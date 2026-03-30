Jannik Sinner le ganó a Jiri Lehecka y se consagró campeón del Masters 1000 de Miami: el récord de Roger Federer que igualó

Jannik Sinner se incorporó a la elite histórica del tenis tras culminar el denominado Sunshine Double con una trayectoria inmaculada: conquistó los títulos de Indian Wells y Masters 1000 de Miami en la temporada 2026 sin ceder un solo set. Este logro, reservado únicamente a ocho tenistas en la historia, sitúa al número dos del mundo a las puertas de la cima del ranking y anticipa una reñida puja con la aparición de nuevos adversarios.

El tenista italiano, de 22 años, igualó una hazaña que no se registraba desde 2017, año en que Roger Federer logró la misma conquista perfecta en ambos Masters 1000 estadounidenses. Sinner selló su dominio en Miami al vencer por 6-4 y 6-4 al checo Jiri Lehecka, en una final que acumuló más de dos horas de interrupciones por la lluvia y en la que la concentración y la capacidad de adaptación fueron decisivas.

La victoria de Sinner cobra mayor relevancia por las implicancias que tiene en la carrera por el primer puesto mundial, intensificada por la proximidad de Carlos Alcaraz. De este modo, la disputa por el liderazgo del ranking adquirirá protagonismo en el próximo Masters 1000 de Montecarlo, donde la exigencia técnica de la tierra batida supondrá un nuevo nivel de desafío para los principales aspirantes.

En el tramo final del partido, Lehecka dispuso de oportunidades para equilibrar el marcador, pero fue Sinner quien logró un break clave en el noveno juego del primer set. Fue gracias a ese quiebre que el italiano pudo cerrar ambos parciales sin sobresaltos, mostrando una regularidad que caracterizó toda su campaña en Miami.

Jannik Sinner de Italia celebra su victoria sobre Jiri Lehecka de la República Checa en la final individual masculina del Miami Open en el Hard Rock Stadium (Crédito obligatorio: Mike Frey-Imagn Images)

El triunfo le permitió a Sinner conseguir su título número 26 y sumar 34 sets sin perder en este tipo de certámenes. El partido, interrumpido por la lluvia durante casi 90 minutos en el segundo set, no alteró su dominio: el italiano logró un quiebre por set, conectó 10 aces y ganó el 100 % de los puntos en la red. Además, generó 11 oportunidades de break y en el primer set no concedió puntos con su primer servicio.

La racha de Sinner en estos dos torneos ha sido absoluta: permaneció invicto y consolidó su posición entre los candidatos al trono del circuito ATP. El italiano sumó en Miami su segundo título en ese evento, tras el obtenido en 2024, y ratificó su dominio en pistas duras con victorias ante rivales de alto nivel.

La atención del circuito se dirige ahora a la adaptación de Sinner a la superficie de tierra, donde aún debe probar que la solidez mostrada sobre cancha rápida puede trasladarse a las condiciones más exigentes de Montecarlo y el resto del calendario europeo.

Sin embargo, la progresión de Sinner confirma una tendencia ascendente, situándolo como figura indiscutida en la antesala de los grandes torneos que definirán el pulso del tenis en los próximos meses.