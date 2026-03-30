Crimen y Justicia

Encontraron en un avanzado estado de putrefacción el cuerpo de un conductor de aplicación que era intensamente buscado

Se trata de José Omar Rendón Ramírez, un hombre que había desaparecido el 26 de marzo. Hay dos personas detenidas por el hecho

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El cuerpo fue encontrado en estado de putrefacción en un área rural de Roldán, las autoridades trasladaron los restos para autopsia
El cuerpo fue encontrado en estado de putrefacción en un área rural de Roldán, las autoridades trasladaron los restos para autopsia

Tras cuatro días de búsqueda, encontraron sin vida el cuerpo del hombre de 65 años que había desaparecido en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Las autoridades confirmaron el hallazgo del cadáver de José Omar Rendón Ramírez en un camino rural próximo al Parque Industrial de Roldán.

La desaparición de Rendón activó un amplio operativo policial el pasado jueves 26 de marzo. Su familia y allegados difundieron un flyer con la esperanza de obtener datos sobre su paradero, donde se precisaba que conducía un Fiat Grand Siena rojo.

Durante estos cuatro días, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Unidad Regional XVII desplegaban recursos y patrullajes en distintos puntos del departamento San Lorenzo.

El caso tomó otro rumbo entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, cuando la PDI y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) allanaron un domicilio en Echeverría al 100, en la ciudad de San Lorenzo. Allí, se realizaron pruebas de luminol en busca de rastros y se produjo la detención de Ezequiel R., de 32 años.

Operativos policiales en San Lorenzo incluyeron allanamientos y la detención de dos personas
Operativos policiales en San Lorenzo incluyeron allanamientos y la detención de dos personas

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron teléfonos celulares, elementos de interés para la causa y un Chevrolet Astra que pertenecía al morador. Mientras tanto, en sede policial, se presentó Agustina E., otra persona requerida en la investigación, y quedó detenida por pedido del fiscal Carlos Ortigoza, del Ministerio Público de la Acusación.

El hallazgo se produjo el domingo por la tarde. Personal del Departamento Criminalístico Región 2 y la División Científica Forense Rosario intervino en la escena, mientras la Unidad Regional XVII colaboró con las tareas de aseguramiento del área. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para la autopsia. El informe oficial señaló que el cuerpo se encontraba en estado de putrefacción sin lesiones evidentes y presentaba ataques de animales silvestres en el rostro.

Durante la mañana de este domingo, el operativo continuó en la zona rural con el uso de drones y patrullajes intensivos a cargo de la Unidad Regional XVII. Los investigadores trabajaban en el levantamiento de pruebas y en el análisis de los elementos secuestrados para reconstruir la secuencia de hechos previos a la muerte de Rendón.

La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía, que busca determinar la participación de los detenidos y esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición y hallazgo del hombre de San Lorenzo, mientras su entorno sigue atento al avance de la investigación.

Hace una semana, dos nuevos crímenes sacudieron a la población y elevaron la preocupación por la seguridad en las calles.

Agustín Adrián Torales, de 29 años, murió tras recibir ocho disparos cuando se encontraba en la vía pública, cerca de Pasco y José María Rosa. Su pareja relató que se encontraba dentro de su vivienda cuando escuchó varias detonaciones; al salir, halló a Torales gravemente herido en el suelo. Los servicios médicos acudieron de inmediato, pero nada pudieron hacer para salvar su vida.

Las autoridades iniciaron de inmediato las tareas de investigación. El Ministerio Público de la Acusación dispuso el relevamiento de las cámaras de videovigilancia de la zona, además de pericias balísticas y fotográficas. De acuerdo con los investigadores, Torales había sido víctima de otros dos ataques armados en los últimos años y fue detenido en 2023 con un arma de fuego en Villa Gobernador Gálvez.

Horas después, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre tendido en el piso dentro de una vivienda en Francia al 4800, barrio Plata. Quien realizó el aviso fue el sobrino de Ercilio Centurión, de 75 años, quien llegó al lugar y encontró la puerta abierta y la casa revuelta. Centurión presentaba un fuerte golpe en la cabeza.

Según el testimonio de vecinos, antes del hecho observaron a dos hombres podando un árbol frente a la casa. Posteriormente, los vieron salir apresurados de la vivienda de Centurión. El relato de la sobrina de la víctima, recogido por Canal 3, aporta un panorama sobre la rutina del barrio: “Esto fue a plena luz del día. Nosotros vivimos enfrente. Este es un barrio de gente mayor, a esa hora ya están todos adentro”.

El avance de las investigaciones se centra en la recopilación de pruebas y testimonios de quienes presenciaron movimientos inusuales en las inmediaciones de los hechos. Los vecinos, conmocionados, describen el temor creciente que atraviesa la vida cotidiana en sectores donde predomina la población de adultos mayores.

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