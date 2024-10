Entró a robar a una casa, cayó del techo y murió: el padre fue a ofrecerles disculpas a las víctimas de la entradera

Tras pasar por techos de distintos domicilios, el sospechoso cayó a la propiedad de una pareja que cenaba junto con su hija.

Un hombre de 43 años entró a robar a una casa de la ciudad de Rosario en la noche de este lunes, cayó desde el techo y murió en la madrugada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez como consecuencia de las lesiones sufridas. El padre del fallecido fue a ofrecerles disculpas a las víctimas de la entradera esta mañana.

La dueña del domicilio asaltado, en tanto, afirmó que el sospechoso, César Nicolás Zoni, “estaba muy pasado” y “se rociaba con el gas de una garrafa”.

El raid delictivo que protagonizó Zoni tuvo lugar pasadas las 20 de este lunes en la zona de España y Doctor Riva, en el barrio Matheu, en la zona sur de Rosario. Tras pasar por techos de distintos domicilios, cayó a la propiedad de una pareja que cenaba junto con su hija.

“Empezamos a escuchar ruidos en el tapial de mi casa. Atrás hay un quincho con techo de chapa que tienen los vecinos. Cuando nos dimos vuelta vimos algo que caía. Los perros empezaron a ladrar y cuando nos asomamos vimos al muchacho que se bajó por la pared desde casi cuatro metros. Cayó y lo único que gritaba era ‘ayúdenme, me quieren matar’. Cuando lo vimos, cerramos todo y salimos”, comentó a Canal 3 Andrea, una de las víctimas del intento de robo.

La mujer agregó que llamaron a la Policía, que llegó rápido al lugar del hecho. “Me destrozó el horno, sacó la garrafa porque quería treparse de nuevo al techo. Estaba muy pasado, se rociaba con el gas de la garrafa, le salía espuma por la boca y tenía los ojos radioactivos. La Policía lo sacó y lo metió en un patrullero”, agregó.

“Cuando lo sacaron, se tiró en el piso del auto y se pegaba en la cabeza mientras gritaba. Estaban esperando al SIES y no lo podían calmar, por lo que lo terminaron llevando ellos al hospital”, comentó Andrea. Ese detalle resultó de interés para la incipiente investigación del fiscal Luis Schiappa Pietra, ya que en un comienzo se buscaba establecer si alguna de las lesiones que tenía el cuerpo de Zoni habían sido producidas por golpes de vecinos o las víctimas del robo.

En ese marco, la mujer aseguró: “Venía trepándose desde mitad de cuadra por techos que no bajan de los 3 o 4 metros y cayendo a patios, a una chica le rompió el televisor, se venía haciendo bosta y andá a saber desde dónde venía antes”.

Una situación particular ocurrió en medio de la entrevista periodística en la vía pública: Claudio, el padre del delincuente, se hizo presente para ofrecerle disculpas a la familia. “No hay un libro que enseñe a ser padre y en algo me debo haber equivocado. Uno se espera este final porque, cuando andan torcidos, se sabe que algo va a pasar”, dijo.

Andrea, ante Claudio y las cámaras de televisión, respondió que la situación “era una lástima”. “Yo sé que no tienen la culpa porque una persona con problemas de droga no tiene solución si no quiere recomponerse. La señora y la hija (familiares de Zoni) son buenísimas, muy amables y trabajadoras”, concluyó.

El fiscal Schiappa Pietra ordenó la autopsia del cuerpo en el Instituto Médico Legal de Rosario. Además, dispuso la realización de pericias al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones, como la toma de testimonios, relevamiento de cámaras, levantamiento de rastros y pericias fotográficas.