naranja, circular por el carril lento del camino con las balizas encendidas. No obstante, lo llamativo de la escena era que el capot del mismo se encontraba levantado, pero la persona al frente del volante nunca se detuvo.

“Mira, qué calidad para manejar este”, bromeó el hombre que filmó lo ocurrido, para después enfocar a la mujer que manejaba mientras miraba hacia abajo. Tras haber llegado el clip a las autoridades de la ANSV, se identificó a la persona que estaba al volante y confirmaron que fue inhabilitada para conducir, debido a la negligencia con la que continuó su trayecto, sin tener en cuenta que podría haber provocado un siniestro vial.

De acuerdo a la información publicada por Noticias Argentinas, la responsable se trataba de una mujer de 50 años que contaba con una licencia de conducir aprobada por las autoridades del partido bonaerense de San Fernando. La suspensión fue justificada por tratarse de una imprudencia, no obstante, el nombre de la involucrada fue reservado para evitar consecuencias futuras.

La conductora iba al volante con la cabeza baja y el capot levantado

Al mismo tiempo, la ANSV inhabilitó a otro conductor acusado de haber agredido a un peatón en el barrio porteño de Flores. El hombre conducía un automóvil Chevrolet negro, cuando intentó cruzar un semáforo en rojo y casi embistió a una persona que cruzaba por la esquina. Aunque no llegó a herirlo, el hecho desencadenó en una pelea entre ambos.

“¿No lo viste al semáforo, no? ¿No lo viste? Casi me pasás por arriba, casi me pasás por arriba. ¿No viste el semáforo? ¡Pedazo de estúpido! ¿No lo viste? ¿Cómo vas a pasar el semáforo en rojo? No se pasa un semáforo en rojo”, reprochó el peatón, mientras filmaba la situación con su teléfono celular. Por su parte, el conductor se burlaba y saludaba a la cámara. “¿Estás filmando? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo te va?”, repetía a modo de provocación.

En respuesta, el joven respondió con bronca: “¿Y, me vas a pisar? Empezá a aprender cómo se pasa un semáforo. Empezar a aprender. Se pasan en verde, no se pasan en rojo. Los semáforos no se pasan en rojo, se pasan en verde”. Después se acercó al auto y la tensión comenzó a escalar. “Chau, chau”, dijo el conductor antes de detenerse en la cuadra siguiente y bajarse del auto con un fierro.

Quiso cruzar en rojo y ante el reclamo del peatón, bajó del auto con un fierro

“¿Y? Pegale de vuelta al auto”, amenazó el dueño del vehículo, para después enfrentar al joven, quien le preguntó: “¿Qué vas a hacer? Dale ¿Qué vas a hacer?”. En ese instante, el hombre del Chevrolet lo golpeó con el fierro y gritó: “¡Pegale de vuelta al auto, idiota, dale!”.

“Ahora te voy a denunciar a vos, vas a ver. Está todo filmado. Te voy a ir a denunciar, casi me pisás en la esquina. Te bajás con un fierro, chabón, ¿quién te crees que sos?”, advirtió el joven. La secuencia se extendió hasta que otro hombre que circulaba por la zona optó por frenar la pelea y guiar al conductor hasta su vehículo. “Tranquilo”, se lo escuchó suplicar.

Después de que el video se diera a conocer, el organismo nacional logró identificar al hombre del fierro y lo inhabilitó para conducir. “Ante este grave acto de violencia vial, la ANSV actuó de oficio y solicitó a las autoridades correspondientes de la Provincia la suspensión inmediata de la licencia del conductor. Además, pidió que sea sometido a una revaluación psicofísica para determinar si está en condiciones de seguir conduciendo cualquier tipo de vehículos motorizados”, remarcó. Y concluyó: “Esta medida refleja el compromiso del organismo con sancionar a los conductores que alteren la seguridad vial y pongan en riesgo la vida de las personas, promoviendo un tránsito más seguro y respetuoso”.