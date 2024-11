La mamá de Sofía Delgado pidió perpetua para los detenidos: “Los cinco tuvieron algo que ver”

Claudina, la mamá de Sofía Delgado

A días del hallazgo del cuerpo de Sofía Delgado, la mamá de la joven pidió cadena perpetua para las personas que se encuentran detenidas en el marco de la causa. “Los cinco tuvieron algo que ver”, expresó.

El cuerpo de Sofía fue encontrado durante la madrugada del viernes 15 de noviembre en un zanjón ubicado en una zona cerca de la curva del camino conocido como “La Cremería”, en la comuna de Ricardone. De acuerdo con la información a que pudo acceder Infobae, la joven estaba atada de pies y manos y sus restos presentaban un avanzado estado de descomposición, lo que permite presumir que la fecha de la muerte coincide con la de la desaparición.

Hasta el momento, hay 5 personas detenidas: A.J.B. (35) y su esposa M.L. (29) —los dos primeros en ser arrestados— y otros tres sospechosos E.M., B.N. y una mujer de nombre N.P. Estos últimos fueron detenidos el día antes del hallazgo del cuerpo.

En este contexto, Claudina, la mamá de Sofía, pidió una pena ejemplar para las cinco personas detenidas. “Tenemos que unir fuerzas entre todos. Hoy fue mi hija, pero mañana puede ser la hija de cualquiera”, expresó durante una comunicación con el medio local LT8.

Por esto mismo, aseguró que “tiene que haber una condena ejemplar en estos casos”. “Hasta último momento, yo pensaba que podría una mínima chance de encontrarla bien, más allá de lo que me decían, que me vaya preparando para lo peor después de tantos días desaparecida”, lamentó.

Los primeros en ser detenidos por el caso de Sofía Delgado

En ese sentido, reiteró su reclamo al decir: “Pido perpetua, pero no es un capricho mío. La gente no puede ir por la vida haciendo daño. En el caso de mi hija, todos tuvieron algo que ver, si no no estarían detenidos. Esto es una locura, no tiene nombre lo que pasó. Hay que dejar que la justicia siga actuando. Yo solo puedo pedir justicia y que estos tipos no salgan nunca más. No es venganza, quiero justicia”.

Con respecto al nivel de participación de cada una de las personas detenidas, Claudina aclaró: “Aunque vos no hayas tenido participación en el hecho, pero vos sabías o escondías algo te corresponde perpetua. Yo quiero prisión perpetua para todos”. De esta manera, explicó que, desde su punto de vista, si les imponen 10 años, terminan saliendo a los 5 por buena conducta o “porque se hicieron los religiosos”.

“No puede ser que, encima que matan a una persona, la tiren en el campo como si fuese una bolsa de basura. No tienen respeto por nada. ¿No tienen hijos, madres, hermanos?. ¿Tan desnaturalizados tienen que ser..? Son preguntas que se me vienen a la cabeza y no tengo respuestas”, manifestó la madre de la víctima.

El caso de Sofía Delgado

La joven de 20 años fue vista por última vez el miércoles 30 de octubre, cuando salió de su casa en la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, en horas de la noche con su teléfono celular y las llaves de su domicilio, pero nunca más regresó.

Luego de varios procedimientos, la Justicia logró dar con los primeros detenidos y, tiempo después, procedió al arresto de las otras tres personas (E.M., B.N. y N.P.). Uno de estos últimos tres detenidos se quebró durante el interrogatorio y reveló dónde se encontraba el cuerpo.

Sofía Delgado fue intensamente buscada por dos semanas

El cadáver fue identificado por sus familiares. Para los procedimientos, se aplicó el protocolo de femicidio, según señalaron fuentes judiciales a Infobae. Aunque los restos presentaban un estado avanzado de descomposición, la causa preliminar de muerte se atribuye a asfixia mecánica, un dato que requerirá confirmación a través de estudios complementarios. También se recogieron muestras para llevar a cabo exámenes anatomopatológicos.

Uno de los nuevos detenidos en la causa es el propietario del taller donde fue hallado el Peugeot 308 gris el miércoles. Este vehículo coincide con el que fue registrado por las cámaras de seguridad frente a la casa de Sofía en el momento de su desaparición. La investigación también reveló que algunos de los sospechosos mantenían un vínculo previo con la víctima.