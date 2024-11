El conductor que golpeó con un fierro a un peatón en Flores quedó inhabilitado para conducir

Así fue la violenta secuencia en la que un conductor golpeó con un fierro a un peatón que lo acusó de haber cruzado en rojo

Un conductor que protagonizó un violento episodio en el barrio porteño Flores, después de cruzar un semáforo en rojo y golpear con un fierro a un peatón, fue identificado y ya no podrá manejar. La decisión fue tomada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que lo identificó y pidió que sea sometido a una revaluación psicofísica.

Se trata de un hombre que fue hallado a partir del video del hecho, que circuló por las redes sociales en las últimas horas. Justamente, fue el joven transeúnte quien registró toda la secuencia, que tuvo lugar este martes por la tarde, a plena luz del día, en el barrio porteño de Flores.

Todo comenzó cuando el peatón circulaba por la calle y, al intentar cruzar, se topó con el conductor de un Chevrolet que pasó en rojo y casi lo atropella.

“¿No lo viste al semáforo, no? ¿No lo viste? Casi me pasás por arriba, casi me pasás por arriba. ¿No viste el semáforo? ¡Pedazo de estúpido! ¿No lo viste? ¿Cómo vas a pasar el semáforo en rojo? No se pasa un semáforo en rojo”, comenzó a reprochar, furioso.

Mientras filmaba, el conductor se burlaba y saludaba a la cámara, sabiendo que estaba siendo captado en ese preciso momento. “¿Estás filmando? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo te va?”, repetía insistentemente.

A lo que el joven, respondió con bronca: “¿Y, me vas a pisar? Empezá a aprender cómo se pasa un semáforo. Empezar a aprender. Se pasan en verde, no se pasan en rojo. Los semáforos no se pasan en rojo, se pasan en verde”.

En ese momento, el peatón se acercó al auto y la tensión comenzó a escalar. “Chau, chau”, dijo el conductor mientras continuaba su marcha para, luego, estacionar a los pocos metros. Después de cruzar la calle, con las balizas encendidas, se detuvo. Fue justamente en la esquina donde dejó su vehículo estacionado.

“Aprendé a pasar los semáforos, ¿sí?”, volvió a gritar el hombre que se alejaba a pie. En ese momento, el conductor descendió con un fierro en la mano. “¿Y? Pegale de vuelta al auto”, dijo con un tono amenazante.

En cuestión de segundos, llegó corriendo hasta el lugar exacto donde se encontraba el peatón, quien le preguntó: “¿Qué vas a hacer? Dale ¿Qué vas a hacer?”. En ese instante, el hombre del Chevrolet lo golpeó con el fierro y gritó: “¡Pegale de vuelta al auto, idiota, dale!”.

“Ahora te voy a denunciar a vos, vas a ver. Está todo filmado. Te voy a ir a denunciar, casi me pisás en la esquina. Te bajás con un fierro, chabón, ¿quién te crees que sos?”, advirtió el joven.

La secuencia se extendió hasta que otro hombre que circulaba por la zona optó por frenar la pelea y guiar al conductor hasta su vehículo. “Tranquilo”, se lo escuchó suplicar.

Después de que el video se diera a conocer, el organismo nacional logró identificar al hombre del fierro y lo inhabilitó para conducir. “Ante este grave acto de violencia vial, la ANSV actuó de oficio y solicitó a las autoridades correspondientes de la Provincia la suspensión inmediata de la licencia del conductor. Además, pidió que sea sometido a una revaluación psicofísica para determinar si está en condiciones de seguir conduciendo cualquier tipo de vehículos motorizados”, remarcó.

Y concluyó: “Esta medida refleja el compromiso del organismo con sancionar a los conductores que alteren la seguridad vial y pongan en riesgo la vida de las personas, promoviendo un tránsito más seguro y respetuoso”.

Violenta pelea de un chofer de colectivo con un pasajero en Morón

Una discusión entre dos pasajeros que circulaban en un colectivo de la línea 1 derivó en una brutal pelea que involucró al chofer. El episodio ocurrió en el partido del conurbano bonaerense de Morón. Toda la violenta secuencia quedó filmada por una persona que también viajaba en la unidad.

Así fue la pelea entre el chofer de un colectivo y un pasajero en Morón

Según trascendió, el conflicto inició cuando dos hombres comenzaron a discutir. Luego, fue el conductor quien intervino en el altercado, pero de forma violenta. De acuerdo al video que circuló por las redes sociales, el hombre se levantó y tomó del cuello a uno de los involucrados. “¿Querés que te baje?”, preguntó el chofer reiteradas veces.

Así comenzaron los forcejeos y las piñas. “¡Pará, pará!”, se escuchó decir a los demás pasajeros.

El hombre, que parecía ser mayor al conductor, también comenzó a pegarle trompadas. Según indicaron fuentes consultadas a Infobae, el pasajero que integró la brutal secuencia es un trabajador que sufre de Parkinson.

Finalmente, después de suplicarlo en reiteradas ocasiones, una mujer logró frenar el violento episodio y le indicó al hombre que abandonara el colectivo.