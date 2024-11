La muerte de Diego Maradona: continúa sin definición el juicio por jurados contra la enfermera

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 (AP Foto/Marcos Brindicci)

El juicio por jurados a la enfermera acusada por la muerte de Diego Maradona sigue en veremos. Es que la jueza de San Isidro María Coello todavía no fijó una fecha para la realización del debate contras Gisella Dahiana Madrid. Este mediodía, por caso, se llevó a cabo una nueva audiencia preparatoria donde, nuevamente, las partes no se pusieron de acuerdo en cuanto a la prueba a utilizar y se volvieron a dilatar los tiempos, según pudo reconstruir Infobae.

Esta situación dilatoria juega a favor de los fiscales Cosme Iribarren, Laura Capra y Patricio Ferrari. Los funcionarios judiciales de San Isidro buscan que el juicio por jurados con la enfermera en el banquillo se realice después del debate principal, donde se acusará a los otros siete profesionales de la salud imputados, entre los que están el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov; y que tiene fecha para el 11 de marzo del próximo año.

Hace algunos días, desde la Fiscalía General de San Isidro se presentó un recurso en Casación, justamente para evitar que el juicio por jurados se haga en febrero, tal como solicitó el abogado de Madrid, Rodolfo Baqué.

“En un juicio por jurados, uno puede “preparar” al testigo. Es perfectamente legal. Por supuesto, no hacerlo mentir. Si no que prepararlo de manera que debe convencer al jurado. Pero en el juicio técnico uno no puede hacer lo mismo. Y estamos hablando de los mismos testigos. Por lo tanto, hay ahí un problema grave si el juicio por jurados se hace antes”, detallaron las fuentes consultadas por este medio el punto basal de la solicitud de postergación.

Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, dos de los acusados

Ante la falta de acuerdo en varios puntos, la jueza Coello de Tribunal Oral Criminal N°7 de San Isidro decidió fijar una nueva audiencia para el próximo lunes. Será ya la cuarta vez que las partes se reúnan. “Esto puede seguir así un tiempo largo. No hay ninguna señal de algún tipo de entendimiento”, explicó una fuente del caso consultada por este medio.

¿Dónde es que no se ponen de acuerdo los fiscales, las querellas y el defensor Baque? Primero en cuanto a los hechos y las pruebas y, luego, en lo tendiente a la fecha. En la audiencia de este lunes estuvieron presentes, por el lado de la familia Maradona, Jana Maradona y Verónica Ojeda.

Cronología

Para entender esta situación y la importancia de lo sucedido, es imprescindible hace un recuento de las últimas decisiones de la justicia:

En abril del 2023, el juez de garantías Orlando Díaz decidió elevar a juicio la causa Maradona con ocho acusados. Los imputados son aquellos que tuvieron algún grado de participación en la supuesta “internación domiciliaria” realizada en la casa de Tigre, donde finalmente Diego murió.

Se trata del neurocirujano Luque , la psiquiatra Cosachov , el psicólogo Carlos Ángel Díaz , Nancy Edith Forlini , los enfermeros Madrid y Ricardo Omar Almirón , su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna .

Una vez elevada a juicio la causa, se sorteó el tribunal oral encargado del juicio. De esa manera, quien tomó el expediente fue el TOC N°3 de San Isidro, integrado por los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach , quien ocupó la vacante que existía.

Ya con el tribunal conformado, como suele suceder en este tipo de expediente, llegaron todo tipo de apelaciones por parte de las defensas. Entre ellas, la de Baque: pidió que su defendida sea juzgada por juicio por jurados . El problema es que el resto quiso ir a un debate tradicional.

Ante esta disyuntiva, y la falta de resolución, la justicia decidió aplazar el inicio del debate para el 2025. Debía empezar el 1° de octubre pasado y fue pasado para el 11 de marzo del próximo año . Un tiempo después de esta decisión, la Cámara de Casación Bonaerense decidió darle la razón a Baque. Por esto, ordenaron que se hagan dos juicios. Uno para la enfermera por jurados y otro técnico para el resto de los acusados.

En ese contexto, se sorteó al TOC N°7 de San Isidro para que se haga cargo del juicio de la enfermera.