Caso RainbowEx: detuvieron al sospechoso de haber liderado la estafa con criptomonedas

El hombre fue detenido durante una serie de allanamientos realizados en las viviendas de los acusados (Gentileza: ElDoce.tv)

Pablo Díaz Mussi fue arrestado por presunta estafa con criptomonedas falsas.

La red operaba en el país con el esquema RainbowEx.

Otros implicados incluyen a Karina Díaz Mussi y Cristian Murúa, quienes permanecen en libertad.

Lo esencial: Pablo Díaz Mussi fue detenido en Alta Gracia por su presunta conexión con una estafa de criptomonedas bajo el nombre de RainbowEx. La Fiscalía 1° turno, a cargo de Diego Fernández, ordenó siete allanamientos tras una denuncia de un vecino de Alta Gracia y la participación de un tercio de la población de San Pedro -en provincia de Buenos Aires- en la estafa. La red, que ofrecía “ganancias falsas”, también incluyó, entre otros, a un familiar de Díaz.

La plataforma funcionaba a partir de mensajes que alertaban cuando era el momento ideal para invertir

El presunto líder de una estafa masiva con criptomonedas falsas que funcionaba bajo el nombre de RainbowEx fue detenido durante una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Alta Gracia, Córdoba. Se trata de Pablo Díaz Mussi, quien será investigado por su implicación en la estafa luego de que se descubriera que figuraba como presidente de la Fundación Dream Team.

Luego de que el caso RainbowEx se diera a conocer por haber captado a, por lo menos, un tercio de la población de San Pedro, en provincia de Buenos Aires, y que apareciera la primera denuncia realizada por un vecino de Alta Gracia, el fiscal Diego Fernández, a cargo de la Fiscalía del 1° turno, ordenó siete allanamientos. Estos fueron en las viviendas de varios de los involucrados, que quedaron imputados en una causa caratulada por el delito de asociación ilícita.

En la investigación no solamente resultó involucrado Díaz Mussi, debido a que entre los principales acusados se encuentran su hermana, Karina que se desempeñaba como médica y empleada policial; y Cristian Murúa. A pesar de la gravedad de las imputaciones, estos dos últimos no fueron detenidos.

De acuerdo a la información proporcionada por ElDoce.tv, las autoridades sospechan que la estafa, que comenzó hace varios meses, afectó a unos 3.000 inversionistas, quienes habrían sido engañados con falsas ganancias en criptomonedas. El último contacto que las víctimas tuvieron con los organizadores fue el 21 de octubre, cuando recibieron mensajes en Telegram para realizar supuestas operaciones de recuperación de sus cuentas, las cuales habían sido bloqueadas.

Hasta ese momento, la modalidad de inversión que proponía el esquema era a través del envío de mensajes a modo de alerta sobre cuándo sería el mejor momento del día para realizar las maniobras. Sin embargo, poco después de que los organizadores se comunicaran por última vez, la organización Knight Consortium, vinculada a Dream Team, anunció su retiro del mercado argentino, según los mensajes difundidos en la misma plataforma.

Así se presentaba la organización fraudulenta ante las posibles víctimas

Además de los hermanos Díaz Mussi y Murúa, en la causa también fueron involucradas otras dos mujeres. La primera fue identificada como María Pía Martínez, una oficial principal que brindaba servicios en la patrulla preventiva de Alta Gracia pero que en el último tiempo había sido puesta en situación pasiva; y la segunda como Eliana Jean, hija del ex concejal radical Marcelo Jean y docente de nivel primario que había dejado de dar clases por una licencia psiquiátrica.

Según señalaron los investigadores, tanto Martínez como Jean eran amigas desde hacía años, ya que compartían fotos y publicaciones en común en las redes sociales. No obstante, no se descarta la posibilidad de que pudieran sumarse nuevos acusados. “Estamos en la etapa inicial de la investigación, la primera denuncia fue hace 15 días y se siguen incorporando testimonios”, explicaron.

La primera denuncia que recayó en el distrito de la Justicia de Córdoba fue realizada por un hombre de 39 años, identificado como F., que aseguró haber invertido casi un millón de pesos que había ahorrado para pagar un tratamiento médico de su esposa. “Te prometían que ibas a tener buena ganancia, yo ahora entiendo que es ficticia”, señaló el hombre en declaraciones con medios locales.

Los estafadores operaban de la misma manera que en la localidad de San Pedro. Incluso, F. contó que en los últimos días volvió a recibir un llamado de Mussi pidiéndole “88 dólares si quería solucionar esta situación”: “Le dije que no los tenía”, reveló. Ante la negativa, el acusado le respondió: ‘Lo lamento mucho, si no podés olvidate de la plata que invertiste porque no la vas a recuperar’”.

“Yo trabajo por cuenta propia y no tengo de dónde costear estos gastos médicos, perdí lo poco que tenía gracias a esta fundación”, remarcó F. En la investigación que buscará destapar cada uno de los eslabones responsables del funcionamiento del esquema también se encuentra involucrada la Fiscalía Federal de San Nicolás y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), cuyas autoridades ordenaron el bloqueo de acceso a tres sitios web vinculados a esta plataforma.