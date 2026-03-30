La actitud de Leandro Paredes que sorprendió en Boca Juniors en medio de su convocatoria con la selección argentina

El capitán del Xeneize visitó a sus compañeros en el club durante los compromisos con la selección argentina

El día libre concedido por Lionel Scaloni a los jugadores de la selección argentina se transformó en una oportunidad especial para Leandro Paredes, quien decidió visitar a sus compañeros en el predio de Boca Juniors. El gesto del mediocampista fue interpretado como una nueva muestra de liderazgo, reafirmando su condición de capitán y referente tanto para el plantel como para los hinchas.

La presencia de Paredes en el entrenamiento xeneize se produjo en un momento clave para el equipo, que afrontará un calendario intenso en abril. Boca tiene por delante compromisos por el Torneo Apertura, el debut en la Copa Libertadores y enfrentará a dos rivales directos en la definición de la fase de la liga: Independiente y River Plate. La visita del campeón del mundo fue recibida como un respaldo anímico antes de una serie de partidos determinantes.

Leandro Paredes aprovecó el día libre del seleccionado argentino para acompañar a sus compañeros (@BocaJrsOficial)

Durante su aparición, Paredes saludó a varios compañeros, entre ellos el arquero Agustín Marchesín, seguido por un encuentro con Miguel Merentiel junto a Adam Bareiro. Posteriormente, intercambió palabras con Kevin Zenón y finalizó la ronda de saludos con Ander Herrera.

Tras pasar por el predio de Boca, Paredes regresó junto al resto del combinado nacional para preparar el siguiente compromiso, el amistoso ante Zambia en la Bombonera. La expectativa es que el mediocampista sume minutos de juego, ya que no participó en el triunfo frente a Mauritania, partido en el que el entrenador argentino eligió una alineación integrada por Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nicolás Paz en el mediocampo.

En cuanto a su presente en el club, el volante arrastra cuatro tarjetas amarillas y cualquier amonestación en el próximo partido frente a Talleres podría dejarlo fuera del clásico ante Independiente. Más aún, si recibe otra amonestación en ese encuentro, se perdería el Superclásico frente a River Plate en el Monumental. La acumulación de tarjetas, sumada al trajín de la doble competencia con la Selección, genera inquietud en el cuerpo técnico del Xeneize.

El próximo compromiso de los dirigidos por Scaloni será este martes ante Zambia (REUTERS/Rodrigo Valle)

Paredes viene de sumar rodaje en un amistoso entre la selección Mayor y la Sub 20, donde fue titular y pudo volver a competir tras quedarse en el banco ante Mauritania. Esa participación fue considerada clave para que el jugador mantenga ritmo futbolístico y siga siendo evaluado por Scaloni de cara a los próximos compromisos internacionales.

La dinámica de los últimos días expone el compromiso de Paredes de compatibilizar ambos calendarios. El mediocampista será liberado recién la noche del 31 de marzo y se sumará a la concentración de Boca apenas unas horas antes de que el plantel viaje a Córdoba para enfrentar a Talleres. La situación obliga a monitorear su estado físico y su capacidad de recuperación ante la inmediatez de los partidos.