Detuvieron a dos menores de 12 y 17 años por robo a mano armada en Mar del Plata

La víctima fue interceptada en el cruce de Amaya e Ituzaingó donde le robaron su vehículo

Dos menores de edad fueron detenidos este lunes por robar un auto a mano armada a un hombre en la ciudad de Mar del Plata. Los sospechosos tienen 12 y 17 años, y utilizaron un revólver y un cuchillo para amenazar a la víctima, según informaron las fuentes policiales.

El episodio ocurrió durante esta madrugada en el cruce de las calles Amaya e Ituzaingó, donde el hombre, de 60 años, fue interceptado por dos ladrones. Allí, le apuntaron con un arma tipo revólver y un cuchillo, logrando quitarle la documentación, el celular y su auto, un Fiat Cronos de color bordó.

De inmediato, un llamado a la Central de Emergencias 911 alertó sobre el robo y, posteriormente, dieron aviso al Comando de Patrulla de Mar del Plata.

Rápidamente, los agentes se trasladaron hacia la escena del hecho y luego, pudieron encontrar el vehículo robado. Fue entonces como se inició una breve persecución que terminó en la calle 242, precisamente entre Brandsen e Ituzaingó.

Los sospechosos tienen 12 y 17 años

En ese momento, los menores descendieron del auto e intentaron escapar corriendo en diferentes direcciones. Sin embargo, la fuerza policial logró detenerlos.

Primero, arrestaron al adolescente de 17 años en la intersección de las calles Amaya y Brandsen, a 450 metros de donde cometieron el robo. En tanto, el segundo, de 12 años, fue encontrado sobre la calle Brandsen, entre Madariaga y Esperanto, precisamente a 750 metros del lugar. Además, los efectivos incautaron dos celulares y diversas tarjetas.

Posteriormente, la policía local dio aviso de lo sucedido a la Fiscalía de Responsabilidad Penal del Joven N° 3, a cargo de Walter Martínez Soto, quien dispuso el secuestro del vehículo y el traslado de los imputados a la sede de tribunales a primera hora.

La causa está caratulada como robo calificado por uso de arma de fuego y arma blanca, según detallaron las fuentes.

Justamente, el jueves pasado, Guillermo Montenegro, el intendente del partido de General Pueyrredón, reabrió el debate por la baja de imputabilidad. El tema surgió después de que liberaran, nuevamente, a un adolescente de 14 años que acababa de delinquir y que ya cuenta con numerosos antecedentes por robo en la localidad de Mar del Plata. Precisamente, el menor de edad tiene más de 40 causas en su frondoso prontuario.

Sobre este punto, el funcionario señaló: “Hace años vengo insistiendo en la necesidad de bajar la imputabilidad de los menores. Como ex juez y como ciudadano. No paré cuando arranqué mi mandato como intendente. Sigo insistiendo: hay que dejar de hablar, y hacerlo. Todos los días tenemos en Argentina casos como estos. Menores de edad que delinquen. A quienes los agarramos una y otra vez, pero que con la excusa de que no son punibles, vuelven a la calle a seguir cometiendo delitos”.

Y continuó, a través de sus redes sociales: “Hace unas semanas un delincuente de 14 años, con más de 40 causas, fue liberado. Ayer nos enteramos de que volvió a delinquir, robando una moto y amenazando a una vecina que con mucho esfuerzo la había comprado hace meses. Yo administro el Municipio y le pregunto a los marplatenses: ¿quieren que el tiempo, el dinero y los recursos de la municipalidad, que mantienen con sus impuestos, se destinen a cuidar a un delincuente solo porque no es imputable? Porque eso es lo que nos exige el Juzgado de Garantías”.

“Basta de garantismo hipócrita. Basta de liberar delincuentes que se escudan en leyes que no responden a la realidad. Tenemos que ponernos los pantalones largos todos los poderes del Estado, y darle una solución a los argentinos que están demandando que estos hechos no queden impunes”, concluyó su descargo.