Cultura

“Eres lo que recuerdas”: por qué Norberto Bobbio desafía el mito de la vejez sabia

La mirada crítica del autor invita a ver los años finales no como un premio moral, sino como una etapa llena de preguntas

Guardar
El libro del día
El libro del día

La vejez, para Norberto Bobbio, no es un territorio de resignación ni de consuelo fácil. En las páginas de De senectute -un clásico, publicado en 1997, que ahora reedita la editorial Taurus- el filósofo italiano confronta el tiempo final con la lucidez de quien ha dedicado la vida a pensar la política, el derecho y la condición humana. “El descenso hacia ninguna parte es largo, más largo de lo que jamás habría imaginado, y lento, tanto que parece casi imperceptible, aunque no para mí“, escribe Bobbio, y en esa confesión resuena la voz de un hombre que observa la propia existencia desde la cima de los años.

Bobbio -que para cuando salió el libro tenía 88 años- repasa la vejez como un fenómeno múltiple, atravesado por la biografía, la historia y la memoria colectiva. Insiste en que “psicológicamente siempre me he considerado un poco viejo, incluso cuando era joven. Fui un joven viejo y de viejo me consideré aún joven hasta hace pocos años”). En esta ambivalencia radica gran parte del tono de los ensayos autobiográficos: la vejez no depende solo de la biología, ni siquiera de los trámites administrativos que determinan el acceso a la jubilación o a una pensión, sino de una percepción íntima y cambiante, sensible a las pérdidas personales y a los vaivenes del tiempo histórico.

A lo largo del libro, el autor se apoya en imágenes que refuerzan el sentido de tránsito y balance. “La vejez es el tiempo de los balances y los balances se hacen cuando se cierra un ciclo. El balance de la vida se hace cuando crees haber dado todo lo que tenías para dar y haber recibido todo lo que se te podía dar y ya no hay nada que aún pueda dársete“. La memoria ocupa un lugar central: para Bobbio, la vejez está indisolublemente asociada a los recuerdos. “El mundo de los viejos, de todos los viejos, es, en mayor o menor medida, el mundo de la memoria. Se dice: al final eres lo que has pensado, amado, hecho. Yo añadiría: eres lo que recuerdas”.

Norberto Bobbio
Norberto Bobbio

La percepción autobiográfica de la vejez

Frente a la tradición literaria que glorifica la vejez como fuente de sabiduría, Bobbio desmonta esos lugares comunes y señala la retórica que disfraza con solemnidad las dificultades del cuerpo y el espíritu. Explica que la experiencia no inmuniza contra el dolor, la soledad ni la melancolía, y que el paso de los años no resuelve el sentido o el sinsentido de tu vida, sino que los acentúa. Señala que, en las sociedades desarrolladas, el cambio siempre más rápido de las costumbres desplaza a los ancianos a los márgenes, no tanto porque no tengan nada que decir, sino porque el mundo ha dejado de escuchar.

En uno de los ensayos contenidos en el volumen, narra una anécdota: una amiga le cuenta que visita a su madre anciana, y esta le dice al despedirse “ven a visitarme porque, si no vienes, yo ya no existo”; para Bobbio, esa frase revela la necesidad de compañía y la fragilidad de la presencia. La vejez, según el filósofo, es también el tiempo en que la propia imagen se separa del reflejo en el espejo y se disuelve en la mirada de los demás.

Bobbio frente a los lugares comunes sobre la vejez

El autor rechaza la visión tradicional que asocia vejez con sabiduría o virtud. En De senectute, argumenta que el paso del tiempo no necesariamente mejora el juicio ni incrementa las virtudes morales. Subraya que el deterioro físico y el declive de ciertas capacidades convierten la última etapa de la vida en un campo de preguntas que sólo pueden responderse mirando hacia atrás, desde la experiencia íntima e irrepetible de cada biografía.

Generación Silver - representaciones de la vejez
El autor rechaza la visión tradicional que asocia vejez con sabiduría o virtud

A medida que las generaciones cambian, Bobbio percibe que la memoria pierde fuerza en las sociedades contemporáneas, donde el olvido es casi sistemático. Afirma que, aun así, en la vejez persiste la búsqueda de razones para redimir las pérdidas y para justificar cada gesto pasado.

Reconoce, además, que el aislamiento y la invisibilidad social son fenómenos agudos para los ancianos, sobre todo en sociedades que privilegian la productividad y la novedad. La vejez, para el filósofo, se convierte en un tema político y ético central, en una cuestión pública tan ineludible como los debates sobre justicia, derechos y dignidad humana.

Quién es Norberto Bobbio

♦ Nacido en Turín en 1909, Norberto Bobbio fue una de las figuras más influyentes del pensamiento italiano del siglo XX.

♦ Filósofo, jurista y ensayista, es autor de obras fundamentales como Política y cultura, De Hobbes a Marx, El futuro de la democracia y El tiempo de los derechos.

♦ Además de su producción académica, tuvo un papel relevante en la vida política y cívica de Italia, defendiendo valores democráticos y los derechos humanos.

Temas Relacionados

Norberto BobbioFilosofía PolíticaMemoria y VejezEl libro del día

Últimas Noticias

La belleza de la semana: Isabella d’Este, la gran dama del Renacimiento

Mecenazgo, diplomacia y legado. La historia de cómo la marquesa de Mantua redefinió la relación entre arte, política y diplomacia, dejando una huella indeleble en los cimientos culturales y sociales de Europa occidental

La belleza de la semana: Isabella d’Este, la gran dama del Renacimiento

El primer “borrón y cuenta nueva” de la historia: así corregían los artistas del antiguo Egipto

Con ayuda de análisis microscópicos, expertos detectaron cómo artesanos del Egipto faraónico afinaban detalles visuales en sus obras

El primer “borrón y cuenta nueva” de la historia: así corregían los artistas del antiguo Egipto

Una obra maestra de Paul Klee, en el medio de la guerra de Oriente Medio

La exposición sobre Paul Klee en el Museo Judío de Nueva York sorprende al público con la ausencia del legendario “Angelus Novus”, cuya historia conecta arte, guerra y filosofía en un relato fascinante lleno de giros inesperados

Una obra maestra de Paul Klee, en el medio de la guerra de Oriente Medio

La Bienal de Arte Sacro Contemporáneo reveló lo ganadores

La muestra del Museo Nacional de Arte Decorativo cuenta con obras elegidas por un jurado especializado, además de respaldo institucional de la ciudad y el Vaticano

La Bienal de Arte Sacro Contemporáneo reveló lo ganadores

El Fondo Nacional de las Artes lanzó el Concurso de Letras 2026

La competencia permitirá presentar textos inéditos en diferentes géneros literarios, con plazos que varían según la categoría y premios que ascienden hasta tres millones de pesos para los primeros lugares, según el organismo convocante

El Fondo Nacional de las Artes lanzó el Concurso de Letras 2026
DEPORTES
Luisina Giovannini sigue en ascenso: se consagró campeona en Junín y quedó a un paso de Roland Garros

Luisina Giovannini sigue en ascenso: se consagró campeona en Junín y quedó a un paso de Roland Garros

Román Burruchaga coronó una gran semana con el título en el Challenger de San Pablo y un salto en el ranking ATP

Tras quedar eliminado del Repechaje al Mundial 2026, el entrenador de Rumania fue internado de urgencia por una “arritmia cardíaca grave”

La actitud de Leandro Paredes que sorprendió en Boca Juniors en medio de su convocatoria con la selección argentina

Jannik Sinner le ganó a Jiri Lehecka y se consagró campeón del Masters 1000 de Miami: el récord de Roger Federer que igualó

TELESHOW
La dura sanción de Gran Hermano que enardeció la casa: “No jueguen con mi paciencia”

La dura sanción de Gran Hermano que enardeció la casa: “No jueguen con mi paciencia”

El imitador peruano de Gustavo Cerati que es furor por su enorme parecido vocal con el líder de Soda Stereo: “Lo resucitaron”

El video del pasado oculto de un participante de Gran Hermano Generación Dorada trabajando como stripper: “Le decían El Príncipe”

El reclamo de Lizy Tagliani a Carmen Barbieri: “No me tomaste”

Pablo Echarri contó qué podría hacer Argentina para que vuelva la ficción a la TV: “Los inversores van a Uruguay por eso”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá capta $5.2 millones en producciones audiovisuales en el primer trimestre de 2026

Panamá capta $5.2 millones en producciones audiovisuales en el primer trimestre de 2026

Asamblea panameña avala mecanismo para validar sitios web y reducir fraudes en línea

El Parlamento de Israel aprobó el presupuesto de 2026 con un fuerte aumento en el gasto de defensa

La paz mundial depende de terminar con la dictadura de Irán, no de ganarle la guerra

El precio del petróleo superó nuevamente los USD 100 por barril por la escalada del conflicto en Medio Oriente