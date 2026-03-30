Cómo el conflicto global reconfiguró las carteras de inversión en Argentina

Los activos argentinos salieron bien parados ante el "sell off" global (Foto: Reuters)

Desde el inicio de las hostilidades en Oriente Medio, el 28 de febrero, los mercados financieros tuvieron movimientos amplios y súbitos que descolocaron la integración de las carteras, con sectores que se destacaron por sus resultados positivos y otros que sufrieron retrocesos.

En el plano local, el dólar se mantuvo ajeno a la tensión del exterior y pronunció las bajas, dentro de un movimiento que no estaba del todo contemplado en los cálculos de los inversores.

El dólar al público se operó debajo de los $1.400 en el Banco Nación. El jueves estuvo negociado a $1.390 para la venta, un precio que ya había tocado el 23 de febrero y un mínimo desde el 13 de octubre del año pasado.

En el mismo sentido, el dólar mayorista tocó el jueves 26 un piso de $1.368, mínimo desde el 14 de octubre. El tipo de cambio oficial registra un descenso de 6% en 2026, frente a una inflación acumulada próxima al 10% en el primer trimestre.

El fenómeno bajista para el dólar se produjo en simultáneo con las compras de constantes del Banco Central, por más de USD 4.000 millones desde el 2 de enero, con una divisa que quedó un 20% debajo del techo de las bandas y escasas expectativas de devaluación en el corto plazo, tal como se reflejó en los precios de los contratos de dólar futuro, donde la postura para fin de año se negoció a $1.671, un 22% por encima del precio presente.

En el campo de las acciones se produjeron arbitrajes pronunciados. Con un barril de petróleo Brent del Mar del Norte que se encareció 53%, para rozar el viernes 27 los USD 112 por primera vez desde julio de 2022, los títulos ligados al sector fueron los más beneficiados.

Evolución del crudo Brent en el último mes.

Vista Energy alcanzó un máximo histórico por encima de USD 74, con una ganancia de casi 32% luego de desatado el conflicto entre los EEUU e Israel contra Irán, con enorme impacto sobre la producción y comercialización de hidrocarburos que se efectúa a través del estratégico Estrecho de Ormuz.

Otro papel protagonista fue el ADR de YPF, que escaló sobre los USD 46 y muy cerca del reciente máximo de USD 47 de enero de 2025. YPF anotó una suba mensual de 29%, apuntalada además por el fallo a favor de la Argentina en tribunales de EEUU por la causa por la estatización de la compañía en 2012.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares

Entre los papeles perdedores destacaron aquellos cuyo esquema de negocios se centra en operaciones en el exterior, como Mercado Libre 5,8%, Globant 7,7%, Ternium 10,5% y Corporación América 11,9%, de baja. En el sector bancario, Grupo Galicia tuvo saldo neutro, aunque cayeron Banco Supervielle 3,8% y Banco Macro 5,6 por ciento.

En cuanto a los índices, el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó 7,4% mensual en dólares, que lo dejó muy bien posicionado respecto de otras referencias, como el Dow Jones de Industriales de Wall Street (bajó 7,1%), el S&P 500 (-6,8%), el panel tecnológico Nasdaq (-6,9%), el Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo (-3,6%), el DAX de Fráncfort (-11,8%) y el FTSE 100 de la Bolsa de Londres (-8,9 por ciento).

Los títulos públicos en dólares sufrieron el efecto de la caída internacional de la Bolsas, que se dio a la par de una suba de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, con un Treasury a diez años que tocó el 4,45% anual, un máximo desde julio del año pasado.

Los bonos Globales y Bonares con vencimiento en 2029 y 2030 tuvieron una leve suba de precios en marzo, pero los títulos públicos de mayor duration cayeron entre 2% y 4% mensual, mientras que el índice de riesgo país de JP Morgan avanzó más de 30 unidades, volvió a la zona de 600 puntos básicos, cerca del máximo de 2026, de 627 pb el 20 de marzo.

Salvador Di Stefano opinó:, “El dólar encontró un piso en la zona de los $1.390/$1.400, es que en algún momento tendrá que copiar la inflación corrida, de lo contrario la inflación en dólares será mucho más alta que la internacional, y esto traerá como resultado contracción de exportaciones y mayor dinamismo de las importaciones. Hasta febrero el superávit de balanza comercial de dos meses fue USD 2.977 millones, y en doce meses, de USD 11.320 millones, veremos cómo sigue la evolución de estos indicadores”.

Por otro lado, Di Stefano observó que “la tasa de interés en pesos esta por debajo de la inflación esperada, por ende, los inversores tienen tasas negativas a futuro, una Letra con vencimiento a un año rinde el 32,1% anual de tasa efectiva. Creemos que es tiempo de bonos que ajustan por inflación o bien bonos en dólares”.

En el plano local los inversores recalibran carteras ante un riesgo país que vuelve a tensionarse, pero con un peso que sorprende por su firmeza (IOL Inversiones)

Delphos Investment sostuvo: “La guerra en Medio Oriente sigue siendo el factor dominante, con el Estrecho de Ormuz en el mismísimo centro. Los inversores salen de algunos activos de riesgo, pero no corren hacia los activos seguros habituales (fly-to-quality). Es entendible. La correlación positiva entre acciones y bonos limita el poder defensivo de estos últimos”.

Delphos Investment sostuvo: “La guerra en Medio Oriente sigue siendo el factor dominante, con el Estrecho de Ormuz en el mismísimo centro

MA Capital Research destacó: “La combinación de fragilidad externa, índice de riesgo país por encima de 600 pb y tasas de interés en dólares superiores al 10% anual mantiene cerrado el acceso al mercado. En paralelo, la economía real no convalida aún la mejora macro: el Índice de Confianza del Consumidor se hundió 5,3% en marzo y el desempleo subió a 7,5%, con mayor presión e informalidad laboral”.

Para Invecq Consultora Económica: “El conflicto en el Golfo Pérsico se extiende más de lo esperado y pone en duda una rápida baja del petróleo, con riesgos para la inflación, actividad global y tasas a nivel internacional. En Argentina, el impacto fue acotado en el frente cambiario y de acumulación de reservas, aunque el índice de riesgo país superó los 600 puntos básicos”, mientras que “la inflación promedio móvil de cuatro semanas (al 20 de marzo) se ubicó en 2,8 por ciento”.

El conflicto en el Golfo Pérsico se extiende más de lo esperado y pone en duda una rápida baja del petróleo, con riesgos para la inflación, actividad global y tasas a nivel internacional (Invecq)

Desde Balanz Capital describieron: “Con excepción de los commodities energéticos y agrícolas, el estallido del conflicto en Medio Oriente no dejó refugio alguno en los precios de los activos. A lo largo de marzo, las expectativas de duración del conflicto se fueron ajustando y el foco estará hacia mediados de abril, particularmente después de los comentarios públicos tanto de Estados Unidos como de Israel acerca de que el conflicto duraría entre cuatro a seis semanas".

“De extenderse el conflicto más allá de ese límite, creemos que los activos de riesgo podrían mostrar una dinámica de mayor presión”, señaló Balanz.

Según VatNet Financial Research: “La inflación minorista del 2,9% en febrero se mostró difícil de moderar; el tradicional repunte de marzo más las tensiones en las tarifas y precios de las materias primas" (Foto: Reuters)

Según VatNet Financial Research: “La inflación minorista del 2,9% en febrero se mostró difícil de moderar; el tradicional repunte de marzo más las tensiones en las tarifas y las commodities globales hacen temer que en lugar de bajar crezca desde un nivel aproximado del 30% anual hacia el 40% anual”.

Finalmente, los analistas de IOL Inversiones consideraron que “el mercado global ya no percibe el conflicto en Medio Oriente como un shock pasajero, sino como una crisis estructural de oferta. En el plano local los inversores recalibran carteras ante un índice de riesgo país que vuelve a tensionarse, pero con un peso que sorprende por su firmeza”.