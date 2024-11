Un pintor cayó al vacío desde un quinto piso en Nuñez y sobrevivió: el video del espectacular operativo para salvarle la vida

Pintor cayó de un quinto piso y sobrevivió

En la tarde de este miércoles, un pintor que trabajaba en altura sobre el exterior de un edificio en el barrio porteño de Núñez cayó repentinamente al vacío desde el quinto piso y sobrevivió. Hubo un amplio despliegue entre fuerzas de seguridad y emergencias médicas para llevarlo en tiempo récord al Hospital Pirovano, donde ya se encuentra estabilizado.

Todo ocurrió en la calle Vuelta de Obligado al 3906, entre Vilela y Paroissien. Allí el trabajador, de 40 años, se encontraba pintando la medianera de una torre en obra. De un momento a otro, por razones que de momento se desconocen, perdió el control de las cuerdas que lo sujetaban y cayó.

El arnés de seguridad que tenía colocado, si bien no llegó de detenerlo por completo, amortiguó la velocidad del descenso y consiguió que el impacto no sea tan grave, según precisaron fuentes del caso a Infobae. El pintor quedó tendido sobre el patio de la casa vecina al edificio en construcción, donde de milagro no había nadie en ese momento.

“Toda la secuencia entre llegada, rescate, estabilización y transporte al Pirovano fue de 10 minutos”, informaron desde el SAME en un reporte oficial. En el lugar trabajaron un total de 25 agentes del servicio de emergencias, entre conductores, médicos y psicólogos. “La importancia de un sistema medicalizado es que permite la atención desde el minuto uno”, agregaron desde el organismo que conduce Alberto Crescenti.

Además de la ambulancia en la que se trasladó al paciente, asistieron motos médicas y patrulleros de la Policía de la Ciudad que colaboraron con el traslado.

Finalmente, el pintor fue ingresado por guardia al Hospital Pirovano, donde lo evaluó un equipo interdisciplinario. Fuentes sanitarias confirmaron que tras los primeros estudios se encuentra lúcido y sin riesgo de vida.

Murió un hombre tras caer de un cuarto piso en Villa Devoto

Un hombre de 40 años murió tras caer de un edificio en el barrio porteño de Villa Devoto. Según informaron fuentes policiales a Infobae, la víctima se encontraba en un andamio ubicado en el cuarto piso de la construcción.

El episodio ocurrió el pasado jueves por la mañana, en un domicilio ubicado en la calle Ricardo Gutiérrez al 3800.

La Policía de la Ciudad fue alertada sobre el hecho a través de un llamado al 911, que indicaba que en el lugar había un trabajador con “elementos de sujeción para trabajar en altura” que había caído desde el cuarto piso del edificio.

De inmediato, la fuerza porteña se trasladó hacia la escena, al igual que una ambulancia del SAME. Una vez en el lugar, las autoridades constataron el fallecimiento del hombre.

Según dio a conocer la agencia Noticias Argentinas, el hombre trabajaba en el lugar en el que falleció. Allí se desempeñaba como guarda y brindaba sus servicios a una arquitecta. Luego del episodio, la mujer fue trasladada por la fuerza de seguridad porteña para prestar declaración.

De acuerdo al relato de los familiares de la víctima, al momento de la tragedia el empleado tenía la tarea de retirar las defensas para evitar que cayeran los materiales desde las alturas hacia el suelo, informó el mismo medio.

Personal policial permaneció durante horas en la zona para recolectar pruebas que ayuden a esclarecer las causas del hecho.

Poco más de dos meses atrás, el barrio porteño de Villa Devoto también fue escenario de otra tragedia. Ocurrió el 2 de septiembre, cuando una mujer murió como consecuencia de un incendio en una casa familiar.

El fuego se desató durante la noche, en una vivienda ubicada sobre la calle Navarro al 3500, y abarcó la planta baja y dos pisos superiores.