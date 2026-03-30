Deportes

Jannik Sinner le ganó a Jiri Lehecka y se consagró campeón del Masters 1000 de Miami: el récord de Roger Federer que igualó

El italiano, que ya se había quedado con Indian Wells, venció en la final al checo por 6-4 y 6-4

Guardar

Jannik Sinner se incorporó a la elite histórica del tenis tras culminar el denominado Sunshine Double con una trayectoria inmaculada: conquistó los títulos de Indian Wells y Masters 1000 de Miami en la temporada 2026 sin ceder un solo set. Este logro, reservado únicamente a ocho tenistas en la historia, sitúa al número dos del mundo a las puertas de la cima del ranking y anticipa una reñida puja con la aparición de nuevos adversarios.

El tenista italiano, de 22 años, igualó una hazaña que no se registraba desde 2017, año en que Roger Federer logró la misma conquista perfecta en ambos Masters 1000 estadounidenses. Sinner selló su dominio en Miami al vencer por 6-4 y 6-4 al checo Jiri Lehecka, en una final que acumuló más de dos horas de interrupciones por la lluvia y en la que la concentración y la capacidad de adaptación fueron decisivas.

La victoria de Sinner cobra mayor relevancia por las implicancias que tiene en la carrera por el primer puesto mundial, intensificada por la proximidad de Carlos Alcaraz. De este modo, la disputa por el liderazgo del ranking adquirirá protagonismo en el próximo Masters 1000 de Montecarlo, donde la exigencia técnica de la tierra batida supondrá un nuevo nivel de desafío para los principales aspirantes.

En el tramo final del partido, Lehecka dispuso de oportunidades para equilibrar el marcador, pero fue Sinner quien logró un break clave en el noveno juego del primer set. Fue gracias a ese quiebre que el italiano pudo cerrar ambos parciales sin sobresaltos, mostrando una regularidad que caracterizó toda su campaña en Miami.

Jannik Sinner de Italia celebra su victoria sobre Jiri Lehecka de la República Checa en la final individual masculina del Miami Open en el Hard Rock Stadium (Crédito obligatorio: Mike Frey-Imagn Images)
Jannik Sinner de Italia celebra su victoria sobre Jiri Lehecka de la República Checa en la final individual masculina del Miami Open en el Hard Rock Stadium (Crédito obligatorio: Mike Frey-Imagn Images)

El triunfo le permitió a Sinner conseguir su título número 26 y sumar 34 sets sin perder en este tipo de certámenes. El partido, interrumpido por la lluvia durante casi 90 minutos en el segundo set, no alteró su dominio: el italiano logró un quiebre por set, conectó 10 aces y ganó el 100 % de los puntos en la red. Además, generó 11 oportunidades de break y en el primer set no concedió puntos con su primer servicio.

La racha de Sinner en estos dos torneos ha sido absoluta: permaneció invicto y consolidó su posición entre los candidatos al trono del circuito ATP. El italiano sumó en Miami su segundo título en ese evento, tras el obtenido en 2024, y ratificó su dominio en pistas duras con victorias ante rivales de alto nivel.

La atención del circuito se dirige ahora a la adaptación de Sinner a la superficie de tierra, donde aún debe probar que la solidez mostrada sobre cancha rápida puede trasladarse a las condiciones más exigentes de Montecarlo y el resto del calendario europeo.

Sin embargo, la progresión de Sinner confirma una tendencia ascendente, situándolo como figura indiscutida en la antesala de los grandes torneos que definirán el pulso del tenis en los próximos meses.

Temas Relacionados

Jannik SinnerMasters 1000 Miamideportes-argentinaJiri Lehecka

Últimas Noticias

5 frases de Enzo Fernández: disculpas por sus dichos sobre La Bombonera, guiño al Real Madrid y una revelación de la final en Qatar

El volante se mostró arrepentido por cuestionar el estado del campo de juego de la cancha de Boca. Además, se refirió a su futuro y contó una anécdota sobre la final ante Francia en Lusail

5 frases de Enzo Fernández: disculpas por sus dichos sobre La Bombonera, guiño al Real Madrid y una revelación de la final en Qatar

El efusivo grito de Morena Beltrán tras el golazo de Lucas Blondel en el triunfo de Huracán: la llamativa frase del defensor

La periodista deportiva presenció el debut del Globo ante Olimpo en la Copa Argentina y celebró la gran conquista de su novio, quien sorprendió al declarar tras ser elegido figura

El efusivo grito de Morena Beltrán tras el golazo de Lucas Blondel en el triunfo de Huracán: la llamativa frase del defensor

Escalofriante accidente múltiple en el Gran Premio de Estados Unidos de Moto2: 7 pilotos involucrados y dos hospitalizados

Con una fractura de fémur, el español Ángel Piqueras fue uno de los más afectados tras la caída masiva en la curva 11, que cambió el rumbo de la carrera

Escalofriante accidente múltiple en el Gran Premio de Estados Unidos de Moto2: 7 pilotos involucrados y dos hospitalizados

Histórico triunfo del piloto argentino Alessandro De Tullio en la Indy NXT: “Vamos por más”

El corredor de 19 años se impuso por primera vez en la segunda carrera disputada en Barber Motorsports Park

Histórico triunfo del piloto argentino Alessandro De Tullio en la Indy NXT: “Vamos por más”

“Me fui cuando llegó Messi”: la confesión de un exfutbolista que abandonó el Barcelona tras la aparición del argentino: los motivos

El exmediocampista francés explicó por qué la llegada del joven argentino al equipo azulgrana marcó el fin de su etapa pese a tener asegurado un año más

“Me fui cuando llegó Messi”: la confesión de un exfutbolista que abandonó el Barcelona tras la aparición del argentino: los motivos
DEPORTES
5 frases de Enzo Fernández: disculpas por sus dichos sobre La Bombonera, guiño al Real Madrid y una revelación de la final en Qatar

5 frases de Enzo Fernández: disculpas por sus dichos sobre La Bombonera, guiño al Real Madrid y una revelación de la final en Qatar

El efusivo grito de Morena Beltrán tras el golazo de Lucas Blondel en el triunfo de Huracán: la llamativa frase del defensor

Escalofriante accidente múltiple en el Gran Premio de Estados Unidos de Moto2: 7 pilotos involucrados y dos hospitalizados

Histórico triunfo del piloto argentino Alessandro De Tullio en la Indy NXT: “Vamos por más”

“Me fui cuando llegó Messi”: la confesión de un exfutbolista que abandonó el Barcelona tras la aparición del argentino: los motivos

TELESHOW
El video del pasado oculto de un participante de Gran Hermano Generación Dorada trabajando como stripper: “Le decían El Príncipe”

El video del pasado oculto de un participante de Gran Hermano Generación Dorada trabajando como stripper: “Le decían El Príncipe”

El reclamo de Lizy Tagliani a Carmen Barbieri: “No me tomaste”

Pablo Echarri contó qué podría hacer Argentina para que vuelva la ficción a la TV: “Los inversores van a Uruguay por eso”

Julián Serrano sufrió un violento robo en su auto: “Me dijo ‘¡dame el celular o te mato!’”

El look de Lali Espósito y Pedro Rosemblat a puro total black

INFOBAE AMÉRICA

El Parlamento de Israel aprobó el presupuesto de 2026 con un fuerte aumento en el gasto de defensa

El Parlamento de Israel aprobó el presupuesto de 2026 con un fuerte aumento en el gasto de defensa

La paz mundial depende de terminar con la dictadura de Irán, no de ganarle la guerra

El precio del petróleo superó nuevamente los USD 100 por barril por la escalada del conflicto en Medio Oriente

Netanyahu ordenó habilitar el acceso del patriarca latino Pierbattista Pizzaballa al Santo Sepulcro para celebrar misa

Rusia bombardeó la ciudad ucraniana de Kramatorsk: al menos tres muertos, entre ellos un niño