Batalla campal durante el partido de fútbol de una liga amateur de Rosario

El partido comenzó a jugarse en el club Deportivo San Fernando de Granadero Baigorria, en Rosario

Un partido de fútbol entre dos clubes de una liga amateur de Rosario se convirtió en una batalla campal y terminó con uno de los jugadores desmayado y hospitalizado, y varios heridos. Los miembros del equipo que denunciaron las agresiones, también aseguraron que les robaron una moto y celulares. Toda la secuencia quedó registrada por testigos del lugar.

El lamentable episodio ocurrió el viernes pasado, cuando el club Lavalle de Rosario y el club San Fernando de la localidad de Granadero Baigorria (que también forma parte del departamento de Rosario) debían enfrentarse en la cancha del conurbano rosarino.

Sin embargo, el partido de la liga no pudo desarrollarse con normalidad, ya que, en el transcurso de la competencia, comenzaron los gritos, las corridas, los golpes y las agresiones brutales. Todo se desbordó en cuestión de minutos.

“Yo pedía que no me maten y me decían ‘te vamos a matar’”, narró uno de los agredidos del Lavalle en diálogo con Telenoche Rosario. Se trata de quien recibió múltiples trompadas en diferentes partes del cuerpo y se desmayó al salir de la cancha, después de sufrir un golpe en la cabeza. En este sentido, agregó: “Me dijeron que tengo que hacerme un control en la cabeza porque tenía un chichón del golpe que me desmayó”.

Tras los hechos que fueron denunciados, el presidente del Lavalle, Leonardo Nicolás Ramírez, recordó su versión sobre cómo iniciaron los conflictos aquel viernes.

“En el primer tiempo, echan dos jugadores, uno del Lavalle y otro de San Fernando. En el segundo tiempo, a los cinco minutos, echan a otros dos chicos, uno de cada equipo. En ese momento, ellos dos se empiezan a pegar y ahí se meten todos mis jugadores y todos los jugadores de ellos”, comenzó a relatar al mismo medio.

Y continuó: “Pero en un momento que estábamos tratando de separar, ellos abrieron la puerta. Había más de 100 personas, nosotros éramos 30, y se nos vinieron todos encima. En ese momento, logramos sacar a algunos de los chicos y otros quedaron adentro llorando, gritando ‘por favor, no nos maten’. Ellos rompieron el tejido. Nos llevaron la moto, los dos celulares, la recaudación. Corríamos para todos lados. Los vecinos nos metían adentro. Estábamos como locos pidiendo”.

“Nosotros no tendríamos que haber jugado con San Fernando de local, pero no quisieron venir a jugar acá”, se quejó el hombre. No obstante, según remarcó, desde la liga se habrían negado a reprogramar el partido en otro lugar distinto a la cancha de Granadero Baigorria, donde ocurrieron las agresiones.

Además, un adolescente de 14 años, que también forma parte del club, afirmó que le robaron su moto durante los disturbios que se generaron en el campo de juego. “Yo estoy bien, recuperándome. A mí, lo material no me importa, pero sinceramente era mi movilidad para ir a trabajar todos los días. Pero estoy agradecido de que no mataron a ningún chico del club. Gracias a Dios, la sacamos barata porque estaba muy desacatada esa gente”, señaló.

Brutal agresión en un partido de la liga regional de Santa Fe

Una doble agresión marcó la jornada de fútbol de la liga regional en Santa Fe. El episodio ocurrió durante el duelo entre Los Andes y Blanco y Negro, cuando un futbolista le aplicó un codazo a un rival y, una vez que estaba tendido en el suelo, le dio una patada en la cabeza que pudo haberle generado significativas consecuencias al jugador.

Fue exactamente en el marco de la fecha 17 de la Liga Deportiva Sur. El delantero Franco Cardinale (Los Andes) protagonizó un momento de tensión extrema en el clásico Interzonal que se disputó el pasado 30 de junio. El partido, que terminó con la victoria de los locales por 2-1, quedó empañado por la conducta que mostró el atacante durante una jugada que se produjo a los 32 minutos del segundo tiempo.